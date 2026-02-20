Acasă » Știri » Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda

Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda

De: Denisa Crăciun 20/02/2026 | 19:31
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Angajat

Un angajat a fost dat afară după ce a refuzat să dea mâna cu șeful său. Angajatul a câștigat procesul în instanță. Motivul pentru care a refuzat să facă acest gest este unul neașteptat.

Un tânăr de 21 de ani din Olanda a fost concediat din cauza refuzului său de a da mâna cu superiorul lui. După ce a luat decizia de a nu face acest gest simplu, angajatul în sisteme informatice, a inițiat proceduri legale pentru discriminare religioasă. Acesta a câștigat demersul și a primit despăgubiri. Suma pe care a primit-o în urma procesului este uriașă.

Bărbartul a lucrat la compania pe care a acuzat-o de discriminare religioasă din 1 iunie 2025. Nu a durat însă prea mult până să fie concediat. Pentru că postul pe care îl ocupa era la distanță, ceea ce înseamnă că nu mergea fizic la locul de muncă, atunci când a urmat prezentarea introductivă a angajatului l-a cunoscut și pe șeful său. Ca semn de respect șeful i-a întins mâna. Bărbatul a refuzat vehement. Acesta a precizat încă de atunci că refuzul lui vine din motive religioase, compania a reacționat ferm. De asemenea, tânărul a trimis companiei și un email în care își exprima gestul, însă compania a luat decizia în aceeași zi să rezilieze contractul de angajare cu acesta. Motivul oficial pe care l-a dat compania la acel moment a fost nerespectarea așteptărilor companiei.

Pentru că bărbatul s-a simțit jignit de motivul invocat de către companie dar și de întreaga situație, acesta s-a dus mai departe. A apelat la tribunalul muncii, acolo unde a susținut că a fost victima unei discriminări religioase. Instanța a fost nevoită să găsească un echilibru între protocolul companiei dar și dreptul bărbatului la libertate religioasă. Aceștia au luat în considerare și modul în care s-a simțit tânărul angajat și a luat o decizie.

Angajat
Angajat

Ce a decis instața

În urma demersurilor făcute de fostul angajat al companiei de a da în judecată fostul loc de muncă, instața a luat o decizie clară. Verdictul acestora a fost în favoarea fostului angajat. Aceștia au considerat că rezilierea a fost ilegală și nejustificată. Având în vedere că postul pe care îl ocupa nu presupunea prezența la companie, strângerea de mână nu era obligatorie. Din acest motiv, compania a fost forțată să îl despăgupească pe tânăr, iar suma decisă de instanță a fost de 34.000 de euro.

VEZI ȘI: Ce salarii au angajații la Hornbach. Cât primesc lunar, de fapt

Ce salariu are un angajat la restaurantul lui Pescobar, de fapt. Cât câștigă lunar în 2026

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un tânăr fără permis care a furat o mașină de Revelion a fost prins după două luni. S-a plimbat ...
Un tânăr fără permis care a furat o mașină de Revelion a fost prins după două luni. S-a plimbat cu ea în tot acest timp
Vezi toate știrile
×