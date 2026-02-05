Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele nopți nu era acasă”

Ruxandra Luca, liberă de obligații de mai bine de un an, pare că a intrat într-un triunghi amoros incendiar! Paparazzi CANCAN.RO au surprins-o alături de un chirurg însurat și cu doi copii… și nu în orice context, ci în mijlocul unei partide pasionale pe bancheta mașinii acestuia, parcată într-o benzinărie, ziua în amiaza mare! Imaginile s-au viralizat instant (CLICK AICI CA SĂ LE VEZI), însă acum venim cu alte dezvăluiri interesante, de data aceasta despre ex-ul vedetei, care a stat lângă ea timp de 20 de ani.

După ce CANCAN.RO a dezvăluit dedesubturile „divorțului” Ruxandrei Luca, în care vedeta a mărturisit instanței că ar fi fost agresată verbal de fostul partener și a părăsit locuința după ani de neînțelegeri, iată că și „domnul M”, cum îl numea ea, are propria versiune asupra motivelor despărțirii.

Deși Ruxandra a reușit să obțină, în regim de urgență, domiciliul copiilor la ea, tatăl lor nu a renunțat să fie prezent în viața lor. A cerut și a obținut un program de legături personale, pentru a nu pierde contactul cu minorii.

Fostul partener al Ruxandrei Luca: „În unele nopți nu era acasă”

Acum vine partea interesantă. Dacă Ruxandra a declarat în fața judecătorilor că ”domnul M” a părăsit locuința, acesta o contrazice și spune că a fost dat afară din casă și amenințat cu Poliția.

”În motivare, pârâtul-reclamant a arătat, în esență, că acesta și minorii doresc să petreacă mai mult timp împreună, ceea ce este în concordanță cu principiul interesului superior al minorilor. De asemenea, a arătat că, în cea mai mare parte a timpului, tatăl era împreună cu copiii în rutinele lor de joacă, masă, teme, igienă personală, dus-întors la și de la școală și activități de timp liber. A mai arătat faptul că niciodată nu am părăsit domiciliul conjugal, iar în 28 iulie 2024, reclamanta-pârâtă i-a solicitat vehement și sub amenințare repetată că va anunța poliția și îi va arunca hainele dacă nu pleacă de acolo.

A plecat la apartamentul din București, fără a lua obiecte personale deoarece a încercat să evite o discuție neplăcută de față cu copiii (așa cum a procedat întotdeauna când apăreau divergențe de opinie) pentru ca părțile să găsească soluții la neînțelegeri. A mai arătat că la apartamentul din București petreceau timp toți cei cinci membri ai familiei din când în când”.

Mai mult. Bărbatul a povestit că Ruxandra nu ar fi fost atât de implicată în viața copiilor, așa cum pretindea, ba chiar dispărea nopțile de acasă!

”Totodată, a arătat că de mai mult timp au apărut între părți neînțelegeri pentru că îi menționa reclamantei-pârâte faptul că atunci când era acasă nu acorda timp suficient familiei și petrecea majoritatea timpului folosind telefonul mobil sau uitându-se la televizor.

În ultimul timp, reclamanta-pârâtă petrecea mult mai puțin timp în locuință, în unele nopți nu era acasă, situații în care copiii îl întrebau pe tată „unde este”, „când vine mama”, iar tatăl îi liniștea și le spunea „mama nu este acasă, are treabă și vine când termină”.

O acuză pe Ruxandra că i-ar fi interzis să țină legătura cu cei trei copii

Domnul M. a vrut să rămână cât mai prezent în viața copiilor și i-ar fi propus chiar să urmeze aceeași rutină cu ei.

”A mai precizat că a asigurat-o pe reclamanta-pârâtă de disponibilitatea sa de a se ocupa zilnic de copii, ca și până în momentul când l-a obligat să plece din domiciliul conjugal”.

Potrivit spuselor lui, se pare că aceasta ar fi refuzat și s-ar fi bazat pe ajutorul altor persoane în creșterea copiilor.

”Reclamanta-pârâtă a luat decizia să angajeze a doua persoană, care locuiește acolo, iar, din decembrie 2024, a angajat un șofer care conduce copiii la școală. Astfel, minorii se află în compania unor persoane străine mult timp în detrimentul petrecerii acestuia cu părinții lor. De asemenea, a arătat faptul că reclamanta-pârâtă i-a restricționat abuziv accesul de a păstra legături cu minorii, trimițându-i mesaje în repetate rânduri în acest sens”.

Tot acest război dintre părinți ar fi influențat și activitatea școlară a unuia dintre minori, după cum susține tatăl său.

”Totodată, a arătat că părțile au fost invitate la ședințe organizate la școală pentru a îi informa despre situația școlară a minorului ######## , elev în clasa a III-a, unde li s-a adus la cunoștință faptul că, de la începutul anului școlar curent până în prezent, performanța sa educațională este afectată și vine adesea cu temele neefectuate la cursuri”, se arată în datele de la dosar”.

Într-un final, cei doi au fost nevoiți să respecte decizia instanței care a stabilit că cei trei copii pot locui cu mama lor, însă vor petrece timp și cu tatăl, conform unui program impus de judecători.

