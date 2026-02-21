Acasă » Știri » De ce au pisicile pernuțe pe lăbuțe, de fapt. Le-au apărut în urmă cu 50 de milioane de ani

De ce au pisicile pernuțe pe lăbuțe, de fapt. Le-au apărut în urmă cu 50 de milioane de ani

De: Daniel Matei 21/02/2026 | 08:50
Sursa foto: Shutterstock

Mulți iubitori de pisici sunt absolut îndrăgostiți de pernuțele de pe lăbuțele micilor lor pirieteni, dar v-ați întrebat vreodată care este, de fapt, motivul pentru care pisicile le au?

În ultima perioadă, internetul s-a umplut de imagini și videoclipuri cu pernuțele pisicilor, postate de stăpânii care pur și simplu se topesc la vederea lor. Mai mult, Live Science scrie că pe internet au apărut forumuri întregi legate de pernuțele pisicilor.

Dar de ce există ele? Ei bine, răspunsul ține de milioane de ani de evoluție.

Întrebarea, într-un fel, nu este de ce au pisicile pernuțe, pentru că și alte animale le au, ci care este rolul lor în general, indiferent că vorbim de pisici, alte feline sau chiar câini, spune Jonathan Losos, biolog evoluționist la Universitatea Washington din St. Louis și autorul cărții „The Cat’s Meow: How Cats Evolved from the Savanna to Your Sofa”.

Potrivit acestuia, majoritatea membrilor familiei carnivorelor, ordinul taxonomic care include pisicile, câinii, lupii, urșii, ratonii și vidrele, au și ele pernuțe pentru lăbuțe într-o formă sau alta. Prin urmare, adevărata întrebare este de ce toate aceste animale au pernuțe.

De ce au pisicile pernuțe

Losos spune că pernuțele au evoluat probabil acum aproximativ 50 de milioane de ani, când au apărut pentru prima dată carnivorele. „Este o trăsătură veche și bănuiesc că, în cea mai mare parte, toate o au cu același scop”, a spus el.

Pernuțele îndeplinesc câteva funcții importante la pisici și la verii lor carnivori. Prima este de a ajuta la alergare, sărituri și aterizare ușoară. Cel mai important, a spus Losos, acționează ca un fel de amortizor; pernițele de la degete extrem de specializate sunt unul dintre motivele pentru care pisicile pot cădea de la înălțimi mari fără a suferi răni grave.

Interiorul pernuțelor pisicilor este alcătuit din țesut adipos legat de colagen, ceea ce le conferă textura moale și elastică și ajută la absorbția undelor de șoc de la impact. Un studiu care a examinat structura pernuțelor pisicilor domestice a constatat că acestea devin mai rigide pe măsură ce se comprimă, ceea ce ajută la amortizarea căderii. Cercetătorii au observat, de asemenea, că, la nivel celular, pernuțele sunt umplute cu buzunare de grăsime în formă de elipsă care absorb energia și previn instabilitatea atunci când pisica aterizează.

