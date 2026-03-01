Acasă » Știri » Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a mai putut controla

Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a mai putut controla

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 09:36
Tensiunile au escaladat rapid după una dintre cele mai dificile confruntări sportive din cadrul emisiunii Survivor România, unde atmosfera deja încărcată dintre concurenți a atins un nou punct critic. În urma unui joc pierdut, reacțiile din tabăra concurenților au depășit limitele unei rivalități obișnuite de competiție, iar consecințele au generat un val puternic de discuții în rândul publicului.

După încheierea probei, tensiunea acumulată pe parcursul traseului s-a transformat într-un conflict deschis, alimentat de o serie de gesturi și reacții considerate de unii drept provocatoare. Momentul decisiv s-a produs în timpul ștafetei, când interacțiunea dintre concurenți a devenit vizibil tensionată, iar reacția lui Kaan a fost percepută ca un factor declanșator al escaladării situației.

Cum a reacționat Gabi Tamaș

Gabi Tamaș a reacționat imediat. Acesta consideră că punctul pierdut este din cauza lui Kaan care a început să strige în timpul jocului și să îl demoralizeze cumva pe fotbalist. Tamaș nu a putut să tacă și i-a spus războinicului că nu merită respect, nici măcar un salut și că de acum sunt doar rivali pe teren.

„Să nu mai aștepte un salut din partea mea. Doar rivali pe teren, atâta tot.”, a spus Gabi.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Publicul emisiunii s-a împărțit rapid în două tabere distincte. O parte dintre telespectatori consideră că reacția concurentului aflat în centrul scandalului reflectă presiunea extremă a competiției, unde oboseala, foamea și miza eliminării pot amplifica orice conflict minor. Acești susținători văd episodul drept o manifestare a stresului acumulat și subliniază intensitatea condițiilor în care participanții sunt nevoiți să concureze zilnic. Însă, alții consideră că este doar vina fotbalistului și că nu trebuia să îl bage în seamă pe Kaan.

„Da cine ești tu Kaan sa ii strigi lui Gabi ca sa îl derutezi ?”, „Cam greu își gestionează nervii Gabi Tamaș, mai ales atunci când pierde. Mă așteptam la o atitudine mai calculată din partea unui sportiv.”, „Nu i înțeleg frustrarea lui Gabi când s a pierdut din greșelile lui.”, „Pe bună dreptate! Bravo Gabi!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

