Acasă » Știri » Stelian Ogică vrea să participe la Survivor, chiar dacă producătorii l-au refuzat: ”Supraviețuitor înseamnă să fii bărbat”

Stelian Ogică vrea să participe la Survivor, chiar dacă producătorii l-au refuzat: ”Supraviețuitor înseamnă să fii bărbat”

De: Simona Vlad 05/02/2026 | 22:32
Stelian Ogica este și el "în cărțile" producătorilor
Stelian Ogică visează la Survivor și lansează provocări în direct la Dan Capatos Show. „Spaima loteriei” spune că ar face față fără probleme condițiilor dure și că ar rezista mai mult decât mulți dintre cei care au ajuns deja în competiție. Deși susține că a fost refuzat până acum, Ogică nu renunță la idee și continuă să bată apropouri producătorilor. În platou, acesta a vorbit despre probe fizice, despre ce înseamnă cu adevărat supraviețuirea și chiar despre eventuale confruntări în ring.

Discuția cu Dan Capatos a fost condimentată cu declarații savuroase. Ogică a spus clar că nu se duce nicăieri pentru „platou de mâncare”, ci pentru luptă adevărată. În emisiune, Stelian Ogică a explicat că Survivor ar trebui să fie despre rezistență reală, nu despre confort. A spus că mulți merg pentru bani și popularitate, dar că, odată ajunși acolo, trebuie să demonstreze că pot duce greul. El a spus că ar rezista fără probleme și că nu l-ar speria nici probele fizice, nici foamea. Vezi emisiunea integrală aici!

Stelian Ogică: „Vreau să dau din mine tot ce e posibil!”

Ogică a povestit că ideea unui format de tip supraviețuire o avea încă dinainte să apară în România. Ba mai mult, el ar merge acolo să dea „tot ce e mai dur și mai omenesc” din el. În plus, a adus vorba și despre meciurile pe care le-a avut în trecut și despre faptul că, deși nu e sportiv de performanță, nu s-a ferit de confruntări.

Stelian Ogică a declarat în exclusivitate la Dan Capatos Show:

„Condiții cam accesibile, trebuia să scape de condiții accesibile. Când te duci acolo, mai ales că te duci pe niște bănișori și pe popularitate, pentru că oricine merge acolo se gândește că își face popularitate, trebuie să stai mult, dacă te duci. Eu văd pe unii care, dacă țin o noapte, a doua zi pleacă. Dacă mă iau pe mine acolo, stau. Supraviețuitor înseamnă să fii bărbat, să dai tot din tine, tot ce e mai dur și mai omenesc, evident să supraviețuiești. Nu te duci să-ți dea platou de mâncare, că tu te duci acolo să tragi. (…) Eu am propus când nu exista Survivor în România. Am zis: hai să mergem să stăm o lună într-o pădure, să vedem care stă acolo și care nu pleacă. (…) Am avut câteva meciuri, nu sunt boxer de meserie, dar am curaj să intru. Am încheiat emisiunea aia de la Pro TV, am bătut, m-a bătut, am câștigat. Nu-mi place în cușcă, dar dacă ții pe oricine, depinde în ce condiții.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

“Spaima loteriei” lovește din nou! Dan Capatos a câștigat la LOTO cu numerele sugerate de Stelian Ogică, în direct

Motivul pentru care Stelian Ogică a fost refuzat de 3 ori la casting-ul Survivor: „De asta nu m-au vrut”

