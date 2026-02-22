Cât a ajuns să coste o zambilă în 2026. Cu câți lei se vinde în București

Deși zăpada a continuat să acopere țara în ultimele zile, încet, dar sigur, primăvara începe să se facă simțita în serele cu flori, unde zambilele, lalelele și ghioceii așteaptă să fie culese. Cât a ajuns să coste, de fapt, o zambilă în 2026?

Florile din această primăvară vor fi scoase la vânzare cu prețuri mai mari decât anul trecut. Iarna grea din acest an i-a forțat pe producători să investească mai mult, ceea ce se traduce prin costuri mai mari de vânzare. Prețul anumitor soiuri de flori vor fi cu 10% mai mari.

Cât costă o zambilă în 2026

Iarna grea a afectat producția de flori din acest an. Temperaturile scăzute și zăpada din ultimele săptămâni i-au forțat pe producători să investească mai mult în încălzirea serelor, în materiale și produse pentru creșterea plantelor.

În primăvara lui 2026, administratorii de sere se așteaptă ca profitul pentru fiecare floare vândută să fie mult mai mic. În cazuri fericite, la fel ca anul trecut. Cu alte cuvinte, luna martie va fi una în care atât vânzătorii, cât și cumpărătorii vor simți impactul scumpirilor și al iernii grele.

„Nu putem nici majora preţul pentru că avem şi concurenţă, trebuie să menţinem un preţ poate ca şi anul trecut, în ciuda faptului că toate s-au scumpit, cheltuielile sunt mult mai mari, dar probabil profitul o să fie mult mai mic”, spune Costel Pricob, producător de flori din Bădeuți, județul Suceava. „Am jonglat anul acesta cu un alt tip de flori. Am rămas cu acelaşi număr de zambile, ca să ştim sigur că le putem vinde. Anul acesta am încercat ceva nou, nişte lalele”, menţionează Raisa Chitic, producător din Hânțești, județul Suceava.

În 2026, o zambilă în ghiveci costă 10-12 lei, o lalea costă 5 lei, iar prețul pentru buchete sau aranjamente florare pornește de la 100 – 150 de lei.

„Clienţii adoră zambila, ca de fiecare dată. Într-adevăr s-a mai scumpit un pic. Preţul o să fie 10-12 lei pe ghiveciul de zambilă. Vânzările au scăzut faţă de anii trecuţi”, spune Sorin, producător.

Cât costă o ceafă de porc cu castravete murat și chiflă la Kaufland. Cât a plătit un client în 2026

Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole