Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos pentru o siluetă de invidiat

Lauren Sánchez a fost una dintre cele mai comentate apariții de la Met Gala 2026. Ea a impresionat atât prin creația spectaculoasă purtată pe covorul roșu, realizată de Schiaparelli, cât și prin modul neașteptat în care s-a pregătit pentru eveniment.

Cu doar câteva ore înainte de gala mondenă, aceasta a luat parte la un antrenament solicitant organizat de New York City Fire Department. Experiența a avut un efect surprinzător asupra siluetei sale.

A slăbit două kilograme în timp record

Potrivit apropiaților, Lauren Sánchez ar fi pierdut aproape două kilograme în urma exercițiilor intense. Motiv pentru care a glumit spunând că a fost „cea mai neobișnuită metodă de pregătire pentru Met Gala” pe care a încercat-o vreodată.

Fosta jurnalistă a mărturisit pentru Vogue că experiența, deși una extremă, s-a dovedit a fi una memorabilă. Mai mult decât atât, Lauren Sánchez a catalogat-o ca fiind „probabil cea mai neobișnuită pregătire pentru Met Gala”.

Antrenamentul de care a beneficiat Lauren Sánchez alături de pompieri a inclus simulări de salvare, parcurgerea unui traseu cu obstacole plin de fum și purtarea echipamentului greu, specific intervențiilor.

„A fost nebunie curată, dar mi-a plăcut. Probabil că am slăbit cam două kilograme făcând asta”, a spus Sánchez.

Pe lângă exercițiile intense, fosta jurnalistă a avut și o ultimă probă pentru rochia creată de Daniel Roseberry, directorul de creație Schiaparelli, dar și o sesiune de tratamente faciale înainte de apariția pe covorul roșu.

Rutina pe care o are Lauren Sánchez alături de Jess Bezos

Lauren Sánchez a vorbit în repetate rânduri despre transformările sale fizice înaintea unui eveniment major. În urmă cu doar un an, înainte de nunta luxoasă cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon, vedeta a dezvăluit că a slăbit urmând rutina obișnuită de sport.

„Unii oameni meditează, eu fac sport”, declara ea pentru Vogue.

Mai mult decât atât, Sánchez a explicat că antrenamentele fac parte din ritualul de dimineață pe care îl are cu Jeff.

„Este ceva ce eu și Jeff facem în fiecare dimineață. Bem cafeaua, vorbim despre tot ce se întâmplă și apoi mergem la sală”, a adăugat ea.

