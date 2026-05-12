Cel mai murdar obiect din baia ta, potrivit specialiștilor. Nu, nu este toaleta!

Deși colacul de toaletă este considerat de multe persoane unul dintre cele mai murdare obiecte din casă, specialiștii atrag atenția că un alt accesoriu din baie poate adăposti și mai multe bacterii.

Când ne gândim la cele mai murdare obiecte din baie, probabil că mintea ne fuge imediat, și pe bună dreptate, la vasul de toaletă. Acesta, peria de WC și zona din jur par cele mai evidente locuri pline de germeni. Însă, se pare că există un alt obiect care atrage în tăcere murdăria și bacteriile, unul căruia probabil nu i-am acordat suficientă atenție. Mai exact, este vorba despre obiectul pe care ne bazăm pentru a ne menține curați și uscați după duș: banalul, dar adesea ignoratul covoraș de baie.

Potrivit unui material publicat de Good Housekeeping, covorașul de baie este adesea mai contaminat decât capacul toaletei, din cauza umezelii constante și a modului în care este folosit zilnic.

Experții explica faptul că băile reprezintă un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului, iar covorașele absorb apă după fiecare duș sau baie. În timp, umezeala acumulată poate favoriza multiplicarea microorganismelor, mai ales dacă textilele nu sunt spălate frecvent sau nu sunt lăsate să se usuce complet.

Ce putem face

Specialiștii citați de publicație recomandă spălarea covorașelor de baie cel puțin o dată pe săptămână, în special în locuințele în care baia este folosită de mai multe persoane. De asemenea, aceștia spun că este important ca materialele textile să fie uscate complet între utilizări pentru a reduce riscul apariției mucegaiului și al mirosurilor neplăcute.

În plus, experții atrag atenția asupra faptului că obiectele textile din baie intră în contact frecvent cu podeaua și cu umezeala, ceea ce contribuie la acumularea germenilor într-un ritm mult mai rapid decât în cazul altor suprafețe.

Alegeți programul delicat sau pentru rufe sensibile și spălați covorașele în apă călduță (nu fierbinte), folosind detergentul obișnuit și alte prosoape pentru a echilibra încărcătura mașinii de spălat. Evitați balsamul de rufe, deoarece acesta reduce capacitatea de absorbție.

Dacă aveți un covoraș cu un miros deosebit de neplăcut, puteți încerca să adăugați aproximativ 10 picături de ulei de arbore de ceai în timpul spălării, datorită proprietăților sale antibacteriene, sau o cană de oțet alb în compartimentul pentru balsam, pentru a elimina mirosurile.

CITEȘTE ȘI:

Micul dejun nu mai este „cea mai importantă masă” a zilei. Ce spun acum specialiștii

Cum mănânci mai sănătos fără diete complicate. Recomandările experților