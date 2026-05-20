Începe scandalul pe bani?! Vladimir Drăghia își cere partea din marele premiu de la Desafio: „Dumbo, ai promis că-mi dai 30.000 din cei 150.000 euro”

Marius Alexandru, Dumbo, nici n-a apucat să se bucure de trofeul de la „Desafío: Aventura”, că Vladimir Drăghia (40 de ani) i-a și bătut obrazul public. Actorul a transmis un mesaj clar: își vrea banii promiși și speră ca marele câștigător să nu dea înapoi.

Marți, 19 mai, a avut loc finala show-ului Desafio: Aventura de la Pro TV. Vladimir Drăghia, Valentin Tănase și Marius Alexandru (Dumbo) au fost concurenții care au rămas în competiție până la final și au luptat pentru marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

Drăghia nu mai are răbdare

Dumbo a câștigat Desafio: Aventura. El a promis că va împărți premiul de 150.000 de euro cu ceilalți finaliști. După doar câteva ore de la marea finală, Drăghia deja i-a cerut banii marelui câștigător. Actorul a lăsat de înțeles că e foarte nerăbdător să pună mâna pe partea lui, adică 30.000 de euro.

„Premiul de 150 000€ va fi împărțit în patru: 60000€ Dumbo, 30000€ Rafa – pentru afacerea tatălui său, 30000€ Vali – avans pentru apartamentul mamei sale, 30000€ eu – îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice.

Astfel, toată lumea câștigă.

Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit. Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el, celor care l-au judecat greșit. Sper ca toată lumea să învețe ceva din ceea ce tocmai am făcut noi aici. 💙 Revenim cât de curând cu dovada împărțirii premiului ✌️”, a spus Drăghia pe Facebook.

Cine este marele câștigător de la „Desafio”

Marius Alexandru( Dumbo) a făcut parte din echipa Luptătorii la „Desafio: Aventura”. El provine din Agigea, județul Constanța, unde lucrează ca frizer și deține un barber shop. Marele câștigător al show-ului de la Pro TV este pasionat de natură, gătit în aer liber și vânătoare. Este căsătorit şi are doi copii. Acesta a spus că a participat la Desafio pentru soția lui.

„Soția mea a facut un infarct și i-am promis că voi merge la Desafio: Aventura, așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a spus Dumbo.

VEZI ȘI: Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura

Dumbo este câștigătorul Desafio: Aventura. A plecat acasă cu marele premiu de 150.000 de euro