Brooklyn, acuzații grave la adresa părinților săi! Cum ar manipula Victoria și David Beckham tot ceea ce se știe despre familia lor

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 10:17
Brookly Beckham le-a declarat război părinților lui/ sursă foto: Instagram

Brookly Beckham (26 de ani) le-a declarat război părinților lui, Victoria (51 de ani) și David Beckham (50 de ani). Fiul cel mare al celor doi a răbufnit și a povestit o parte din întâmplările care i-au marcat viața și căsnicia. 

Relațiile tensionate dintre Brooklyn Beckham și părinții lui au escaladat. Cei trei se află într-o dispută continuă de când tânărul de 26 de ani s-a căsătorit cu Nicola Peltz, în anul 2022. În cadrul mai multor postări pe o rețea de socializare, acesta a răbufnit și a relatat versiunea sa asupra zvonurilor despre o ceartă în familia lor – care circulă în spațiul public de ani de zile.

„Am tăcut ani la rând și am făcut tot posibilul să păstrez aceste lucruri private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre doar o parte dintre minciunile care au fost tipărite.

Nu doresc să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, ci îmi apăr drepturile pentru prima dată în viața mea.

Toată viața, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră. Postările demonstrative de pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost o constantă a vieții în care m-am născut. Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, pentru a-și păstra propria fațadă. Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală”, își începe Brooklyn Beckham mesajul publicat la story, pe Instagram.

Brooklyn și Nicola Peltz/ sursă foto: social media

Acesta a continuat să detalieze pas cu pas planurile prin care Victoria și David Beckham au încercat să îi distrugă relația de iubire (încă dinainte de nuntă) cu Nicola Peltz, cea care i-a devenit soție în anul 2022. Brooklin susține că jumătatea lui ar fi trebuit să poarte o rochie de mireasă creată de mama lui, însă Victoria Beckham ar fi anulat planurile de a crea ținuta cu puțin timp înainte de marele eveniment.

„Părinții mei au încercat în mod constant să-mi distrugă relația încă dinainte de nuntă, iar acest lucru nu s-a oprit. Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, deși aceasta era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să își găsească de urgență o altă rochie.

Cu săptămâni înainte de ziua cea mare, părinții mei m-au presat în mod repetat și au încercat să mă mituiască pentru a renunța prin semnătură la drepturile asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii. Au insistat să semnez înainte de data nunții, deoarece atunci ar fi intrat în vigoare termenii înțelegerii. Refuzul meu a afectat plata, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel.

În timpul planificării nunții, mama mea a mers atât de departe încât m-a numit „rău” pentru că Nicola și cu mine am ales să le includem la masa noastră pe bunica mea, Nanny Sandra, și pe bunica Nicolei, Naunni, deoarece amândouă nu mai aveau soții în viață. Ambii noștri părinți aveau propriile mese, poziționate în mod egal lângă a noastră”, a continuat Broklyn Beckham.

Brooklyn Beckham, despre Victoria și dansul mirilor

Mai mult, acesta susține că Victoria Beckham i-a stricat dansul mirilor cu soția sa, vrând să fie ea în centrul atenției. Brooklyn a mărturisit că momentul a fost atât de stânjenitor încât are de gând să dea totul uitării și să își reînoiască jurămintele cu soția sa, pentru a putea crea noi amintiri legate de ziua nunții lor.

„În seara dinaintea nunții noastre, membri ai familiei mele mi-au spus că Nicola „nu este de sânge” și „nu face parte din familie”. Din momentul în care am început să-mi apăr poziția în fața familiei mele, am fost supus unor atacuri continue din partea părinților mei, atât în privat, cât și public, atacuri care au fost trimise presei la cererea lor. Chiar și frații mei au fost trimiși să mă atace pe rețelele sociale, înainte ca, în cele din urmă, să mă blocheze complet, pe neașteptate, vara trecută.

Mama mea a deturnat primul meu dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni înainte pe o melodie romantică de dragoste. În fața celor 500 de invitați la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde, conform programului, urma să aibă loc dansul meu romantic cu soția mea, însă, în schimb, mama mea mă aștepta acolo pentru a dansa cu mine. A dansat într-un mod foarte nepotrivit cu mine, în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în întreaga mea viață.

Ne-am dorit să ne reînnoim jurămintele pentru a putea crea amintiri noi legate de ziua nunții noastre — amintiri care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și rușine”, a mai spus Brooklyn Beckham.

Victoria Beckham, dezvăluiri dureroase despre tulburările alimentare: „Am ascuns totul, chiar și de David”

