Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura

De: Andreea Stăncescu 20/05/2026 | 08:12
Câți bani a primit Dumbo de la Pro TV
După patru luni intense de competiție, pline de provocări dificile, momente-limită și multă presiune, marea finală „Desafío” a adus un duel spectaculos pentru trofeu. Cei trei concurenți care au ajuns să se lupte pentru marele premiu au fost Vladimir Drăghia, Valentin Tănase și Marius Alexandru (Dumbo).

Finala s-a desfășurat pe un traseu extrem de solicitant, cu numeroase obstacole și probe, întins pe aproape un kilometru. În cele din urmă, confruntarea decisivă s-a dat între Vladimir Drăghia și Dumbo, iar acesta din urmă a reușit să se impună și să plece acasă cu trofeul de campion și marele premiu.

Câți bani a primit Dumbo în total

Pe lângă premiul principal de 150.000 de euro, Dumbo a încasat și alte sume obținute pe parcursul competiției. Pentru fiecare dintre cele 20 de stage-uri în care a rezistat, concurentul a primit câte 1.000 de euro, ceea ce înseamnă încă 20.000 de euro din onorariul de participare. La acestea s-au adăugat și aproximativ 10.000 de euro din recompensele câștigate în timpul probelor.

Astfel, suma totală obținută de Dumbo după finala „Desafío” a ajuns la aproximativ 180.000 de euro.

După ce a câștigat, Dumbo a fost extrem de emoționat și a spus care este planul său. Concurentul își dorea să se relaxeze, în timp ce se va uita la trofeu, fiind o mândrie pentru el, rezultatul parcurs dificil care a durat patru luni.

„Nici nu știu ce e în capul meu acum… Abia aștept să fac un duș, să beau o bere și să mă uit la trofeul ăsta minunat.”, a spus Dumbo după ce a câștigat marele premiu.
„Sunt onorat că am pierdut în fața lui… O finală perfectă, un traseu perfect, nu puteam cere mai mult.”, a fost mesajul lui Vladimir Drăghia.
„Aș vrea să le spun tuturor să vină la acest show minunat pentru că au șanse.”, a mai adăugat Dumbo.

