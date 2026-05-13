Câte mii de euro a primit eliminata Coco, din partea Pro TV, pentru cele 19 săptămâni de chin la Desafio

În ediția de marți, 12 mai, a avut loc o nouă eliminare la Desafio – Aventura. Codruța Rosana Meila, cunoscută drept Coco, a ajuns printre primii 5 concurenți, însă inevitabilul s-a produs. Noi am aflat cu câți bani a plecat acasă după 19 săptămâni petrecute în show-ul de la Pro TV.

A mai rămas foarte puțin timp până la finala Desafio. Rând pe rând, concurenții au fost eliminați, iar acum au rămas în joc cei mai buni. Până aseară, printre ei s-a numărat și Coco, singura femeie rămasă în cursa pentru marele premiu, în valoare de 150.000 de euro. Alături de Vladimir Drăghia, Rafa, Valentin și Dumbo, ea a dovedit că este o adevărată luptătoare.

Câți bani a primit Coco pentru cele 19 săptămâni la Desafio

Marți, 12 mai, după mai multe probe de departajare, Coco a intrat la duelul final alături de Valentin. A fost un duel demn de cele mai aprige comepetiții, în care fiecare s-a luptat pentru a duce jocul până la capăt. Din păcate, Coco a pierdut în fața lui Valentin, iar acesta și-a asigurat locul în marea finală, alături de Drăghia, Dumbo și Rafa.

Coco a rezistat la Desafio timp de 19 săptămâni, adică o săptămână de difuzare la TV, iar pentru fiecare stage a fost răsplătită cu 1.000 de euro. În concluzie, făcând un scurt calcul matematic, ea a plecat de la Desafio mai bogată cu 19.000 de euro.

Născută în Oradea, Codruța Meila și-a descoperit pasiunea pentru sport încă de când avea doar 10 ani, iar abilitățile sale de sportivă au ajutat-o să ajungă atât de aproape de marea finală de la Desafio. Înainte să plece în Thailanda, Coco și-a dorit să pună mâna pe marele premiu, iar cu banii să își deschidă o sala de MMA. De-a lungul carierei sale ca luptătoare de MMA, ea a participat la meciuri în țară, dar și în Ungaria și Olanda.

