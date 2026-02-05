Acasă » Exclusiv » Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, „altfel” de streetstyle

Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, „altfel” de streetstyle

De: Delina Filip 05/02/2026 | 23:40
Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, altfel de streetstyle
Inna și Deliric sunt un cuplu admirat și sudat, care, însă, își trăiește frumoasa poveste de dragoste departe de ochii curioșilor. Cu toate că ambii sunt foarte cunoscuți și apreciați, cei doi preferă să aibă un stil simplu și frumos, iar ori de câte ori au ocazia să petreacă timp de calitate împreună. Nu de puține ori au intrat în raza paparazziilor, dar de data aceasta, cei doi ne-au surprins până și pe noi. Dacă în mod normal zici că sunt decupați de pe copertele revistelor, acum au fost cu mult mai extravaganți decât de obicei. CANCAN.RO are imaginile! 

Inna și Deliric formează, fără doar și poate, un cuplu foarte urmărit și apreciat. Cei doi se potrivesc de minune și, pe lângă faptul că amândoi sunt artiști consacrați, și stilul lor de viață este la fel. Le place să se plimbe, să facă sport împreună și au aceleași gusturi inclusiv în materie de haine. De data aceasta, cei doi au surprins cu ținutele lor foarte îndrăznețe.

Inna și Deliric au dat moda-n Dorobanți

Inna are un stil vestimentar bine definit pe care îl recunoști de la distanță. Și-a găsit cu adevărat sufletul-pereche, iar Deliric nu doar că o iubește și o face fericită zi de zi, ci o și completează de minune din punct de vedere al stilului. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi în zona Dorobanți, una dintre cele mai bune zone din Capitală, acolo unde își fac viața milionarii. Nu aveam cum să trecem peste ținutele ieșite din comun, dar foarte cool ale celor doi. Inna a optat pentru o haină de lână crem, o cagulă maro pe cap, un pulover oversized crem cu dungi maro, pantaloni deschiși la culoare în dungi și Ugg-uri. A fost la asorte din cap până-n picioare, chiar dacă vestimentația sa, în special cagula a atras atenția tuturor.

Inna și Deliric așa cum nu i-ai mai văzut
Inna și Deliric așa cum nu i-ai mai văzut

Nici partenerul ei, Deliric nu a fost mai prejos, ci s-a ridicat la înălțimea standardelor și a numelui pe care îl poartă. A optat pentru o pereche de încălțări sport, pantaloni de trening bej cu un model foarte ciudat ( arătau ca și cum ar fi trecut pe lângă o multitudine de băți și ar fi sărit în ele), o bluză galbenă, geacă de firmă super chic și căciulă. Piesa de rezistență au fost mănușile din piele care au completat perfect ținuta și i-au conferit un aer casual-elegant.

Cei doi fac echipă pe toate planurile

După câteva minute de mers pe jos și schimbat câteva vorbe, cei doi se opresc pe trotuar și consultă telefonul. Apoi, se despart pentru câteva minute și fiecare pare că o ia în altă direcție. Chiar dacă păreau ușor dezorientați, atmosfera dintre ei a rămas relaxată, semn că nici micile încurcături nu le strică buna dispoziție. Cei doi lămuresc rapid situația, căci Deliric primește un telefon de la un amic care le oferă indicații clare. După câteva explicații, Inna și Deliric se regrupează și pornesc hotărâți de data asta spre destinația corectă.

Căutau o adresă și au fost nevoiți să primească indicații de la un amic
Căutau o adresă și au fost nevoiți să primească indicații de la un amic

