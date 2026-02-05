Acasă » Exclusiv » Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele nopți nu era acasă”

Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele nopți nu era acasă”

De: Keva Iosif 05/02/2026 | 20:59
Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele nopți nu era acasă”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
22 poze
Vezi galeria foto

Ruxandra Luca, liberă de obligații de mai bine de un an, pare că a intrat într-un triunghi amoros incendiar! Paparazzi CANCAN.RO au surprins-o alături de un chirurg însurat și cu doi copii… și nu în orice context, ci în mijlocul unei partide pasionale pe bancheta mașinii acestuia, parcată într-o benzinărie, ziua în amiaza mare! Imaginile s-au viralizat instant (CLICK AICI CA SĂ LE VEZI), însă acum venim cu alte dezvăluiri interesante, de data aceasta despre ex-ul vedetei, care a stat lângă ea timp de 20 de ani. 

După ce CANCAN.RO a dezvăluit dedesubturile „divorțului” Ruxandrei Luca,  în care vedeta a mărturisit instanței că ar fi fost agresată verbal de fostul partener și a părăsit locuința după ani de neînțelegeri, iată că și „domnul M”, cum îl numea ea, are propria versiune asupra motivelor despărțirii.

Deși Ruxandra a reușit să obțină, în regim de urgență, domiciliul copiilor la ea, tatăl lor nu a renunțat să fie prezent în viața lor. A cerut și a obținut un program de legături personale, pentru a nu pierde contactul cu minorii.

Fostul partener al Ruxandrei Luca: „În unele nopți nu era acasă”

Acum vine partea interesantă. Dacă Ruxandra a declarat în fața judecătorilor că ”domnul M” a părăsit locuința, acesta o contrazice și spune că a fost dat afară din casă și amenințat cu Poliția.

”În motivare, pârâtul-reclamant a arătat, în esență, că acesta și minorii doresc să petreacă mai mult timp împreună, ceea ce este în concordanță cu principiul interesului superior al minorilor. De asemenea, a arătat că, în cea mai mare parte a timpului, tatăl era împreună cu copiii în rutinele lor de joacă, masă, teme, igienă personală, dus-întors la și de la școală și activități de timp liber. A mai arătat faptul că niciodată nu am părăsit domiciliul conjugal,  iar în 28 iulie 2024, reclamanta-pârâtă i-a solicitat vehement și sub amenințare repetată că va anunța poliția și îi va arunca hainele dacă nu pleacă de acolo.

A plecat la apartamentul din București, fără a lua obiecte personale deoarece a încercat să evite o discuție neplăcută de față cu copiii (așa cum a procedat întotdeauna când apăreau divergențe de opinie) pentru ca părțile să găsească soluții la neînțelegeri. A mai arătat că la apartamentul din București petreceau timp toți cei cinci membri ai familiei din când în când”.

Mai mult. Bărbatul a povestit că Ruxandra nu ar fi fost atât de implicată în viața copiilor, așa cum pretindea, ba chiar dispărea nopțile de acasă!

”Totodată, a arătat că de mai mult timp au apărut între părți neînțelegeri pentru că îi menționa reclamantei-pârâte faptul că atunci când era acasă nu acorda timp suficient familiei și petrecea majoritatea timpului folosind telefonul mobil sau uitându-se la televizor.

În ultimul timp, reclamanta-pârâtă petrecea mult mai puțin timp în locuință, în unele nopți nu era acasă, situații în care copiii îl întrebau pe tată „unde este”, „când vine mama”, iar tatăl îi liniștea și le spunea „mama nu este acasă, are treabă și vine când termină”.

O acuză pe Ruxandra că i-ar fi interzis să țină legătura cu cei trei copii

Domnul M. a vrut să rămână cât mai prezent în viața copiilor și i-ar fi propus chiar să urmeze aceeași rutină cu ei.

”A mai precizat că a asigurat-o pe reclamanta-pârâtă de disponibilitatea sa de a se ocupa zilnic de copii, ca și până în momentul când l-a obligat să plece din domiciliul conjugal”.

Potrivit spuselor lui, se pare că aceasta ar fi refuzat și s-ar fi bazat pe ajutorul altor persoane în creșterea copiilor.

”Reclamanta-pârâtă a luat decizia să angajeze a doua persoană, care locuiește acolo, iar, din decembrie 2024, a angajat un șofer care conduce copiii la școală. Astfel, minorii se află în compania unor persoane străine mult timp în detrimentul petrecerii acestuia cu părinții lor. De asemenea, a arătat faptul că reclamanta-pârâtă i-a restricționat abuziv accesul de a păstra legături cu minorii, trimițându-i mesaje în repetate rânduri în acest sens”.

Tot acest război dintre părinți ar fi influențat și activitatea școlară a unuia dintre minori, după cum susține tatăl său.

”Totodată, a arătat că părțile au fost invitate la ședințe organizate la școală pentru a îi informa despre situația școlară a minorului ######## , elev în clasa a III-a, unde li s-a adus la cunoștință faptul că, de la începutul anului școlar curent până în prezent, performanța sa educațională este afectată și vine adesea cu temele neefectuate la cursuri”, se arată în datele de la dosar”.

Într-un final, cei doi au fost nevoiți să respecte decizia instanței care a stabilit că cei trei copii pot locui cu mama lor, însă vor petrece timp și cu tatăl, conform unui program impus de judecători.

CITEȘTE ȘI – Ruxandra Luca s-a „autodenunțat”! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni

NU RATA – Vedeta de la Neatza s-a despărțit după 20 de ani de relație și a început un nou capitol: „Mi s-a confirmat ceea ce știam deja”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea pe interior + A intervenit și asistența socială
Exclusiv
Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea…
Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: ”Oferim gratuit o noapte de cazare”
Exclusiv
Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: ”Oferim gratuit o noapte de cazare”
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington....
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Digi 24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de gol!
Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de gol!
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
Celebrul actor, accidentat grav pe platourile de filmare. Se operează de urgență: ”Știu cum vor ...
Celebrul actor, accidentat grav pe platourile de filmare. Se operează de urgență: ”Știu cum vor fi următoarele 6 luni din viața mea”
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Alin Stan
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Alin Stan
O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia
O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date ...
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Vezi toate știrile
×