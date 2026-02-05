Acasă » Știri » O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia

O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 20:41
O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia

O angajată de 50 de ani și-a făcut cumpărăturile de la magazinul unde lucra. Un lucru banal care s-a întâmplat la ieșirea din magazin a lăsat-o fără job!

Femeia de 50 de ani muncea de 30 de ani în locul respectiv și nu avusese nicio sancțiune disciplinară anterioară. După 39 de ani de muncă, a fost concediată, însă, fără niciun regret pentru mai puțin de trei euro. Compania care se face vinovată de acest fapt este Pam Panorama.

O angajată a rămas fără job dintr-un motiv banal

Cazul s-a petrecut în Toscana, iar evenimentul, care se află acum în fața judecătorului tribunalului din Grosseto, a avut loc în septembrie. Angajata tocmai ce își terminase tura la supermarket când a decis să facă niște cumpărături înainte de a pleca acasă. După ce a plătit, în timp ce ieșea din magazin, o pungă s-a rupt și o sticlă de detergent a căzut pe podea. S-a întoars a schimbat câteva cuvinte cu colegii și cu managerul, le-a spus despre balta care se formase și, după ce a luat o nouă sticlă, a plecat. Nimeni nu i-a cerut să plătească, așa că femeia și-a văzut de drum.

Povestea nu se oprește, însă, aici. Câteva săptămâni mai târziu, compania i-a trimis o scrisoare: era anunțată că a fost concediată pentru un motiv întemeiat, furt de marfă. Cazul se află acum în atenția autorităților.

Angajata așteaptă acum decizia instanței

Marcată de situație, femeia s-a adresat sindicatului Filcams-Cgil din Grosseto. Secretarul organizației, Pier Paolo Micci, a rămas șocat de cele întâmplate. „Nu-mi venea să cred”, a declarat Micci, referindu-se la motivele concedierii și lipsa de omenie, mai ales că era vorba de un angajat fidel.

„Așa se întâmplă atunci când profitul nu mai are nicio legătură cu etica și cu oamenii. Este o umilință pentru angajați, care ar trebui să fie prima preocupare a unei companii. Sperăm într-o soluție amiabilă, altfel așteptăm cu interes decizia judecătorului”, a mai spus el.

Citește și: Val de concedieri într-un oraș mare din România. Se închide o imensă centrală termică

Citește și: Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de gol!
Știri
Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de…
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington....
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Digi 24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de gol!
Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de gol!
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
Celebrul actor, accidentat grav pe platourile de filmare. Se operează de urgență: ”Știu cum vor ...
Celebrul actor, accidentat grav pe platourile de filmare. Se operează de urgență: ”Știu cum vor fi următoarele 6 luni din viața mea”
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Alin Stan
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Alin Stan
Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele ...
Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele nopți nu era acasă”
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date ...
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Vezi toate știrile
×