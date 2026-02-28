Acasă » Știri » Naba Salem, descalificată de la Survivor? Cum a încălcat contractul cu Antena 1

Naba Salem, descalificată de la Survivor? Cum a încălcat contractul cu Antena 1

De: Virgil Ionescu 28/02/2026 | 10:09
Naba Salem, descalificată de la Survivor? Cum a încălcat contractul cu Antena 1
sursă foto: social media

Surprizele de la Survivor România 2026 nu se mai opresc, iar centrul atenției este, fără îndoială, Naba Salem, concurenta care reușește să fie în centrul tuturor discuțiilor… și nu tocmai pentru performanțele ei sportive. De la primul duel, Naba a devenit “vedetă” pe rețelele de socializare, însă fanii sunt mai mult furioși decât încântați.

Originară din Irak, dar crescută în România, Naba și-a construit o imagine de “Faimoasă” prin apariții la diverse emisiuni de tip reality show, dar se pare că strategia ei de a face spectacol la orice pas a atins cote alarmante. Concurenta, care anterior a participat ca ispită la Insula Iubirii, pare să fi preluat manualul scandalului: replici acide, ironii la adresa colegilor și atitudini care depășesc orice limite ale bunului simț.

Naba Salem, descalificată de la Survivor?

Scenele care au făcut valuri vin direct din duelul tensionat dintre Larisa Uță și Cristi Boureanu. În timp ce cei doi se concentrau pe traseu, Naba a început să țipe și să lanseze cuvinte care au șocat audiența: „Du-te la toaletă, la toaletă amândoi! Să se ducă în exil și cealaltă să dispară la toaletă! Doi terminați pe traseu. Ce bine că nu au venit aici, că-i scuipam!” replici care au stârnit un adevărat val de comentarii furioase online.

Criticile sale nu s-au oprit aici. Naba a ținut să puncteze eșecurile lui Cristi Boureanu în jocurile echipei, subliniind că în duelurile individuale reușește performanțe bune doar „din întâmplare”, în timp ce ea, deși ultimă în clasamentul general și cu multe zile pe bară din cauza accidentărilor, nu se sfiește să vorbească.

Deși producătorii par să o încurajeze să vină cu replici tăioase pentru a genera audiență, reacțiile fanilor sunt radical diferite:mulți cer insistent descalificarea ei, considerând că atitudinea Nabei depășește limitele competiției și aduce un exemplu negativ pentru telespectatori.

Mai mult, cei care urmăresc cu atenție Survivor România observă o contradicție uluitoare: Naba face show pe traseu și în discuții, dar rezultatele ei sportive sunt dezastruoase. Ea ocupă ultima poziție în clasament și are deja mai multe zile în care a stat pe bară din cauza accidentărilor, ceea ce ridică întrebări serioase despre cum poate fi promovata ca “vedetă” a competiției.

ANTENA 1, RECLAMATĂ LA CNA. CE A FĂCUT NABA LA SURVIVOR. TELESPECTATORII SUNT CONSTERNAȚI

