Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”

Un șofer român de TIR a ales să renunțe la un salariu consistent în Italia pentru a-și recâștiga echilibrul dintre muncă și viața personală, ilustrând tensiunile din piața transporturilor europene. Cosmin a încheiat recent o etapă importantă din cariera sa, după aproape trei ani petrecuți la volanul unui camion Volvo din 2021, echipat cu un motor de 500 CP. Vehiculul său a transportat zeci de tone de granule de plastic și materiale pentru infrastructura europeană, menținând un consum mediu respectabil de 28,5 litri la 100 km.

Pe fondul progresului tehnologic, cabină confortabilă și motoare puternice nu au reușit să compenseze însă ritmul tot mai solicitant al rutelor și lipsa stabilității contractuale directe. În fața ofertelor primite, șoferul a fost nevoit să cântărească două extreme ale profesiei: un program de lucru mai puțin solicitant cu remunerație moderată sau un salariu mai mare în schimbul unor deplasări lungi, deseori de două săptămâni consecutive, prin mai multe țări.

Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român

Prima ofertă venea de la o firmă de transport cu profil de mobilă paletizată, unde încărcarea și descărcarea se realizau rapid la fabrici și centre logistice. Activitatea nu presupunea eforturi extenuante, iar programul săptămânal includea doar câteva nopți petrecute în cabină, menținând un echilibru între muncă și timp liber. Salariul propus era sub cel din Italia, dar pachetul includea plăți suplimentare la final de an, într-un regim relativ confortabil pentru cineva care preferă stabilitatea și ritmul de lucru previzibil.

A doua ofertă viza o companie cu camioane frigorifice de ultimă generație, fără limitatoare de viteză, folosite pentru transportul alimentelor perisabile și a altor produse cu temperatură controlată. Condițiile erau atractive pentru pasionații de tehnologie și șofat, iar remunerația ajungea la nivelul salariilor mai mari din Italia, cu bonusuri incluse. Totuși, programul implica deplasări prelungite, reguli stricte și un ritm intens, ceea ce transforma experiența profesională într-o adevărată provocare psihică și fizică.

„Aici condițiile sunt diferite, dar camioanele sunt niște bijuterii, fără limitator; cei care le cunosc sau le-au văzut știu despre ce vorbesc. Se pleacă câte două săptămâni, două zile acasă, apoi iar două săptămâni, prin toată Europa. Din ce mi-a spus, se transportă de toate, de la carne la cârlig până la legume, fructe și marfă la -24. Salariul este ok; din ce mi-a spus, ajung pe la 3.600 plus al treisprezecelea și al paisprezecelea salariu. Doar că, pentru banii ăia, regulile sunt destul de stricte. Mi-au plăcut extraordinar de mult camioanele lor, dar totuși nu este ceea ce caut eu”, a spus Cosmin.

Pe piața europeană, deficitul de șoferi profesioniști continuă să crească, iar diferențele salariale între statele membre rămân semnificative. Luxemburg conduce detașat cu salarii medii anuale de peste 61.000 €, în timp ce Germania, Olanda și Belgia oferă pachete competitive de 46.000 – 52.000 €. Italia și Franța rămân în urma acestor țări, cu salarii de aproximativ 35.000 – 37.000 € anual. În România, șoferii de transport internațional au câștiguri nete lunare variind între 4.400 și 12.300 de lei, iar în funcție de diurne și bonusuri, pachetele pot atinge nivelul ofertelor externe de 3.000 – 3.600 €.