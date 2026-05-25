Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii

Gabriel, un influencer și culturist extrem de popular în mediul online, a murit la doar 22 de ani, vestea răspândindu-se rapid în comunitatea sa uriașă de urmăritori.

Tânărul a fost descoperit fără suflare în locuința sa din São Paulo, în dimineața zilei de 23 mai. Deși nu existau semne clare de violență, modul în care a fost găsit a ridicat semne de întrebare pentru anchetatori, care tratează cazul cu maximă atenție.

Moarte misterioasă la 22 de ani

Primele date din investigație indică drept posibilă cauză a morții o hipoglicemie severă, o scădere bruscă și periculoasă a nivelului de glucoză din sânge. O astfel de situație poate deveni fatală, întrucât glucoza reprezintă sursa principală de energie pentru creier și sistemul nervos.

Gabriel era urmărit de peste două milioane de oameni pe Instagram, platformă pe care se remarcase prin filmările sale din sala de antrenament și prin transformările fizice spectaculoase.

Influencerul Gabriel a fost descoperit fără suflare acasă

După confirmarea decesului, pagina lui a fost copleșită de mesaje de susținere și omagii.

„Ai fost un influencer excepțional care a inspirat milioane de oameni din întreaga lume. Odihnește-te în pace”, a transmis un admirator. „Și-a trăit viața în felul lui. Odihnește-te în pace, frate”, a scris un alt urmăritor.

Înainte de a deveni cunoscut în mediul online, Gabriel studiase educația fizică și practicase box, jiu-jitsu și lupte, orientându-se ulterior către culturism, domeniu în care a reușit să se impună rapid.

Autoritățile au deschis o anchetă oficială și urmează să stabilească, pe baza analizelor și a raportului medico-legal, cauza exactă a morții.

