Cum a reacționat Daniel Pavel, după ce a aflat decizia fără precedent de la Desafio, privind marele premiu: ”Pentru cei care mai cred în caractere”

După marea finală a competiției Desafío, câștigată de Marius Alexandru (Dumbo), concurenții au luat o decizie care i-a surprins pe mulți. După luni întregi petrecute împreună în condiții dificile, unde au trecut prin probe extreme și au luptat umăr la umăr, premiul de 150.000 de euro nu va rămâne integral la câștigător.

Anunțul a fost făcut de Vladimir Drăghia, care a dezvăluit că suma va fi împărțită între cei mai apropiați concurenți. Astfel, Dumbo va păstra 60.000 de euro, în timp ce câte 30.000 de euro vor merge către Rafa, Valentin Tănase și Vladimir Drăghia.

Banii primiți de Rafa îl vor ajuta să investească în afacerea tatălui său, iar partea lui Valentin Tănase va reprezenta avansul pentru apartamentul mamei sale. În ceea ce îl privește pe Vladimir Drăghia, acesta a anunțat că își va dona partea pentru burse educaționale destinate copiilor care se confruntă cu afecțiuni oncologice.

Gestul lui Dumbo a fost apreciat atât de colegii săi, cât și de fanii emisiunii, mai ales că este considerat primul campion al competiției care a ales să împartă marele premiu.

„Premiul de 150 000€ va fi împărțit în patru: 60000€ Dumbo, 30000€ Rafa – pentru afacerea tatălui său, 30000€ Vali – avans pentru apartamentul mamei sale, 30000€ eu – îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice.

Astfel, toată lumea câștigă.

Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit.

Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el, celor care l-au judecat greșit. Sper ca toată lumea să învețe ceva din ceea ce tocmai am făcut noi aici. 💙

Revenim cât de curând cu dovada împărțirii premiului ✌️

Bravo, camarade!”, a transmis Vladimir Drăghia.

Ce a transmis Daniel Pavel

Mesajul a fost susținut și de prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, care a transmis că această decizie demonstrează solidaritate, prietenie și respect între concurenți, dincolo de rivalitatea din competiție.

„Pentru cei care mai cred în caractere, Dumbo este PRIMUL Campion care a ales să împartă premiul, un premiu mare, de 150.000 euro, așa cum spune Vladimir mai jos.

Cred ca asta spune multe despre ei toți, minunați! Asta înseamnă frăție dincolo de echipe, oameni si culori! 👏🏻

Felicitări tuturor finaliștilor! 🙏🏻🤍

Va iubește Dom’ Dan al vostru!”, este mesajul publicat de Daniel Pavel.

