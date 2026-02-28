Clipe de coșmar pentru Horia Brenciu. Prins în avion, în timp ce SUA și Israel bombardau Iranul: ”Azi trebuia să ajung acasă”

În dimineața zilei de sâmbătă, Israel și Statele Unite au inițiat atacuri militare coordonate asupra Iranului, într-un gest care marchează o escaladare majoră a tensiunilor regionale. Operațiunile vin după săptămâni de avertismente repetate din partea Washingtonului și Tel Avivului referitoare la programul nuclear și balistic iranian.

Forțele israeliene au efectuat un atac surpriză asupra unor ținte din Teheran, iar mass-media iraniană de stat a raportat explozii în capitală. În paralel, Statele Unite au desfășurat operațiuni aeriene și navale în zone strategice, potrivit surselor internaționale. Oficialii americani au subliniat că țintele vizate includ facilități considerate critice pentru capacitățile militare și nucleare ale Iranului.

Imediat după lansarea atacurilor, Israelul a declarat stare de urgență la nivel național. Autoritățile au emis avertismente pentru populație, solicitând cetățenilor să rămână în apropierea adăposturilor și să evite zonele publice. Activitățile educaționale și lucrul în instituții au fost suspendate temporar, iar transporturile și adunările publice au fost restricționate pentru siguranța civililor.

În Teheran, autoritățile iraniene au închis complet spațiul aerian și au raportat întreruperi semnificative ale comunicațiilor mobile. Internetul și apelurile telefonice au fost afectate în mai multe zone, sugerând o pregătire pentru o eventuală ripostă sau pentru controlul fluxului de informații în contextul atacurilor. Liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a fost transferat într-o locație protejată, indicând că autoritățile iraniene tratează atacurile drept o amenințare directă la adresa centrului de putere.

Martorii din Teheran au confirmat explozii în oraș, iar rețelele de informații internaționale monitorizează în timp real situația. Atacurile vin la câteva luni după un conflict aerian de 12 zile între Israel și Iran, în care au fost vizate mai multe instalații strategice. Experții consideră că ofensiva actuală urmărește reducerea capacităților nucleare și balistice ale Iranului și trimiterea unui semnal clar privind limitele acceptabile pentru programul nuclear iranian.

Horia Brenciu, momente de panică

Horia Brenciu și familia sa au trăit momente de tensiune extremă, când zborul lor spre casă a fost deviat din cauza crizei internaționale. Avionul, care trebuia să ajungă la București după o escală în Doha, a făcut cale întoarsă spre Kuala Lumpur după aproape trei ore de zbor. Pasagerii au rămas fără informații clare, iar speculațiile privind conflictele militare din Orientul Mijlociu și tensiunile dintre marile puteri au amplificat sentimentul de nesiguranță. Zborul a devenit astfel un coșmar imprevizibil, în care destinele oamenilor se intersectau cu evoluțiile dramatice ale geopoliticii.

„Azi trebuia să ajung acasă. După o vacanță, cu a mea familie, cu toții trebuia să intrăm pe ușă și să pupăm pisicile. Dar n-a fost așa… Cursa liniilor malaeziene, MH0160, care a plecat ieri seară din Kuala Lumpur spre Doha, s-a întors din drum, după aproape 3 ore parcurse, din cele 6 și 45 minute, prevăzute. În Doha ne aștepta ultimul avion care ne-ar fi dus la București. Pe drumul de întoarcere, spre Kuala Lumpur, comandatul aeronavei nu ne-a dat nicio explicație. Nimeni nu a făcut-o. Printre pasageri se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite care ar fi implicat posibile atacuri aeriene… Ceva mai târziu a venit o altă ipoteză: Pakistan și Afganistan sunt într-un conflict major care a atins cote extrem de periculoase. Cel puțin, așa zice Al Jazeera la care mă uit acum, dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde cu toții am fost aduși cu un bus, în toiul nopții. Am apucat să dormim pe furate și între timp căutam o cale de întoarcere în țară… Sper s-o găsim în timp util ca să nu periclitam prea mult, celor mici sau fetelor mari, cele programate în țară. E prima data când ni se întâmpla asta. Doar la televizor mai vezi lucruri similare… Caut să nu fiu afectat prea mult și mă gândesc cât de bine o să fie atunci când o să ajungem acasă. Cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor. Și nu e vorba de câteva zeci, ci sute, mii de oameni. Cu siguranță au fost multe alt zboruri afectate de incident. Totul se poate schimba cât ai zice pește… din zbor. Tuturor din țară, sănătate și prietenilor noștri care ne așteaptă, multă răbdare, înțelegere și optimism. Din capitala Malaeziei, vă salută, Toma, Mina, Maria, Andreea, Alice și al dvs… Sandokan! 😉 MAKE LOVE NOT WAR!”, a transmis Horia Brenciu.

