Ce chirie colosală plătește Dan Bilzerian pentru conacul din Los Angeles în care organizează petreceri. De unde provin banii

De: Daniel Matei 12/05/2026 | 00:50
Sursa foto: Profimedia
Dan Bilzerian, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și pentru petrecerile opulente organizate în Los Angeles, ar plăti sume uriașe pentru închirierea conacului în care locuiește și își desfășoară evenimentele private.

Potrivit informațiilor din presa internațională, citate de ProSport, locuința de lux din zona Bel Air este închiriată de vedeta de pe rețelele sociale cu aproximativ 200.000 de dolari pe lună, sumă care poate ajunge la sute de mii de dolari în funcție de perioadă și cheltuieli asociate întreținerii proprietății.

Conacul, devenit faimos datorită petrecerilor organizate de Bilzerian, este o proprietate impresionantă, cu zeci de camere, piscine, spații de divertisment și facilități de lux, specifică reședințelor din zona exclusivistă a orașului Los Angeles.

De unde vin banii

Deși Bilzerian este cunoscut inițial ca jucător de poker, veniturile sale din jocuri de noroc nu explică în totalitate stilul de viață afișat public. De-a lungul timpului, el a fost asociat în principal cu activitatea sa de influencer, investiții și promovarea unor branduri proprii, inclusiv compania sa de lifestyle și produse de consum.

Totuși, mai multe investigații jurnalistice au ridicat semne de întrebare privind sustenabilitatea cheltuielilor sale, în condițiile în care unele surse au susținut că o parte din fondurile utilizate pentru stilul său de viață ar fi provenit din companii în care era implicat, inclusiv în perioada în care promova activ brandul Ignite. Curtis Heffernan, fostul președinte al companiei Ignite International Ltd, fondată de către Dan Bilzerian, a susținut că Bilzerian folosește banii firmei ca pe un fond propriu de economii, cheltuind sute de mii de dolari pentru satisfacerea plăcerilor personale.

„Conform informațiilor, Bilzerian ar fi utilizat compania de canabis pentru a susține cheltuieli personale extravagante, precum un perete de cățărat în valoare de 40.000 de dolari, o masă de ping-pong în valoare de 15.000 de dolari și o ședință foto în Bahamas în valoare de 130.340 de dolari. De fapt, Heffernan spune că Bilzerian închiriază conacul din Los Angeles cu 200.000 de dolari pe lună”, spune presa internațională.

