Compania mare din România care va concedia 5.500 de oamenii. Pierderile au fost uriașe

De: Anca Chihaie 28/02/2026 | 12:20
Cel mai mare producător român din industria chimică, Chimcomplex, a decis să inițieze un amplu plan de restructurare, în contextul pierderilor financiare semnificative înregistrate în 2025. Compania se confruntă cu scăderea afacerilor cu aproape 30% și cu pierderi totale estimate la aproximativ 200 de milioane de lei, ceea ce a determinat managementul să adopte un scenariu de supraviețuire și conservare a activității.

Planul vizează oprirea unor secții intens consumatoare de energie, precum și reducerea semnificativă a personalului atât în cadrul companiei, cât și la partenerii săi. În total, se estimează că 5.500 de angajați vor fi concediați pe orizontală, iar 1.200 de salariați vor fi disponibilizați pe verticală, începând cu luna aprilie 2026. Măsurile afectează direct combinatul de la Borzești, unde va fi oprită o fabricație din cele șapte existente, și unitatea din Râmnicu Vâlcea, unde două din cele 11 fabrici vor înceta producția.

În paralel cu ajustarea capacității de producție, Chimcomplex a decis să suspende două dintre cele cinci proiecte de investiții în producție. Această decizie va genera pierderi de finanțări nerambursabile pentru România, estimate la 150 de milioane de euro.

Motivul principal al acestor măsuri îl reprezintă creșterea semnificativă a prețurilor la gaze și energie electrică, care a dus la majorarea costurilor de producție și la diminuarea sustenabilității operațiunilor. Industria chimică, intens dependentă de energie, a resimțit astfel presiuni financiare greu de gestionat, ceea ce a făcut inevitabilă reducerea activităților și a personalului.

Restructurarea vizează optimizarea producției și conservarea resurselor, însă impactul asupra angajaților și comunităților locale va fi unul major. Închiderea unor fabrici și oprirea unor secții de producție va avea efecte directe nu doar asupra angajaților concediați, ci și asupra rețelei de furnizori și a partenerilor comerciali ai companiei.

„Printr-un comunicat al Chimcomplex (membru ANEIR) am fost anunțați că, începând cu luna aprilie 2026, compania va aplica un scenariu de supraviețuire/conservare, care prevede oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în Chimcomplex și la parteneri a cel puțin 1.200 salariați pe verticală și 5.500 pe orizontală. La Combinatul de la Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7, iar la Râmnicu Vâlcea – 2 fabrici din totalul de 11” potrivit președintele executiv al ANEIR, Mihai Ionescu.

