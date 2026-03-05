Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%

Kaufland a venit ca o mână de ajutor pentru cei care voiau să le dăruiască femeilor din viața lor o atenție deosebită de 1 Martie. Retailerul a adus în fața oamenilor un produs la o reducere de neratat: un buchet de 13 trandafiri la prețul de doar un leu.

În această dimineață, inspectorii ANAF au discutat despre faptul că retailerul a scos la vânzare un buchet de trandafiri, care a costat numai 1 leu, la un preț cu mult sub marja pieței de flori. Costul inițial era cu 94% mai mare decât cel inițial, iar Kaufland este acuzat de un procedeu nelegal. Ulterior, retailerul a venit cu o primă reacție:

Ce s-a întâmplat

Lanțul de magazine a transmis că toată strategia a fost în scopul combaterii managementului defectuos al produselor.

Kaufland derulează în permanență acțiuni de evitare a risipei, ca parte a angajamentului de a reduce cu până la 50% risipa alimentară în toate magazinele până în 2030. În cazul semnalat, prețul buchetului de trandafiri a fost redus la finalul zilei, pentru a evita risipa produsului. Prețul inițial a fost de 18,49 lei, iar reducerea s-a aplicat prin procedura noastră standard de vânzare accelerată, pe care o aplicăm atât produselor alimentare, cât și celor nealimentare aflate aproape de finalul perioadei optime de comercializare. Aceste reduceri sunt semnalizate la raft prin eticheta neon specifică, tocmai pentru a fi ușor identificate de clienți, au transmis specialiștii în relații publice ai Kaufland.

