Acasă » Știri » Ce i-a scris Alisia prietenei sale, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Mesajele care dau peste cap ancheta!

Ce i-a scris Alisia prietenei sale, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Mesajele care dau peste cap ancheta!

De: David Ioan 25/05/2026 | 22:54
Ce i-a scris Alisia prietenei sale, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Mesajele care dau peste cap ancheta!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tatăl Alisiei, eleva de 18 ani ucisă în lanul de rapiţă de la Parhida, a făcut publice mai multe discuţii private ale fiicei sale, la aproape trei săptămâni după crimă. El susţine că mesajele ar demonstra că adolescenta îl respingea constant pe principalul suspect, contrazicând afirmaţia acestuia potrivit căreia ar fi avut o relaţie cu tânăra. Familia mai afirmă că, din conversaţii, ar reieşi că soţia fermierului la care Alisia făcea practică ar fi ştiut despre situaţia în care se afla fata.

Zsolt Incze, tatăl victimei, a publicat pe Facebook discuţii purtate de Alisia pe Instagram, după ce anchetatorii i-au returnat telefonul. El a transmis că acestea reprezintă dovezi clare ale faptului că fiica sa nu a dorit nicio apropiere de bărbatul acuzat de crimă.

Conversaţiile făcute publice de tatăl Alisiei

„Aici sunt dovezile, conversațiile dintre Alisia și o prietenă de pe Instagram, că Alisia nu a vrut nici o relație cu criminalul”, a scris acesta.

Bărbatul spune că a decis să facă publice mesajele pentru a combate declaraţiile lui Jozsef Zsolt Bone, principalul suspect, care le-ar fi spus procurorilor că tânăra i-ar fi fost iubită o perioadă şi că ar fi ucis-o „din gelozie”. În schimb, capturile prezentate de familie arată că Alisia încerca să îl evite şi să îl ţină la distanţă.

În discuţiile cu o prietenă, adolescenta povestea că i-a spus bărbatului că are 16 ani, sperând că acesta va renunţa să o mai caute.

„El nu ştie că eu am 18 ani. L-am minţit că am 16 ani, că ştii, că pentru minori face puşcărie. Şi tot nu mă lasă în pace”, i-a transmis Alisia.

Prietena a avertizat-o:

„Dar i-ai spus cuiva? Pentru că nu va fi bine”.

Fata a răspuns că i-ar fi povestit situaţia soţiei lui Ovidiu Korponai, proprietarul fermei unde făcea practică:

„La nevasta şefului”.

„Nu înţeleg, nu vede că e un moş de 40 de ani?”

În alte mesaje, Alisia discuta despre diferenţa mare de vârstă dintre ea şi bărbatul care o căuta insistent.

„Nu înţeleg, nu vede că e un moş de 40 ani?”, îi scria prietenei.

Adolescenta spunea şi că, dacă acesta nu o va lăsa în pace, îi va cere ajutorul fratelui ei:

„Îi voi spune fratelui meu, şi îi va arăta el”.

Tot ea se întreba cum a obţinut suspectul numărul ei de telefon:

„Încă nu am aflat de unde are numărul meu. Şi m-a întrebat de ce nu îi răspund la telefon”.

Tatăl fetei afirmă că mesajele confirmă că Alisia era hărţuită şi că soţia fermierului ar fi fost informată despre situaţie.

„Ei aveau obligația să ne anunțe”, a scris Zsolt Incze, care îi consideră pe fermier şi pe soţia acestuia responsabili moral pentru tragedie.

Crima a fost descoperită pe 8 mai, când trupul tinerei a fost găsit într-un lan de rapiţă de lângă Parhida, cu gâtul tăiat. La aproximativ şase ore distanţă, în apropiere, a fost găsit şi principalul suspect, Jozsef Zsolt Bone, un bărbat de 39 de ani eliberat condiţionat anul trecut după ce executase o parte dintr-o pedeapsă de 20 de ani pentru o altă crimă.

Bone ajunsese în Parhida după ce fermierul Ovidiu Korponai, consilier local şi naşul de botez al surorii Alisiei, garantase pentru el în faţa instanţei, promiţând că îi va oferi cazare şi loc de muncă. Ulterior, acesta a fost angajat şi găzduit la ferma lui Korponai.

În paralel, anchetatorii verifică relaţia dintre fermă şi unitatea de învăţământ unde studia Alisia, precum şi modul în care era organizată practica elevilor. Sunt analizate obligaţiile persoanelor responsabile faţă de adolescenţii aflaţi în stagiu. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

CITEŞTE ŞI: Alexandru Rista Drăguța, pompier și fost fotbalist, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani

Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Știri
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Știri
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările vecine
Mediafax
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările...
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
Gandul.ro
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Scenariul „Eugen Tomac premier” - O mișcare de compromis cu risc în Parlament. Analiștii avertizează: Are legătură cu frica de anticipate
Adevarul
Scenariul „Eugen Tomac premier” - O mișcare de compromis cu risc în Parlament....
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Click.ro
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
Gandul.ro
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de...
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Amendă de 10.000 de lei dacă fumezi în această stațiune din Europa. Vacanța s-a transformat într-un ...
Amendă de 10.000 de lei dacă fumezi în această stațiune din Europa. Vacanța s-a transformat într-un coșmar pentru turiști
Vântul s-a ”jucat” cu fustița minusculă a Iulianei Pepene! Apariție erotico-indecentă, în parc, ...
Vântul s-a ”jucat” cu fustița minusculă a Iulianei Pepene! Apariție erotico-indecentă, în parc, pentru prezentatoarea TV
BRomania i-a dat târcoale Laurei Giurcanu, de față cu Marian Huja. Ea, cu iubitul, el, pe „contrasens”
BRomania i-a dat târcoale Laurei Giurcanu, de față cu Marian Huja. Ea, cu iubitul, el, pe „contrasens”
Apar nume grele în poveștile clanului Cămătaru: ”Sunt referiri directe despre Vali Vijelie și ...
Apar nume grele în poveștile clanului Cămătaru: ”Sunt referiri directe despre Vali Vijelie și Gigi Becali”
Vezi toate știrile