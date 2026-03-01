Acasă » Știri » Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt

Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt

De: Iancu Tatiana 01/03/2026 | 10:47
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Survivor 2026

Au apărut informații cu privire la intrarea în competiție a unor noi concurenți, iar tribul Faimoșilor este cel care își va mări echipa. Noii participanți au abilități competitive foarte dezvoltate și sunt determinați să își ajute tribul să ajungă la cel mai înalt nivel. Cei doi au în comun faptul că sunt recunoscuți atât pe plan național, cât și pe plan internațional datorită performanțelor sportive pe care le au.

Bogdan Juratoni, un boxer român cunoscut, și Daniel Novac, un fotbalist la fel de cunoscut, au ales să participe la aventura din junglă și să îi aibă ca și colegi pe membrii tribului Faimoșii. Stilul de viață pe care aceștia îl au le poate aduce un avantaj în concurs, unde forța psihică și fizică trebuie să fie nelipsite. Voință, disciplină și spirit de echipă – acestea sunt cuvintele care îi definesc, ambii fiind unii dintre sportivii de top ai României

Sportivi medaliați

Bogdan Juratoni este din Deva și are 35 de ani. Acesta este fost vicecampion european, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de Box Amator, la categoria 75 de kg, în 2011. Mai apoi, în 2012, sportivul s-a calificat la Jocurile Olimpice de vară de la Londra. În Ungaria, Juratoni a făcut furori și a reușit să câștige locul I și centura competiției Hell Boxing King, în cadrul căreia a câștigat cinci victorii consecutive, printre care se enumeră și două KO.

După ultimul meci din 2017, Bogdan Juratoni a câștigat titlul național la Campionatele Naționale și, în același an, a făcut o pauză și s-a retras din lumea pugilismului, chiar dacă a avut o ofertă din partea Dinamo să ocupe un post de antrenor.

Bogdan Juratoni.SURSA FOTO: Social media
Bogdan Juratoni. SURSA FOTO: Social media

Tot în lumea campionilor se situează și Daniel Novac. Fotbalistul are 38 de ani și este din Pantelimon. Începuturile sale în lumea fotbalului au început în cadrul echipei Inter Gaz București, iar apoi acesta a trecut și prin alte cluburi de fotbal prin care se enumeră și Victoria Bănești, Chindia Târgoviște, Univesitatea Cluj. Acesta a înregistrat peste 100 de apariții la FC Voluntari, acolo unde a fost un jucător important și a rămas în poziția de mijlocaș, pe care a avut-o încă de la debutul său în fotbal. La Voluntari și-a ajutat echipa care a trecut în Liga I și a câștigat Cupa României și Supercupa României în sezonul 2016-2017.

Daniel Novac. SURSA FOTO: Social media
Daniel Novac. SURSA FOTO: Social media

Cei doi sunt pregătiți să înfrunte realitatea brutală a competiției Survivor 2026 și își doresc cu tot dinadinsul victoria.

Citește și:

Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a mai putut controla

Naba Salem, descalificată de la Survivor? Cum a încălcat contractul cu Antena 1

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Știri
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara
Știri
Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat /...
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel
Gandul.ro
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Mediafax
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel
Gandul.ro
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara
Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara
Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a ...
Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a mai putut controla
Județul din România cu cele mai multe divorțuri. 3 cupluri divorțează în fiecare zi
Județul din România cu cele mai multe divorțuri. 3 cupluri divorțează în fiecare zi
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit ...
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile
×