Holi, festivalul culorilor care transformă străzile în curcubee. Sărbătoarea spectaculoasă a primăverii

De: Diana CerneaPaul Hangerli 07/03/2026 | 08:50
Festivalul Holi, sursa-pexels.com

Holi, cunoscut în întreaga lume drept festivalul hindus al culorilor, este una dintre cele mai vesele și spectaculoase sărbători din Asia de Sud.

Celebrat în special în India și Nepal, dar și în comunitățile indiene din întreaga lume, festivalul marchează sosirea primăverii și simbolizează renașterea, iubirea și victoria binelui asupra răului. Străzile se transformă într-un adevărat spectacol de culori, muzică și dans, iar participanții se acoperă cu pulberi colorate într-o explozie de energie și bucurie.

Sărbătoarea care anunță primăvara

Holi este celebrat la sfârșitul iernii și marchează începutul primăverii. Data exactă a festivalului variază în fiecare an, deoarece este stabilită după calendarul luni-solar hindus. Sărbătoarea are loc în ziua ultimei luni pline din luna Falgun, ceea ce face ca Holi să fie celebrat, de obicei, în luna martie.

În India, Nepal și alte țări din Asia de Sud, dar și în diaspora indiană din Europa sau America de Nord, festivalul este un moment de bucurie colectivă, în care oamenii lasă deoparte grijile și conflictele și celebrează viața.

Explozia de culori care a făcut festivalul celebru

Una dintre cele mai cunoscute tradiții ale Holi este aruncarea pulberilor colorate. Participanții îmbracă de obicei haine albe, pentru ca petele de culoare să fie cât mai vizibile.

Pe străzi, oamenii își aruncă unii altora pudră colorată sau apă colorată, folosind pistoale speciale sau baloane umplute cu apă. În scurt timp, hainele și fețele tuturor devin un amestec spectaculos de culori.

Strigătele de „Holi hai!”, care înseamnă „Este Holi!”, răsună peste tot, în timp ce muzica, dansul și petrecerile continuă până târziu.

Focurile rituale din ajunul festivalului

În multe regiuni din India, sărbătoarea începe cu o ceremonie desfășurată în seara dinaintea festivalului. Oamenii aprind focuri mari în aer liber, într-un ritual numit Holika Dahan.

Acest obicei simbolizează distrugerea răului și victoria binelui. Tradiția are la bază mai multe povești mitologice din religia hindusă.

Una dintre cele mai cunoscute legende vorbește despre regele Hiranyakashipu, care le-a ordonat supușilor să îl venereze ca pe un zeu. Fiul său, Prahlad, a refuzat însă să îl adore și a continuat să îl venereze pe zeul Vishnu.

Furios, regele i-a cerut surorii sale, Holika, despre care se spunea că este imună la foc, să intre într-un rug aprins ținându-l pe Prahlad în brațe. În mod miraculos, credința băiatului l-a protejat, iar Holika a fost cea care a ars în foc.

Legătura cu zeii Krishna și Shiva

În anumite tradiții, festivalul este asociat și cu povestea zeului Krishna și cu iubirea sa pentru Radha. Legenda spune că Krishna se juca adesea cu prietenele sale, numite gopika, aruncând culori, simbol al bucuriei și al iubirii divine.

În sudul Indiei există o altă tradiție, numită Kama Dahanam, care comemorează momentul în care zeul Shiva l-a ars cu al treilea ochi pe Kamadeva, zeul iubirii. Acest gest simbolizează distrugerea dorințelor lumești pentru atingerea unei stări spirituale superioare.

Semnificația culorilor

Culorile folosite în timpul Holi nu sunt alese întâmplător. Fiecare dintre ele are o semnificație simbolică.

Albastrul este asociat cu zeul Krishna, verdele simbolizează primăvara și renașterea, iar roșul este legat de fertilitate și căsătorie. În ritualurile religioase hinduse, roșul și galbenul sunt considerate culori norocoase și aducătoare de prosperitate.

Mâncăruri și băuturi tradiționale

Sărbătoarea Holi este însoțită și de numeroase preparate tradiționale. Unul dintre cele mai populare este gujia, un desert prăjit, umplut cu brânză dulce, nuci și fructe uscate.

La petreceri este servită și băutura numită thandai, un amestec aromat preparat din lapte, migdale, semințe de fenicul, petale de trandafir, șofran și zahăr.

Holi în întreaga lume

În prezent, festivalul Holi este celebrat nu doar în India și Nepal, ci și în numeroase alte țări. Comunitățile indiene din America de Nord, Europa sau Australia organizează parade, petreceri inspirate de Bollywood și evenimente culturale dedicate acestei sărbători.

Templurile hinduse și centrele culturale organizează programe speciale, competiții sportive, concerte și alte activități care aduc comunitatea împreună.

Astfel, Holi este un simbol global al bucuriei, al diversității culturale și al începutului unui nou sezon plin de speranță.

Turnul Eiffel nu era destinat Parisului: povestea refuzului care a schimbat istoria

 Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră

