Lora a jignit-o pe Carmen Harra, după ce a anunțat divorțul de Ionuț Ghenu. Cântăreața a mers singură la nunta Andreea Bălan

De: Irina Vlad 13/05/2026 | 09:06
Recent, în jurul căsniciei dintre Lora și Ionuț Ghenu au apărut primele speculații privind un posibil divorț. Artista a mers singură la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea, iar absența soțului ei a fost imediat remarcată. 

După acest episod, clarvăzătoarea Carmen Harra a ieșit public și a analizat, din punct de vedere numerologic, destinul căsniciei dintre Lora și Ionuț Ghenu. Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții, mai ales după ce a dat verdictul că mariajul celor doi nu va rezista în timp și că Lora nu este compatibilă cu Ionuț Ghenu.

Lora, reacție acidă după ce Carmen Harra a anunțat divorțul

Carmen Harra susține că, la fel ca în cazul primei căsnicii, cel mai probabil, Lora va divorța de Ionuț Ghenu. De asemenea, numeroloaga chiar i-a oferit un sfat artistei și a îndemnat-o să nu se mai căsătorească pe viitor, deoarece toate mariajele vor fi sortite eșecului.

„Bazat pe codul ei de viață (n.r. Lora), ea fiind cifra cinci și născută într-o zi de 23, mai are un cinci, are divorțul, cel puțin două. Deci eu garantat vă spun că fata asta, orice pretinde ea, nu se atașează de fapt de nimeni și va divorța categoric de acest om. Ba mai mult, nu-i recomand să se mai căsătorească, că divorțează și de oricare altcineva vine în viața ei

Ceea ce este interesant cu amândoi acești bărbați, cu Dan, primul ei soț, și cu acest Ionuț, al doilea, este că s-au știut în alte vieți. Din codificarea lor ies vieți anterioare. Ba mai mult,
aceștia doi s-au știut între ei. Deci ea a mai fost cu amândoi într-o altă viață. Mai mult de atât, codul lui Ionuț este identic cu codul lui Dan, codurile lor de viață. Ea nu e compatibilă cu niciunul dintre ei. Iubirea lor ține trei luni și, pe urmă, le-a trecut.”, a spus Carmen Harra.

Previziunile numeroloagei au ajuns și la urechile Lorei, care s-a înfuriat și i-a reproșat modul în care a vorbit despre ea și Ionuț Ghenu. Mai mult de atât, ea a ținut să sublinieze faptul că este dezamăgită de atitudinea acesteia și de ușurința cu care a ales să creadă anumite zvonuri și bârfe din spațiul public. Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de 11 ani, iar în 2024 au devenit soț și soție.

„M-au anunțat foarte mulți oameni că ați vorbit urât despre mine. De ce să faceți asta, doamnă? Când ne-am văzut ați fost atât de drăguță și amabilă cu mine, ați făcut poză cu mine, mi-ați spus cât de mult mă apreciați. Așa se face acum? Vă spune cineva ce să faceți, iar dumneavoastră executați? Tot dumneavoastră mi-ați spus că o să mă căsătoresc și o să am copil până în 2018.

Probabil că v-ați supărat că nu s-a întâmplat asta. Nu știu. E foarte trist. Nu înțeleg de ce ascultați atât de ușor bârfe. Unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea altor oameni. Oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare…. Nu ați distribui piesele pe care le lansez cu aceeași viteză cu care mă bârfiți.”, a spus Lora pe o rețea de socializare.

