Cum am ajuns dintr-o simplă plimbare pe străzile Veneției direct la restaurantul unde s-a filmat Emily in Paris. Experiența pe care nu o voi uita niciodată

De: Mara Dobre 21/05/2026 | 12:47
Cred că unele locuri te aleg ele pe tine. Așa simt acum când mă gândesc la experiența mea din Veneția, alături de mama. Nu aveam un plan strict, nu aveam o listă cu locuri „instagramabile” și nici nu plecasem cu gândul să ajung într-un restaurant celebru. Tot ce voiam era să găsim un loc frumos, liniștit, elegant, unde să stăm ca fetele la un pahar de prosecco și să ne bucurăm de Veneția fără grabă. Și exact așa am ajuns la Moro Restaurant, fără să știu că acolo s-au filmat scene din Emily in Paris.

Veneția are ceva special. Chiar și când te pierzi pe străduțe, parcă tot ajungi unde trebuie. În ziua aceea mergeam fără o direcție clară, admirând clădirile vechi, podurile și canalele care păreau desprinse dintr-un film romantic italian. Era cald, liniște, iar atmosfera aceea elegantă și boemă pe care doar Veneția o are mă făcea să vreau să opresc timpul puțin.

Cum am ajuns la Moro, restaurantul din Emily in Paris, fără să știu

Când am văzut Moro, primul lucru care mi-a atras atenția au fost umbreluțele acelea verzi, superbe, care arătau atât de chic și rafinat. Tot locul avea o eleganță calmă, fără să fie ostentativă. Era exact genul de restaurant în care simți că poți sta ore întregi doar povestind și admirând atmosfera. Nu era gălăgie, nu era agitație, doar oameni relaxați, muzică discretă și acel aer sofisticat tipic italian.

Eram atât de fericită când am văzut locul încât era să ratez și intrarea. Așa sunt eu când sunt la ultimul nivel de entuziasm. Voiam să fug cât mai repede să „prind” o masă liberă, căci vedeam că mai voiau niște oameni să vină și nu cumva să rămân eu pe lângă. Stați liniștiți! Erau destule mese libere, doar că vi-am spus de entuziasmul meu.

Eu și mama ne-am comandat câte un pahar de prosecco, pentru că efectiv simțeam că momentul cerea asta. Pe lângă asta, mi-am luat și un croissant cu fistic pentru că arăta mult prea bine ca să îl ignor. Și sincer, a fost una dintre cele mai bune alegeri. Era crocant la exterior, extrem de fin în interior, iar crema de fistic avea gustul acela autentic, bogat, care te face să înțelegi de ce italienii sunt la alt nivel când vine vorba de deserturi și patiserie.

Moro Restaurant/ Foto: Cancan

Am plătit undeva în jur de 25 de euro pentru două pahare de prosecco și croissantul cu fistic, ceea ce pentru un loc atât de frumos din Veneția chiar mi s-a părut rezonabil. Mai ales pentru experiența pe care am avut-o. Nu a fost doar „o oprire la cafea”, ci unul dintre momentele acelea pe care le ții minte mult timp.

Unde se află locul iconic din Netflix

Partea cea mai interesantă a venit însă după ce m-am întors acasă. Stăteam pe TikTok și am văzut o fată care povestea că a fost la Moro în Veneția și că acolo s-a filmat Emily in Paris. În secunda aceea am rămas șocată. Mi se părea atât de cunoscut totul și imediat mi-am amintit terasa, umbreluțele verzi și atmosfera aceea elegantă. Am început să caut pe internet și chiar era adevărat.

Restaurantul în interior. Foto: Cancan

În serial, Marcello o duce pe Emily la Moro Restaurant, iar scena arată exact vibe-ul pe care l-am simțit și eu când am fost acolo: elegant, romantic și incredibil de italian. Restaurantul este situat într-un palazzo superb, Palazzo Cavalli-Franchetti, chiar pe Grand Canal, iar tot conceptul locului pare desprins dintr-o revistă de lifestyle.

Mi s-a părut atât de amuzant și frumos în același timp că am ales locul complet întâmplător, doar pentru că „simțeam” că este genul nostru. Fără să știm că milioane de femei din întreaga lume îl văzuseră deja în unul dintre cele mai iubite seriale.

Cred că asta face experiențele de călătorie atât de speciale. Uneori cele mai frumoase locuri nu sunt cele pe care le cauți obsesiv pe internet, ci cele pe care le descoperi natural, mergând fără grabă și lăsând orașul să te surprindă.

Cât a ajuns să coste un covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni. Românii au crezut ca apare o cifră in plus la preț
Ce mare este Ianca, fiica lui Răzvan Simion. Apariția de la absolvire i-a surprins pe fani
Când intră pensiile în luna iunie și de ce pot apărea întârzieri. Anunț pentru pensionari
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. După ani întregi de procese, magistrații au dat verdictul în dosarul morții lui Dani Vicol
Andreea Marin, moment de sinceritate în grădina sa. Ce le-a mărturisit vedeta fanilor
Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină
