Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani

Actorul american Grizz Chapman, cunoscut publicului pentru rolul său din serialul de comedie „30 Rock”, a murit la vârsta de 52 de ani, o veste care a provocat un val de reacții în rândul fanilor și al colegilor de breaslă.
Informația a fost confirmată de reprezentanta lui, Syeda A. Brown, care a declarat ă actorul a încetat din viață vineri. Familia sa, formată din soție și doi copii, trece prin momente extrem de grele, încercând să facă față pierderii neașteptate.
Moartea lui Grizz Chapman a fost anunțată și de vărul său, Donte „Hammer” Harrison, membru al echipei Harlem Globetrotters. Acesta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a explicat că actorul a murit în somn, după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu probleme medicale serioase și tratamente de dializă. Potrivit lui Harrison, Grizz a dus ani la rând o luptă dificilă, dar a rămas puternic și demn până în ultimele clipe.
„Viața i-a dat vărului meu, Grizz Chapman, niște bătălii grele, dar el le-a dus cu putere și demnitate până la final”, a scris acesta, subliniind că, dincolo de notorietatea obținută prin rolul din „30 Rock”, familia îl cunoștea ca pe un om cald și profund.
Harrison a continuat cu un mesaj care a emoționat comunitatea online:
„O mulțime de oameni îl știau ca starul sitcomului 30 Rock, dar noi îl știam pe omul din spatele ecranului. O inimă bună, o energie bună și cineva care a avut un impact în această viață.”
În finalul mesajului, vărul actorului a rememorat ultima lor întâlnire, petrecută cu puțin timp înainte de tragedie:
„Sunt recunoscător că am avut timp să ne reconectăm cu două luni înainte de moartea lui. Odihnește-te în pace, verișorule. Numele și moștenirea ta vor trăi pentru totdeauna.”
Grizz Chapman a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din „30 Rock”, unde a interpretat unul dintre personajele secundare îndrăgite de public. De-a lungul carierei, actorul a apărut și în alte producții importante, precum „The Good Fight”, „Blue Bloods” și „The Blacklist”, demonstrând că poate aborda roluri variate și că are o prezență puternică pe ecran.
