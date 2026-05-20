Câte mii de euro au primit Vladimir Drăghia și Vali Tănase, din partea Pro TV, pentru că au ajuns până în finala Desafio, deși au pierdut-o

De: Andreea Stăncescu 20/05/2026 | 08:46
Competiția „Desafío” s-a încheiat după luni întregi de provocări extreme, trasee dificile și momente tensionate, iar marele câștigător al sezonului a fost Marius Alexandru (Dumbo), care a plecat acasă cu trofeul și premiul de 150.000 de euro. Totuși, și ceilalți concurenți care au ajuns până aproape de finală au fost recompensați consistent pentru efortul depus pe parcursul competiției.

La începutul aventurii, 24 de concurenți au intrat în lupta pentru marele premiu, însă doar patru dintre ei au reușit să reziste până în ultimele etape ale show-ului. Vladimir Drăghia, Valentin Tănase, Marius Alexandru (Dumbo) și Rafa Szabo au trecut prin cele mai grele probe și au demonstrat că pot face față condițiilor dure din competiție.

Înainte de marea finală, Rafa a fost eliminat în urma duelului cu Valentin Tănase, cunoscut drept cel mai rapid om din România. AICI poți vedea cu câți bani a plecat concurentul acasă. 

Câți bani au primit Vladimir Drăghia și Valentin Tănase

Chiar dacă nu au câștigat marele premiu, Vladimir Drăghia și Valentin Tănase au obținut sume importante pentru participarea lor în competiție. Actorul a primit câte 2.000 de euro pentru fiecare stage în care a rezistat. Cum a ajuns până la final și a trecut prin toate cele 20 de etape, acesta a acumulat 40.000 de euro doar din onorariul de participare. La această sumă s-au adăugat încă 7.000 de euro din recompensele câștigate pe parcursul probelor, astfel că totalul obținut de actor a ajuns la aproximativ 47.000 de euro.

În cazul lui Valentin Tănase, remunerația pentru fiecare stage a fost de 1.000 de euro. După cele 20 de etape parcurse, finalistul a adunat 20.000 de euro, iar recompensele câștigate în timpul competiției i-au mai adus încă 18.500 de euro. În total, Valentin a plecat de la Desafío cu aproximativ 38.500 de euro.

