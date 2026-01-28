David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța

La aproape un deceniu de când a primit un titlu nobiliar în țara sa natală, în 2017, Victoria Beckham a adăugat o nouă distincție în CV-ul său, iar acest lucru s-a petrecut într-un moment delicat al vieții sale personale.

Luni, creatoarea de modă a primit titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor din partea Ministerului Culturii din Franța, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Paris.

„A fost un drum lung până aici și îți sunt atât de recunoscătoare ție, David – soțul meu și investitorul meu inițial – pentru că mi-ai văzut pasiunea pentru această afacere și hotărârea de a construi ceva de care amândoi putem fi cu adevărat mândri. Mulțumesc părinților mei și copiilor mei pentru că au crezut întotdeauna în viziunea mea. Fiecare persoană din această sală a făcut parte din călătoria mea și le sunt mereu recunoscătoare fiecăruia dintre voi”, a transmis Victoria.

Continuă scandalul dintre Brooklyn Beckham și părinții săi

Într-o lungă declarație de pe Instagram, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea după luni de speculații despre o ruptură între el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, și părinții săi.

În postările de pe Insta Stories, Brooklyn își acuză părinții că răspândesc „nenumărate minciuni” și că încearcă să-i „strice la nesfârșit” relația cu Nicola în numele publicității și pentru a-și păstra propria imagine.

De asemenea, el a spus că nu vrea să se „împace” cu familia sa și că și-a apărat drepturile „pentru prima dată în viață”, susținând totodată că părinții săi au încercat să-l „mituiască” pentru a „ceda drepturile” asupra numelui său înainte de nunta lui.

