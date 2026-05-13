Ce poți face cu zațul de cafea vechi. Trucuri utile pentru casă și grădină

Zațul de cafea nu trebuie aruncat imediat după prepararea băuturii. Specialiștii în curățenie și grădinărit spun că acesta poate fi reutilizat în mai multe moduri utile în casă, în grădină sau chiar pentru îngrijirea personală.

Potrivit experților, zațul de cafea are proprietăți de absorbție, exfoliere și fertilizare, potrivit Good Housekeeping.

Repararea zgârieturilor de pe mobilierul din lemn

Pentru zgârieturi inestetice de pe mobilierul din lemn închis la culoare și lăcuit, fie că vorbim despre o bancă de grădină, un fotoliu vechi sau parchet, zațul de cafea poate ajuta la mascarea imperfecțiunilor.

Tot ce trebuie să faci este să aplici o pastă umedă din zaț de cafea (cu o consistență ușor lipicioasă) direct pe zona zgâriată, testând mai întâi pe o suprafață mai puțin vizibilă. Apoi lasă să acționeze câteva ore sau peste noapte și îndepărtează ulterior cu o lavetă umedă (nu freca, deoarece riști să agravezi zgârieturile). Colorantul natural din cafea ajută la „umplerea” zgârieturii, făcând-o mai puțin vizibilă.

Ține la distanță melcii și limacșii

Cafeina din zațul de cafea are un efect de respingere asupra melcilor și limacșilor, mai ales atunci când zațul este proaspăt. În unele cazuri, poate provoca chiar efecte toxice dacă este ingerat sau întâlnit în cantitate suficientă. În plus, textura uscată și granulată nu este deloc plăcută pentru ca aceștia să o traverseze.

Astfel, zațul de cafea poate deveni un aliat pentru protejarea plantelor și pentru combaterea acestor dăunători din grădină.

Tot ce trebuie să faci este să presari un strat de protecție în jurul plantelor vulnerabile și să lași cafeaua să își facă efectul. O poți presăra direct în straturile de grădină sau în jardiniere și este important să verifici periodic și să completezi stratul atunci când este nevoie. De asemenea, poți să o amesteci în sol, pentru a preveni împrăștierea ei de vânt.

Exfoliant pentru piele

Zațul de cafea poate deveni, de asemenea, o parte importantă a rutinei de îngrijire personală. Datorită texturii sale granulare, acesta acționează ca un exfoliant natural atunci când este aplicat și masat pe piele.

Lynne Hyland, beauty director la Good Housekeeping, spune:

„Cafeaua este un ingredient clasic pentru realizarea scruburilor făcute acasă, de fapt, într-o carte recentă de rețete de beauty numită UpCycled (de la Upcircle), există o rețetă de scrub de corp cu cafea, care presupune amestecarea a 100 g de zaț proaspăt de cafea cu 10 g de sare de mare și 20 g de zahăr, plus două linguri de ulei de cocos și ulei de migdale. Pentru că zațul de cafea este un exfoliant fizic (adică îndepărtează celulele moarte ale pielii prin textura sa abrazivă), aș recomanda folosirea lui doar pentru corp și cu o atingere delicată, mai ales dacă ai pielea sensibilă. Pentru față, aș evita scruburile făcute acasă cu cafea și aș rămâne la exfolianți chimici din comerț, care dizolvă legăturile dintre celulele moarte ale pielii. Ultimul lucru pe care ți-l dorești este să îți creezi probleme…”.

Eliminarea mirosurilor din frigider

Un alt truc util este folosirea zațului de cafea pentru a elimina mirosurile neplăcute din frigider. Tot ce trebuie să faci este să pui un bol mic cu zaț în partea din spate a unui raft, iar acesta își va face treaba în timp.

De asemenea, zațul de cafea mai poate fi folosit și pentru îndepărtarea petelor vechi de pe exteriorul tigăilor și oalelor, funcționând ca un praf de curățat datorită texturii sale abrazive.

