Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda

Un angajat a fost dat afară după ce a refuzat să dea mâna cu șeful său. Angajatul a câștigat procesul în instanță. Motivul pentru care a refuzat să facă acest gest este unul neașteptat.

Un tânăr de 21 de ani din Olanda a fost concediat din cauza refuzului său de a da mâna cu superiorul lui. După ce a luat decizia de a nu face acest gest simplu, angajatul în sisteme informatice, a inițiat proceduri legale pentru discriminare religioasă. Acesta a câștigat demersul și a primit despăgubiri. Suma pe care a primit-o în urma procesului este uriașă.

Bărbartul a lucrat la compania pe care a acuzat-o de discriminare religioasă din 1 iunie 2025. Nu a durat însă prea mult până să fie concediat. Pentru că postul pe care îl ocupa era la distanță, ceea ce înseamnă că nu mergea fizic la locul de muncă, atunci când a urmat prezentarea introductivă a angajatului l-a cunoscut și pe șeful său. Ca semn de respect șeful i-a întins mâna. Bărbatul a refuzat vehement. Acesta a precizat încă de atunci că refuzul lui vine din motive religioase, compania a reacționat ferm. De asemenea, tânărul a trimis companiei și un email în care își exprima gestul, însă compania a luat decizia în aceeași zi să rezilieze contractul de angajare cu acesta. Motivul oficial pe care l-a dat compania la acel moment a fost nerespectarea așteptărilor companiei.

Pentru că bărbatul s-a simțit jignit de motivul invocat de către companie dar și de întreaga situație, acesta s-a dus mai departe. A apelat la tribunalul muncii, acolo unde a susținut că a fost victima unei discriminări religioase. Instanța a fost nevoită să găsească un echilibru între protocolul companiei dar și dreptul bărbatului la libertate religioasă. Aceștia au luat în considerare și modul în care s-a simțit tânărul angajat și a luat o decizie.

Ce a decis instața

În urma demersurilor făcute de fostul angajat al companiei de a da în judecată fostul loc de muncă, instața a luat o decizie clară. Verdictul acestora a fost în favoarea fostului angajat. Aceștia au considerat că rezilierea a fost ilegală și nejustificată. Având în vedere că postul pe care îl ocupa nu presupunea prezența la companie, strângerea de mână nu era obligatorie. Din acest motiv, compania a fost forțată să îl despăgupească pe tânăr, iar suma decisă de instanță a fost de 34.000 de euro.

