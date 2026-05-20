Check in | Merită sau nu să mergi la Nikki Beach Mallorca? Cât am plătit pentru o masă la cel mai exclusivist beach club de pe insulă

Dacă ajungi în Mallorca și îți dorești o experiență de lux, dar fără să simți că totul este exagerat sau rigid, atunci Nikki Beach Mallorca chiar merită pus pe listă. Eu am ales să merg acolo într-o zi de luni, fără planuri făcute de acasă, doar cu dorința de a mă bucura câteva ore de atmosfera aceea de vacanță pe care o vezi peste tot pe Instagram și te întrebi dacă în realitate chiar se simte la fel. Și, sincer… se simte chiar mai bine!

Beach club-ul se află în Magaluf, la aproximativ 20 de minute cu autobuzul din Palma de Mallorca, ceea ce mi s-a părut super convenabil, mai ales dacă nu vrei să închiriezi o mașină. Drumul până acolo deja îți dă senzația că urmează ceva special. Soare, palmieri, oameni relaxați și acel aer cald de vacanță care parcă îți încetinește ritmul.

Cât am plătit pentru o masă la Nikki Beach în Mallorca

Când am ajuns la Nikki Beach, primul lucru pe care l-am simțit a fost atmosfera. Nu era genul acela de lux rece sau intimidant. Din contră! Muzica se auzea perfect în fundal, oamenii păreau relaxați, personalul foarte cald și atent, iar tot locul avea energia aceea care te face să uiți de telefon pentru câteva momente și doar să trăiești prezentul.

Eu am ales să iau masa la restaurant pentru că nu aveam foarte mult timp la dispoziție. Dar dacă vrei o experiență completă, poți opta pentru premium cabana pentru 6 persoane, small cabana pentru 4 persoane, sun lounger sau chiar pool bed. Sincer, privind în jur, toate arătau superb și exact genul acela de experiență „treat yourself” pe care merită să o faci măcar o dată.

Pentru masa de prânz am plătit 72 de euro de persoană. Am băut două sucuri, o apă minerală mare și am comandat o porție de calamari plus cartofi prăjiți dulci cu sosuri incluse. Ce m-a surprins sincer au fost porțiile: foarte mari și mult peste ce mă așteptam pentru un beach club de lux. Eu sunt destul de pretențioasă când vine vorba de mâncare și aleg foarte greu ceva din meniu, mai ales în locuri unde ai zeci de opțiuni sofisticate. Aveau steak de vită, sushi, paste, salate cu burrata sau Caesar… dar eu am mers pe ceva simplu și safe pentru gusturile mele. Și chiar nu am regretat!

Am dat de români și la Nikki Beach!

Un moment care mi-a rămas foarte drag a fost când am întâlnit un român care lucra acolo ca ospătar. Mi s-a părut atât de familiar și plăcut să aud română într-un loc atât de cosmopolit. Toți au fost extrem de prietenoși și am avut senzația aceea rară că oamenii chiar își dau interesul să te facă să te simți bine, nu doar să bifeze un serviciu premium.

Nu am făcut rezervare înainte și, sincer, nici nu a fost nevoie. Am ajuns în jur de ora 14:00, într-o zi de luni, și erau destule mese disponibile. Mi-a plăcut și faptul că nu exista o consumație minimă pentru restaurant, pentru că astfel experiența a fost mult mai relaxată și fără presiunea aceea să comanzi exagerat doar pentru a „merita” masa.