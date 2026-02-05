O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia

O angajată de 50 de ani și-a făcut cumpărăturile de la magazinul unde lucra. Un lucru banal care s-a întâmplat la ieșirea din magazin a lăsat-o fără job!

Femeia de 50 de ani muncea de 30 de ani în locul respectiv și nu avusese nicio sancțiune disciplinară anterioară. După 39 de ani de muncă, a fost concediată, însă, fără niciun regret pentru mai puțin de trei euro. Compania care se face vinovată de acest fapt este Pam Panorama.

O angajată a rămas fără job dintr-un motiv banal

Cazul s-a petrecut în Toscana, iar evenimentul, care se află acum în fața judecătorului tribunalului din Grosseto, a avut loc în septembrie. Angajata tocmai ce își terminase tura la supermarket când a decis să facă niște cumpărături înainte de a pleca acasă. După ce a plătit, în timp ce ieșea din magazin, o pungă s-a rupt și o sticlă de detergent a căzut pe podea. S-a întoars a schimbat câteva cuvinte cu colegii și cu managerul, le-a spus despre balta care se formase și, după ce a luat o nouă sticlă, a plecat. Nimeni nu i-a cerut să plătească, așa că femeia și-a văzut de drum.

Povestea nu se oprește, însă, aici. Câteva săptămâni mai târziu, compania i-a trimis o scrisoare: era anunțată că a fost concediată pentru un motiv întemeiat, furt de marfă. Cazul se află acum în atenția autorităților.

Angajata așteaptă acum decizia instanței

Marcată de situație, femeia s-a adresat sindicatului Filcams-Cgil din Grosseto. Secretarul organizației, Pier Paolo Micci, a rămas șocat de cele întâmplate. „Nu-mi venea să cred”, a declarat Micci, referindu-se la motivele concedierii și lipsa de omenie, mai ales că era vorba de un angajat fidel.

„Așa se întâmplă atunci când profitul nu mai are nicio legătură cu etica și cu oamenii. Este o umilință pentru angajați, care ar trebui să fie prima preocupare a unei companii. Sperăm într-o soluție amiabilă, altfel așteptăm cu interes decizia judecătorului”, a mai spus el.

