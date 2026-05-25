Ce i-a scris Alisia prietenei sale, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Mesajele care dau peste cap ancheta!

Tatăl Alisiei, eleva de 18 ani ucisă în lanul de rapiţă de la Parhida, a făcut publice mai multe discuţii private ale fiicei sale, la aproape trei săptămâni după crimă. El susţine că mesajele ar demonstra că adolescenta îl respingea constant pe principalul suspect, contrazicând afirmaţia acestuia potrivit căreia ar fi avut o relaţie cu tânăra. Familia mai afirmă că, din conversaţii, ar reieşi că soţia fermierului la care Alisia făcea practică ar fi ştiut despre situaţia în care se afla fata.

Zsolt Incze, tatăl victimei, a publicat pe Facebook discuţii purtate de Alisia pe Instagram, după ce anchetatorii i-au returnat telefonul. El a transmis că acestea reprezintă dovezi clare ale faptului că fiica sa nu a dorit nicio apropiere de bărbatul acuzat de crimă.

Conversaţiile făcute publice de tatăl Alisiei

„Aici sunt dovezile, conversațiile dintre Alisia și o prietenă de pe Instagram, că Alisia nu a vrut nici o relație cu criminalul”, a scris acesta.

Bărbatul spune că a decis să facă publice mesajele pentru a combate declaraţiile lui Jozsef Zsolt Bone, principalul suspect, care le-ar fi spus procurorilor că tânăra i-ar fi fost iubită o perioadă şi că ar fi ucis-o „din gelozie”. În schimb, capturile prezentate de familie arată că Alisia încerca să îl evite şi să îl ţină la distanţă.

În discuţiile cu o prietenă, adolescenta povestea că i-a spus bărbatului că are 16 ani, sperând că acesta va renunţa să o mai caute.

„El nu ştie că eu am 18 ani. L-am minţit că am 16 ani, că ştii, că pentru minori face puşcărie. Şi tot nu mă lasă în pace”, i-a transmis Alisia.

Prietena a avertizat-o:

„Dar i-ai spus cuiva? Pentru că nu va fi bine”.

Fata a răspuns că i-ar fi povestit situaţia soţiei lui Ovidiu Korponai, proprietarul fermei unde făcea practică:

„La nevasta şefului”.

În alte mesaje, Alisia discuta despre diferenţa mare de vârstă dintre ea şi bărbatul care o căuta insistent.

„Nu înţeleg, nu vede că e un moş de 40 ani?”, îi scria prietenei.

Adolescenta spunea şi că, dacă acesta nu o va lăsa în pace, îi va cere ajutorul fratelui ei:

„Îi voi spune fratelui meu, şi îi va arăta el”.

Tot ea se întreba cum a obţinut suspectul numărul ei de telefon:

„Încă nu am aflat de unde are numărul meu. Şi m-a întrebat de ce nu îi răspund la telefon”.

Tatăl fetei afirmă că mesajele confirmă că Alisia era hărţuită şi că soţia fermierului ar fi fost informată despre situaţie.

„Ei aveau obligația să ne anunțe”, a scris Zsolt Incze, care îi consideră pe fermier şi pe soţia acestuia responsabili moral pentru tragedie.

Crima a fost descoperită pe 8 mai, când trupul tinerei a fost găsit într-un lan de rapiţă de lângă Parhida, cu gâtul tăiat. La aproximativ şase ore distanţă, în apropiere, a fost găsit şi principalul suspect, Jozsef Zsolt Bone, un bărbat de 39 de ani eliberat condiţionat anul trecut după ce executase o parte dintr-o pedeapsă de 20 de ani pentru o altă crimă.

Bone ajunsese în Parhida după ce fermierul Ovidiu Korponai, consilier local şi naşul de botez al surorii Alisiei, garantase pentru el în faţa instanţei, promiţând că îi va oferi cazare şi loc de muncă. Ulterior, acesta a fost angajat şi găzduit la ferma lui Korponai.

În paralel, anchetatorii verifică relaţia dintre fermă şi unitatea de învăţământ unde studia Alisia, precum şi modul în care era organizată practica elevilor. Sunt analizate obligaţiile persoanelor responsabile faţă de adolescenţii aflaţi în stagiu. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

