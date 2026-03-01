Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt

Au apărut informații cu privire la intrarea în competiție a unor noi concurenți, iar tribul Faimoșilor este cel care își va mări echipa. Noii participanți au abilități competitive foarte dezvoltate și sunt determinați să își ajute tribul să ajungă la cel mai înalt nivel. Cei doi au în comun faptul că sunt recunoscuți atât pe plan național, cât și pe plan internațional datorită performanțelor sportive pe care le au.

Bogdan Juratoni, un boxer român cunoscut, și Daniel Novac, un fotbalist la fel de cunoscut, au ales să participe la aventura din junglă și să îi aibă ca și colegi pe membrii tribului Faimoșii. Stilul de viață pe care aceștia îl au le poate aduce un avantaj în concurs, unde forța psihică și fizică trebuie să fie nelipsite. Voință, disciplină și spirit de echipă – acestea sunt cuvintele care îi definesc, ambii fiind unii dintre sportivii de top ai României

Sportivi medaliați

Bogdan Juratoni este din Deva și are 35 de ani. Acesta este fost vicecampion european, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de Box Amator, la categoria 75 de kg, în 2011. Mai apoi, în 2012, sportivul s-a calificat la Jocurile Olimpice de vară de la Londra. În Ungaria, Juratoni a făcut furori și a reușit să câștige locul I și centura competiției Hell Boxing King, în cadrul căreia a câștigat cinci victorii consecutive, printre care se enumeră și două KO.

După ultimul meci din 2017, Bogdan Juratoni a câștigat titlul național la Campionatele Naționale și, în același an, a făcut o pauză și s-a retras din lumea pugilismului, chiar dacă a avut o ofertă din partea Dinamo să ocupe un post de antrenor.

Tot în lumea campionilor se situează și Daniel Novac. Fotbalistul are 38 de ani și este din Pantelimon. Începuturile sale în lumea fotbalului au început în cadrul echipei Inter Gaz București, iar apoi acesta a trecut și prin alte cluburi de fotbal prin care se enumeră și Victoria Bănești, Chindia Târgoviște, Univesitatea Cluj. Acesta a înregistrat peste 100 de apariții la FC Voluntari, acolo unde a fost un jucător important și a rămas în poziția de mijlocaș, pe care a avut-o încă de la debutul său în fotbal. La Voluntari și-a ajutat echipa care a trecut în Liga I și a câștigat Cupa României și Supercupa României în sezonul 2016-2017.

Cei doi sunt pregătiți să înfrunte realitatea brutală a competiției Survivor 2026 și își doresc cu tot dinadinsul victoria.

