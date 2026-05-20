Acasă » CHECK-IN » Check in | Merită sau nu să mergi la Nikki Beach Mallorca? Cât am plătit pentru o masă la cel mai exclusivist beach club de pe insulă

Check in | Merită sau nu să mergi la Nikki Beach Mallorca? Cât am plătit pentru o masă la cel mai exclusivist beach club de pe insulă

De: Mara Dobre 20/05/2026 | 08:22
Check in | Merită sau nu să mergi la Nikki Beach Mallorca? Cât am plătit pentru o masă la cel mai exclusivist beach club de pe insulă
Nikki Beach, în Palma de Mallorca. Sursa foto: Cancan.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dacă ajungi în Mallorca și îți dorești o experiență de lux, dar fără să simți că totul este exagerat sau rigid, atunci Nikki Beach Mallorca chiar merită pus pe listă. Eu am ales să merg acolo într-o zi de luni, fără planuri făcute de acasă, doar cu dorința de a mă bucura câteva ore de atmosfera aceea de vacanță pe care o vezi peste tot pe Instagram și te întrebi dacă în realitate chiar se simte la fel. Și, sincer… se simte chiar mai bine!

Beach club-ul se află în Magaluf, la aproximativ 20 de minute cu autobuzul din Palma de Mallorca, ceea ce mi s-a părut super convenabil, mai ales dacă nu vrei să închiriezi o mașină. Drumul până acolo deja îți dă senzația că urmează ceva special. Soare, palmieri, oameni relaxați și acel aer cald de vacanță care parcă îți încetinește ritmul.

Cât am plătit pentru o masă la Nikki Beach în Mallorca

Când am ajuns la Nikki Beach, primul lucru pe care l-am simțit a fost atmosfera. Nu era genul acela de lux rece sau intimidant. Din contră! Muzica se auzea perfect în fundal, oamenii păreau relaxați, personalul foarte cald și atent, iar tot locul avea energia aceea care te face să uiți de telefon pentru câteva momente și doar să trăiești prezentul.

Eu am ales să iau masa la restaurant pentru că nu aveam foarte mult timp la dispoziție. Dar dacă vrei o experiență completă, poți opta pentru premium cabana pentru 6 persoane, small cabana pentru 4 persoane, sun lounger sau chiar pool bed. Sincer, privind în jur, toate arătau superb și exact genul acela de experiență „treat yourself” pe care merită să o faci măcar o dată.

Pentru masa de prânz am plătit 72 de euro de persoană. Am băut două sucuri, o apă minerală mare și am comandat o porție de calamari plus cartofi prăjiți dulci cu sosuri incluse. Ce m-a surprins sincer au fost porțiile: foarte mari și mult peste ce mă așteptam pentru un beach club de lux. Eu sunt destul de pretențioasă când vine vorba de mâncare și aleg foarte greu ceva din meniu, mai ales în locuri unde ai zeci de opțiuni sofisticate. Aveau steak de vită, sushi, paste, salate cu burrata sau Caesar… dar eu am mers pe ceva simplu și safe pentru gusturile mele. Și chiar nu am regretat!

Prețul pentru o persoană la Nikki Beach Mallorca

Am dat de români și la Nikki Beach!

Un moment care mi-a rămas foarte drag a fost când am întâlnit un român care lucra acolo ca ospătar. Mi s-a părut atât de familiar și plăcut să aud română într-un loc atât de cosmopolit. Toți au fost extrem de prietenoși și am avut senzația aceea rară că oamenii chiar își dau interesul să te facă să te simți bine, nu doar să bifeze un serviciu premium.

Nu am făcut rezervare înainte și, sincer, nici nu a fost nevoie. Am ajuns în jur de ora 14:00, într-o zi de luni, și erau destule mese disponibile. Mi-a plăcut și faptul că nu exista o consumație minimă pentru restaurant, pentru că astfel experiența a fost mult mai relaxată și fără presiunea aceea să comanzi exagerat doar pentru a „merita” masa.

Nikki Beach Mallorca
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
CHECK-IN | Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
CHECK-IN
CHECK-IN | Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de…
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Mediafax
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la...
Parteneri
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Click.ro
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”:...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
go4it.ro
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta,...
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Daniel Pavel, după ce a aflat decizia fără precedent de la Desafio, privind marele ...
Cum a reacționat Daniel Pavel, după ce a aflat decizia fără precedent de la Desafio, privind marele premiu: ”Pentru cei care mai cred în caractere”
Începe scandalul pe bani?! Vladimir Drăghia își cere partea din marele premiu de la Desafio: „Dumbo, ...
Începe scandalul pe bani?! Vladimir Drăghia își cere partea din marele premiu de la Desafio: „Dumbo, ai promis că-mi dai 30.000 din cei 150.000 euro”
Câte mii de euro au primit Vladimir Drăghia și Vali Tănase, din partea Pro TV, pentru că au ajuns ...
Câte mii de euro au primit Vladimir Drăghia și Vali Tănase, din partea Pro TV, pentru că au ajuns până în finala Desafio, deși au pierdut-o
Ronaldo revine la Cupa Mondială la 41 de ani! Ce record incredibil poate stabili
Ronaldo revine la Cupa Mondială la 41 de ani! Ce record incredibil poate stabili
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: ...
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ramona Olaru e istorie! Steve Ant a înlocuit-o pe asistenta de la Antena 1 cu o vedetă Pro TV
Ramona Olaru e istorie! Steve Ant a înlocuit-o pe asistenta de la Antena 1 cu o vedetă Pro TV
Vezi toate știrile