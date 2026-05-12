Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos pentru o siluetă de invidiat

Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos pentru o siluetă de invidiat

De: Elisa Tîrgovățu 12/05/2026 | 06:20
Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos pentru o siluetă de invidiat
Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos pentru o siluetă de invidiat / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Lauren Sánchez a fost una dintre cele mai comentate apariții de la Met Gala 2026. Ea a impresionat atât prin creația spectaculoasă purtată pe covorul roșu, realizată de Schiaparelli, cât și prin modul neașteptat în care s-a pregătit pentru eveniment.

Cu doar câteva ore înainte de gala mondenă, aceasta a luat parte la un antrenament solicitant organizat de New York City Fire Department. Experiența a avut un efect surprinzător asupra siluetei sale.

A slăbit două kilograme în timp record

Potrivit apropiaților, Lauren Sánchez ar fi pierdut aproape două kilograme în urma exercițiilor intense. Motiv pentru care a glumit spunând că a fost „cea mai neobișnuită metodă de pregătire pentru Met Gala” pe care a încercat-o vreodată.

Fosta jurnalistă a mărturisit pentru Vogue că experiența, deși una extremă, s-a dovedit a fi una memorabilă. Mai mult decât atât, Lauren Sánchez a catalogat-o ca fiind „probabil cea mai neobișnuită pregătire pentru Met Gala”.

Antrenamentul de care a beneficiat Lauren Sánchez alături de pompieri a inclus simulări de salvare, parcurgerea unui traseu cu obstacole plin de fum și purtarea echipamentului greu, specific intervențiilor.

„A fost nebunie curată, dar mi-a plăcut. Probabil că am slăbit cam două kilograme făcând asta”, a spus Sánchez.

Pe lângă exercițiile intense, fosta jurnalistă a avut și o ultimă probă pentru rochia creată de Daniel Roseberry, directorul de creație Schiaparelli, dar și o sesiune de tratamente faciale înainte de apariția pe covorul roșu.

Sursa foto: Social media

 Rutina pe care o are Lauren Sánchez alături de Jess Bezos

Lauren Sánchez a vorbit în repetate rânduri despre transformările sale fizice înaintea unui eveniment major. În urmă cu doar un an, înainte de nunta luxoasă cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon, vedeta a dezvăluit că a slăbit urmând rutina obișnuită de sport.

„Unii oameni meditează, eu fac sport”, declara ea pentru Vogue.

Mai mult decât atât, Sánchez a explicat că antrenamentele fac parte din ritualul de dimineață pe care îl are cu Jeff.

„Este ceva ce eu și Jeff facem în fiecare dimineață. Bem cafeaua, vorbim despre tot ce se întâmplă și apoi mergem la sală”, a adăugat ea.

CITEȘTE ȘI: Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”

Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sanchez. De la ce a pornit totul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Showbiz internațional
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Ce chirie colosală plătește Dan Bilzerian pentru conacul din Los Angeles în care organizează petreceri. De unde provin banii
Showbiz internațional
Ce chirie colosală plătește Dan Bilzerian pentru conacul din Los Angeles în care organizează petreceri. De unde provin…
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua...
ULTIMA ORĂ
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături ...
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut ...
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită ...
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături ...
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături de fostul iubit, Keo
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Vezi toate știrile