Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani

Actorul american Grizz Chapman, cunoscut publicului pentru rolul său din serialul de comedie „30 Rock”, a murit la vârsta de 52 de ani, o veste care a provocat un val de reacții în rândul fanilor și al colegilor de breaslă.

Informația a fost confirmată de reprezentanta lui, Syeda A. Brown, care a declarat ă actorul a încetat din viață vineri. Familia sa, formată din soție și doi copii, trece prin momente extrem de grele, încercând să facă față pierderii neașteptate.

Doliu la Hollywood!

Moartea lui Grizz Chapman a fost anunțată și de vărul său, Donte „Hammer” Harrison, membru al echipei Harlem Globetrotters. Acesta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a explicat că actorul a murit în somn, după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu probleme medicale serioase și tratamente de dializă. Potrivit lui Harrison, Grizz a dus ani la rând o luptă dificilă, dar a rămas puternic și demn până în ultimele clipe.

„Viața i-a dat vărului meu, Grizz Chapman, niște bătălii grele, dar el le-a dus cu putere și demnitate până la final”, a scris acesta, subliniind că, dincolo de notorietatea obținută prin rolul din „30 Rock”, familia îl cunoștea ca pe un om cald și profund.

Harrison a continuat cu un mesaj care a emoționat comunitatea online:

„O mulțime de oameni îl știau ca starul sitcomului 30 Rock, dar noi îl știam pe omul din spatele ecranului. O inimă bună, o energie bună și cineva care a avut un impact în această viață.”

În finalul mesajului, vărul actorului a rememorat ultima lor întâlnire, petrecută cu puțin timp înainte de tragedie:

„Sunt recunoscător că am avut timp să ne reconectăm cu două luni înainte de moartea lui. Odihnește-te în pace, verișorule. Numele și moștenirea ta vor trăi pentru totdeauna.”

Grizz Chapman a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului său din „30 Rock”, unde a interpretat unul dintre personajele secundare îndrăgite de public. De-a lungul carierei, actorul a apărut și în alte producții importante, precum „The Good Fight”, „Blue Bloods” și „The Blacklist”, demonstrând că poate aborda roluri variate și că are o prezență puternică pe ecran.

