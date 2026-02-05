Acasă » Știri » Ce a ajutat-o pe Monica Pop în lupta cu cancerul. Medicul a oferit mai multe sfaturi

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 22:23
Monica Pop a dat detalii despre boala cu care se confruntă. Ea a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale pentru a învinge cancerul de colon cu care a fost diagnosticată.

Chiar dacă nu i-a fost ușor, cunoscutul medic nu a lăsat niciodată garda jos, ci a încercat să treacă peste această situație cu optimismul de care dă dovadă. Ba mai mult, a ales să nu stea la pat după fiecare intervenție, ci să se întoarcă printre pacienți. Deși riscă să suporte și a șaptea operație, nu disperă, deoarece știe că are resursele necesare pentru a depăși fiecare etapă.

„Eu mă simt bine, totul în regulă. Am o boală mai severă de fond, dar fac tratament de mulți ani. Am șase intervenții chirurgicale și probabil că va mai urma una, nu știu deocamdată, să vedem cum ies investigațiile”, a declarat Monica Pop într-o emisiun TV.

Monica Pop susține că această boală nu te condamnă la moarte

Monica Pop crede că această afecțiune cumplită poate fi ținută sub control și chiar vindecată. Totul ține de mentalitatea pe care o ai și de stilul de viață pe care îl adopți.

„Eu mi-am făcut o strategie de viață. Știți cum se numește? În capul meu cum să trăiești bine cu cancer, pentru că aceasta este realitatea, în măsura în care se poate să fie bine. Dar, se poate! În primul rând, trebuie să știe toată lumea că boala aceasta nu înseamnă condamnare la moarte, deloc.E o boală gravă, categoric, dar tratabilă și uneori vindecabilă”, a mai declarat Monica Pop.

Ce îi sfătuiește Monica Pop pe oameni

Monica Pop are convingerea că e important ca boala să fie diagnosticată din timp. De aceea, trebuie mers la medic încă de la primele simptome. Ea susține că nu a făcut asta și acum plătește.

„Mergeți la timp la medic dacă și când apar simptome de orice fel, pentru că afecțiunea să fie depistată la timp (ceea ce eu nu am făcut corect, iar acum „plătesc” din greu).
Faceți tot ce spune medicul oncolog: analize, investigații, tratamente, operații, tot ce este necesar și indicat”, explica Monica Pop pe rețelele de socializare.

