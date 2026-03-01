Acasă » Știri » Pisica doarme 15 ore pe zi: De ce își petrece jumătate din viață în somn

Pisica doarme 15 ore pe zi: De ce își petrece jumătate din viață în somn

De: Paul Hangerli 01/03/2026 | 08:10
Pisica doarme 15 ore pe zi: De ce își petrece jumătate din viață în somn
Somnul dulce al pisicii, sursa-pexels.com

O pisică petrece, în medie, aproximativ 15 ore pe zi dormind. Da, ai citit bine. Asta înseamnă că mai bine de jumătate din viața ei se scurge în somn. Unele studii și observații arată că intervalul obișnuit este între 12 și 16 ore zilnic, dar nu este deloc neobișnuit ca o pisică să ajungă la 18–20 de ore de odihnă, mai ales dacă este pui, foarte în vârstă sau trăiește exclusiv în interior. Cu alte cuvinte, dacă am trăi ca ele, am dormi două treimi din viață. Iar asta stârnește inevitabil un strop de invidie.

Cât doarme o pisică, în funcție de vârstă

Durata somnului diferă semnificativ în funcție de etapa de viață.

Puii de pisică

Pot dormi 18–20 de ore pe zi, iar în primele săptămâni de viață chiar și 22 de ore. Somnul este esențial pentru dezvoltare – în timpul odihnei, corpul și creierul cresc accelerat.

Pisicile adulte

Media se stabilizează între 12 și 16 ore pe zi. Este perioada în care echilibrul dintre joacă, explorare și odihnă este cel mai vizibil.

Pisicile senior

Pot reveni la 16–20 de ore zilnic. Ritmul încetinește, iar perioadele de repaus devin mai lungi și mai frecvente.

Nu dorm ca noi: somnul polifazic

Pisicile nu au un singur bloc lung de somn, ca oamenii. Ele au un tipar numit somn polifazic: mai multe reprize scurte pe parcursul zilei și nopții.

Un „pui de somn” poate dura între 50 și 110 minute. Între aceste episoade apar scurte momente de activitate: o alergare bruscă prin casă, o sesiune de joacă intensă, o verificare atentă a teritoriului.

Nu sunt nocturne, ci crepusculare

Contrar credinței populare, pisicile nu sunt animale de noapte în sens strict. Ele sunt crepusculare, ceea ce înseamnă că sunt cel mai active la răsărit și la apus. Acest comportament vine din instinctul lor de prădător: în natură, aceste momente ale zilei sunt ideale pentru vânătoare.

În restul timpului, energia este conservată prin somn.

Somn ușor versus somn profund

Un detaliu fascinant este că o mare parte din timpul petrecut „dormind” nu reprezintă somn profund. Pisica poate părea complet adormită, dar se află într-o stare de veghe ușoară. Urechile îi pot tresări la cel mai mic zgomot, iar ochii se pot deschide instantaneu.

Somnul profund, asociat cu faza REM (Rapid Eye Movement), este momentul în care apar visele. Atunci pot fi observate mișcări fine ale mustăților, lăbuțelor sau cozii. Se presupune că visează scene din viața lor activă: vânătoare, joacă, explorare.

De ce dorm atât de mult?

Explicația este una evolutivă.

Pisicile sunt prădători prin natură. Vânătoarea presupune explozii scurte de energie intensă. Pentru a susține aceste momente, organismul a fost „programat” să economisească energie cât mai mult timp posibil.

Chiar dacă pisica domestică nu mai vânează pentru supraviețuire, instinctul a rămas intact. Astfel, perioadele lungi de odihnă alternează cu momente scurte și spectaculoase de activitate.

Unde dorm și ce înseamnă asta

Locul ales pentru somn spune multe despre starea lor.

Dacă o pisică doarme cu burta în sus, complet relaxată, este un semn clar de siguranță totală. Dacă se face ghem, își conservă căldura și protejează organele vitale – un reflex ancestral.

Când alege să doarmă lângă tine sau pe tine, mesajul este simplu: te consideră un spațiu sigur și confortabil.

Pisica și arta odihnei perfecte

Somnul pisicii nu poate fi numit lene. Este eficiență biologică dusă la perfecțiune și echilibrul dintre alertă și abandon, dintre energie și repaus.

Acesta este motivul pentru care privitul unei pisici care doarme are un efect liniștitor pentru oameni. Într-o lume agitată, ea pare să fi înțeles ceva esențial: alternanța dintre intensitate și odihnă este cheia supraviețuirii.

Iar dacă ne uităm atent, observăm că pisica este un maestru al conservării energiei și al trăitului în ritmul potrivit.

