Acasă » Știri » Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani

Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani

De: David Ioan 23/05/2026 | 13:58
Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani
Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani. Foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Actorul american Grizz Chapman, cunoscut publicului pentru rolul său din serialul de comedie „30 Rock”, a murit la vârsta de 52 de ani, o veste care a provocat un val de reacții în rândul fanilor și al colegilor de breaslă.

Informația a fost confirmată de reprezentanta lui, Syeda A. Brown, care a declarat  ă actorul a încetat din viață vineri. Familia sa, formată din soție și doi copii, trece prin momente extrem de grele, încercând să facă față pierderii neașteptate.

Doliu la Hollywood!

Moartea lui Grizz Chapman a fost anunțată și de vărul său, Donte „Hammer” Harrison, membru al echipei Harlem Globetrotters. Acesta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a explicat că actorul a murit în somn, după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu probleme medicale serioase și tratamente de dializă. Potrivit lui Harrison, Grizz a dus ani la rând o luptă dificilă, dar a rămas puternic și demn până în ultimele clipe.

„Viața i-a dat vărului meu, Grizz Chapman, niște bătălii grele, dar el le-a dus cu putere și demnitate până la final”, a scris acesta, subliniind că, dincolo de notorietatea obținută prin rolul din „30 Rock”, familia îl cunoștea ca pe un om cald și profund.

Harrison a continuat cu un mesaj care a emoționat comunitatea online:

„O mulțime de oameni îl știau ca starul sitcomului 30 Rock, dar noi îl știam pe omul din spatele ecranului. O inimă bună, o energie bună și cineva care a avut un impact în această viață.”

Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani

În finalul mesajului, vărul actorului a rememorat ultima lor întâlnire, petrecută cu puțin timp înainte de tragedie:

„Sunt recunoscător că am avut timp să ne reconectăm cu două luni înainte de moartea lui. Odihnește-te în pace, verișorule. Numele și moștenirea ta vor trăi pentru totdeauna.”

Grizz Chapman a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din „30 Rock”, unde a interpretat unul dintre personajele secundare îndrăgite de public. De-a lungul carierei, actorul a apărut și în alte producții importante, precum „The Good Fight”, „Blue Bloods” și „The Blacklist”, demonstrând că poate aborda roluri variate și că are o prezență puternică pe ecran.

CITEŞTE ŞI: Doliu în Ro-Mania! Fostul membru Bogdan Ghiță a murit

De ce boală suferea Ionela, tânăra care și-a luat viața? Două fetițe au rămas orfane de mamă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Despărțire secretă în showbiz! Și-au spus „adio” în urmă cu 2 luni, după o relație frumoasă de 3 ani
Showbiz internațional
Despărțire secretă în showbiz! Și-au spus „adio” în urmă cu 2 luni, după o relație frumoasă de 3…
Prințul William ar putea scrie istorie la Cupa Mondială 2026. America poate trăi un moment de glorie!
Showbiz internațional
Prințul William ar putea scrie istorie la Cupa Mondială 2026. America poate trăi un moment de glorie!
Legenda Formulei 1 Alain Prost, rănit în timpul unui jaf violent în vila sa din Elveția
Mediafax
Legenda Formulei 1 Alain Prost, rănit în timpul unui jaf violent în vila...
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România,...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi pe gratis, dacă se poate”
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații....
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
Click.ro
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și...
ULTIMA ORĂ
Încă un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Locuitorii sunt în alertă
Încă un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Locuitorii sunt în alertă
Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit: „Ea nu există”
Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit: „Ea nu există”
Declarația lui Cătălin Măruță o va înfuria pe Delia! Momentul în care a auzit piesa vedetei Antena ...
Declarația lui Cătălin Măruță o va înfuria pe Delia! Momentul în care a auzit piesa vedetei Antena 1, care trecuse și pe la Andra
Val de reacții după ce o influenceriță s-a operat, pentru ca viitorii copii să nu îi moștenească ...
Val de reacții după ce o influenceriță s-a operat, pentru ca viitorii copii să nu îi moștenească nasul
Check in | Care este diferența dintre muzeul de ceară Madame Tussauds din Budapesta și cel din Londra. ...
Check in | Care este diferența dintre muzeul de ceară Madame Tussauds din Budapesta și cel din Londra. Cât am plătit ca să-mi văd vedetele preferate
Antena 1, acuzată că l-a „albit” pe Gabi Tamaș. Momentul care putea schimba tot sezonul Survivor
Antena 1, acuzată că l-a „albit” pe Gabi Tamaș. Momentul care putea schimba tot sezonul Survivor
Vezi toate știrile