Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar

De: Irina Vlad 22/02/2026 | 13:16
Piața de muncă din România oferă locuri de muncă pentru aproape toate categoriile de angajați. La ora actuală, lucrătorii din fast-food-uri, fie că sunt în bucătărie sau la preluarea comenzilor, sunt la mare căutare. 

Majoritatea joburilor din fast-food-urile din România nu cer experiență, iar pentru unele posturi e nevoie doar de studii medii și disponibilitate de a învăța instruirile primite de la angajator. Pe lângă asta, unele companii le permit angajaților să opteze pentru un program part-time/weekend – utile în special pentru studenții sau cei care își doresc un al doilea job.

De asemenea, legea din România le permite și minorilor de peste 16 ani să devină angajați. Cu un anumit program orar, un anumit tip de muncă și cu un contract special – pentru minorii sub 18 ani – tinerii pot lucra legal.

Cât câștigă un angajat de la KFC România

În februarie 2026, un angajat (Crew Member) full-time la KFC în București câștigă în medie aproximativ 644 EUR (aprox. 3.200 RON) pe lună, conform statisticilor Jooble. Veniturile pot varia, incluzând bonusuri, tichete de masă, decont de transport, bonusuri de performanță, dezvoltare profesională și pozibilități de promovare, iar salariile orare se situează în jurul a 4,03 EUR.

Ratele medii sunt între 7.536 EUR și 7.728 EUR pe an, ceea ce se traduce prin 628 – 644 EUR/lună. Venitul total este compus din salariul de bază, tichete de masă și bonusuri, în special pentru angajații cu normă întreagă (full-time). Aceste venituri au fost analizate pe baza datelor din București, unde KFC deține cel mai mare număr de restaurante din țară.

Pentru poziții superioare – manager – salariile sunt mai mari. Experiența în domeniu și responsabilitatea postului sunt răsplătit cu salarii începând de la 6.000 de lei/lună.

