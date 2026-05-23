Check in | Care este diferența dintre muzeul de ceară Madame Tussauds din Budapesta și cel din Londra. Cât am plătit ca să-mi văd vedetele preferate

De: Mara Dobre 23/05/2026 | 13:25
Am vizitat muzeul figurilor de ceară, Madame Tussauds, în aproape toate țările în care am fost și am plecat de fiecare dată de acolo în lacrimi. Nu pentru că nu am fost impresionată de ce am văzut, ci pentru că nu am putut să plec acasă cu marea mea iubire, Leonardo di Caprio.

Recunosc că mi-au făcut ochii „ca la păcănele” când am intrat în Madame Tussauds din Budapesta și l-am văzut pe George Clooney. După ce am făcut 100 de poze și am „albit” cu pupici statuia (n-am avut parte de original), am ajuns la marea mea iubire de la Hollywood, Leonardo di Caprio.

Am vrut să-l fur pe Leonardo di Caprio de la Madame Tussauds

Am stat cam 10-15 minute pe lângă figurina de ceară și mă gândeam la toate filmele de acțiune pe care le-am văzut. Da! Visam să fug cu statuia lui Leonardo di Caprio și să o aduc în București să îmi beau cafeaua cu ea în fiecare dimineață. Voiam să mă trezesc lângă „chipul” actorului din „Titanic” zilnic și să uit de toate întâlnirile eșuate de pe Tinder.

Stați liniștiți! Visam și eu cu ochii deschiși. După ce m-am holbat la idolii mei, am trecut la figurina președintelui Donald Trump. Este foarte înalt și impunător. Cred că Vladimir Putin este puțin invidios pe înălțimea lui. Apoi m-am pozat cu Freddie Mercury, pe care îl ascult când fac duș, și am „stat puțin de vorbă” cu statuia lui Steven Spielberg, îmi puneam și eu o pilă să apar într-un film.

La Madame Tussauds din Budapesta găsești statui și cu alți politicieni, actori și scriitori. Biletul costă între 12.490 forinți (31–32 euro) și este fix în centrul orașului.

Nici cu prințul Harry n-am avut șanse

Am fost și la Madame Tussauds din Londra, cel mai vechi muzeu al figurilor de ceară. Și aici costă biletul tot 30 de euro. Celebrul Madame Tussauds din Londra a fost creat de Marie Tussaud, o artistă franceză specializată în sculpturi din ceară.

Totul a început în timpul Revoluției Franceze când Marie realiza măști mortuare după chipurile persoanelor executate la ghilotină. Talentul ei a devenit celebru datorită realismului incredibil al figurilor. După Revoluția Franceză, Marie Tussaud s-a mutat în Marea Britanie și a început să organizeze expoziții cu figurile sale din ceară prin diferite orașe.

În 1835 a deschis primul muzeu permanent la Londra, pe Baker Street. Așa a apărut muzeul care avea să devină unul dintre cele mai faimoase obiective turistice din Londra. Aici este mult mai aglomerat decât la Maddame Tussauds din Budapesta, dar găsești mai multe figurine de ceară și descoperi istoria muzeului.

Aici m-am fotografiat cu regretata Regină Elisabeta, Regele Charles și cu prințul Harry, pe care n-am putut să-l pup că m-am ciocnit de statuia lui Meghan Marklle care era fix lângă. Tot la Maddame Tussauds Londra am văzut și statuia lui Kim Kardashian. N-am fost prea impresionată. Avea „bombeul” mai mic ca în pozele de pe Instagram.

Dacă nu ajungeți în Budapesta sau Londra, puteți merge la Maddame Tussauds din Amsterdam. Muzeul este foarte aproape de „figurinele” din Cartierul Roșu ( Red Light District). Aici biletul este puțin mai ieftin, 27 de euro la intrare și 19 euro online. Merită măcar o dată în viață să ajungeți să faceți o poză la Maddame Tussauds. Este greu de descris în cuvinte ce simți când vezi cele mai cunoscute vedete din lume în dimensiuni reale.

