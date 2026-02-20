Cum îți crești imunitatea în sezonul rece. Dr. Monica Pop explică de ce vitamina C nu este un bun aliat: „O prostie”

Vitamina C este unul dintre primele suplimente care ne vine în minte atunci când ne gândim la întărirea sistemului imunitar. Cu toate acestea, deși el are avantajele sale categorice, acest nutrient nu este un panaceu și administrarea sa trebuie să fie făcută cu atenție.

Cunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a vorbit recent despre vitamina C și despre faptul că suplimentarea dietei noastre cu aceasta pentru a ne întări sistemul imunitar a devenit cumva un mit în ultimii ani.

Aceasta spune că, deși multe persoane preferă să cumpere suplimente cu vitamina C de la farmacie, pentru că este mai comod, acestea nu ajung decât să cheltuie sume mari de bani inutil. De aceea, spune Monica Pop, ideal este ca necesarul de vitamina C să ni-l obținem din surse naturale, mai exact din alimentație, pentru că alimentele de tipul fructelor sau legumelor proaspete conțin vitamine în forme mult mai ușor de asimilat de către corpul uman. Ea atrage totodată atenția că automedicația, mai ales în doze mari, poate produce efecte adverse neplăcute sau chiar periculoase.

Ce spune dr. Monica Pop despre suplimentele cu vitamina C

Medicul spune că industria farmaceutică a făcut foarte multă reclamă vitaminei C pentru a-i convinge pe oameni să cumpere suplimente, însă acestea nu au efecte demonstrate asupra imunității. De cele mai multe ori, spune ea, aceste suplimente fie nu au rezultate, fie au efecte minime asupra sistemului imunitar.

Mai mult, ea spune că suplimentele alimentare de tip vitamina C ar trebui administrate intravenos pentru a avea efectul scontat, dar nu oricum, ci în condiții controlate și nu la întâmplare.

De asemenea, Monica Pop mai atrage atenția că excesul de vitamina C poate face mai mult rău decât bine în foarte multe cazuri.

„E o mare prostie vitamina C. Vitamina C este un mit foarte bine vândut pentru orice. În această situaţie ar trebui să fie făcută intravenos, nu aşa. Să nu uite nimeni că vitamina C are şi efecte secundare”, spune Monica Pop.

Astfel, ea recomandă prudență și informare înainte de a apela la suplimente care par inofensive, dar nu sunt întotdeauna.

