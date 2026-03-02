Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră

Puțini oameni știu că celebrul logo al bomboanelor Chupa Chups, recunoscut astăzi în întreaga lume, a fost creat de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XX. În 1969, pictorul suprarealist Salvador Dalí a acceptat să deseneze identitatea vizuală a brandului spaniol, iar rezultatul a devenit unul dintre cele mai longevive și recognoscibile logo-uri din istoria publicității.

Cum a ajuns Salvador Dalí să creeze logo-ul Chupa Chups

Povestea începe în anul 1958, când antreprenorul spaniol Enric Bernat a fondat compania Chupa Chups. Ideea lui era simplă, dar ingenioasă: o bomboană pe băț care să le permită copiilor să mănânce dulciuri fără să-și murdărească mâinile. Caramelele lipicioase erau deja populare, însă Bernat a observat că micii consumatori aveau nevoie de o variantă mai practică.

În doar câțiva ani, produsul a devenit foarte popular în Spania. La sfârșitul anilor ’60, Bernat își dorea însă mai mult: voia ca acadeaua să devină un brand cunoscut la nivel internațional. Pentru asta era nevoie de un simbol vizual puternic, ușor de recunoscut oriunde în lume.

Așa a apărut ideea de a colabora cu unul dintre cei mai celebri artiști ai vremii: Salvador Dalí.

Designul creat într-o singură oră

Legenda spune că Dalí a realizat designul logo-ului în mai puțin de o oră. În timpul unei întâlniri cu Enric Bernat, artistul a schițat ideea pe o simplă bucată de hârtie.

Rezultatul a fost un design surprinzător de simplu, dar extrem de eficient. Dalí a imaginat o formă rotundă, asemănătoare unei flori sau unei margarete, în interiorul căreia a scris numele „Chupa Chups” cu litere roșii. Fundalul galben intens făcea ca logo-ul să fie vizibil imediat, chiar și de la distanță.

Forma rotundă a simbolului imita perfect forma bomboanei, iar combinația de culori-roșu și galben-oferea un contrast puternic și optimist. Această identitate vizuală avea să devină una dintre cele mai memorabile din industria alimentară.

Ideea genială a lui Dalí despre ambalaj

Salvador Dalí nu s-a limitat doar la desenul logo-ului. El a venit și cu o sugestie de marketing care s-a dovedit decisivă pentru brand.

Artistul a recomandat ca logo-ul să fie plasat pe partea superioară a ambalajului bomboanei, nu pe lateral, așa cum se obișnuia la acea vreme. Motivul era foarte simplu: atunci când cineva ține acadeaua în mână sau când ambalajul este desfăcut, simbolul rămâne mereu vizibil.

Această idee a devenit rapid o marcă distinctivă a produsului și a contribuit la recunoașterea imediată a brandului.

De ce logo-ul este considerat un exemplu de design genial

Logo-ul Chupa Chups este astăzi studiat în cursurile de branding și design pentru că respectă câteva principii esențiale ale identității vizuale.

Este extrem de simplu și ușor de recunoscut, reflectă forma produsului și folosește culori puternice care atrag privirea. În plus, designul poate fi identificat instantaneu chiar și de la distanță, fără să fie nevoie de explicații sau elemente suplimentare.

Deși logo-ul a suferit mici ajustări la sfârșitul anilor ’80, ideea originală creată de Dalí a rămas aproape neschimbată până astăzi.

Cum a devenit Chupa Chups un brand global

Numele „Chupa Chups” provine din verbul spaniol „chupar”, care înseamnă „a suge”. Inițial produsul se numea „Gol”, însă numele nu a avut succes. Ulterior, o agenție de publicitate a propus un slogan simplu-„Chupa un Chups”-iar acesta a devenit numele oficial al brandului.

În anii ’70, popularitatea acadelei a crescut și mai mult datorită culturii pop. Actorul Telly Savalas, celebru pentru rolul detectivului Kojak, apărea adesea pe ecran cu o acadea în gură, transformând imaginea într-un simbol al vremii.

Cu timpul, Chupa Chups s-a extins în întreaga lume și a devenit unul dintre cele mai cunoscute branduri de dulciuri.

Acadelele care au ajuns chiar și în spațiu

Un episod curios din istoria brandului a avut loc în 1995, când compania a colaborat cu agenția spațială rusă pentru a testa dacă acadelele pot fi consumate în condiții de gravitație zero.

Rezultatul a fost surprinzător: bomboanele pe băț s-au dovedit perfecte pentru astronauți, deoarece nu produc firimituri care să plutească în cabină.

Un logo care a trecut testul timpului

Astăzi, Chupa Chups este vândut în peste 150 de țări, iar logo-ul creat de Salvador Dalí în 1969 rămâne aproape neschimbat. Este unul dintre cele mai longevive simboluri comerciale din lume și un exemplu celebru al modului în care arta și marketingul se pot întâlni pentru a crea ceva cu adevărat memorabil.

Un desen realizat rapid de un artist genial a devenit, fără îndoială, unul dintre cele mai recunoscute logo-uri din istoria modernă.

