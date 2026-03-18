Acasă » Știri » Trucul prin care cumperi produse cu 79% mai ieftine. La ce oră sunt cele mai mari reduceri la Kaufland

Trucul prin care cumperi produse cu 79% mai ieftine. La ce oră sunt cele mai mari reduceri la Kaufland

De: Iancu Tatiana 18/03/2026 | 11:40
Trucul prin care cumperi produse cu 79% mai ieftine. La ce oră sunt cele mai mari reduceri la Kaufland
Kaufland. SURSA FOTO: Facebook

Te-ai gândit vreodată că poți cumpăra produse mult mai ieftine dacă mergi la magazin după o anumită oră? Să știi că este posibil. Secretul a fost dezvăluit, iar Kaufland este magazinul care după ora 19:00 afișează la raft produse cu reduceri și de până la 79%. Această idee este o oportunitate bună pentru clienți de a economisi bani și de a-și face stocul de mâncare la prețuri mult mai mici.

Un creator de conținut cunoscut de pe platforma de socializare TikTok a făcut public unul dintre cele mai ascunse strategii ale Kaufland. Până la acel moment, nu s-a auzit despre faptul că după ora 19:00, unul dintre cei mai importanți retaileri de pe piața românească aduce în fața clienților oferte de neratat la fructe și legume.

Ce se petrece

Hipermarketul nu dă greș în ceea ce privește fidelizarea consumatorilor și se folosește de strategii de management pentru a ajuta atât clienții, cât și pentru a face loc unor noi comenzi. Influencerul care a făcut publică întâmplarea le-a transmis urmăritorilor săi că și-a achiziționat alimentele de bază la prețuri mult mai mici decât în cursul zilei

Dacă mergeți în Kaufland după ora 19:00, spre sfârșitul programului, puteți găsi reduceri la legume și fructe. Noi am găsit păstârnacul redus cu 79%, merele Golden reduse cu 59%, a transmis creatorul de conținut.

Reprezentanții magazinului au transmis care este motivul pentru care la orele serii produsele au un preț mai mic. Principalul scop este combaterea risipei alimentare. În acest fel, cumpărătorii beneficiază de produse mai ieftine și calitative, deoarece nu rămân câteva zile la raft, acoperite de altele, până se degradează. În plus, Kaufland urmărește fluxul constant de vânzări al stocului existent de produse perisabile, pentru a avea spațiul necesar depozitării viitoarelor comenzi. Practic, lanțul de magazine vinde toată marfa și așa oferă garanția că alimentele lor sunt mereu proaspete și gata de consumat în aceeași zi sau în zilele care urmează.

