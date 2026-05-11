Un ornitolog olandez în vârstă de 70 de ani, Leo Schilperoord, a fost identificat de autorități drept presupusul „pacient zero” al focarului de hantavirus asociat navei de croazieră MV Hondius, potrivit unor surse citate de presa internațională.

Cazul este legat de un focar care a provocat mai multe îmbolnăviri și decese în rândul pasagerilor și echipajului, pe fondul unei anchete epidemiologice aflate în desfășurare, potrivit New York Post.

Pacientul zero al focarului de hantavirus

Bărbatul în vârstă de 70 de ani și soția sa, Mirjam Schilperoord, în vârstă de 69 de ani, se aflau într-o călătorie de cinci luni în America de Sud. Aceștia au ajuns pentru prima dată în Argentina pe 27 noiembrie, călătorind ulterior prin Chile și Uruguay, iar apoi s-au întors în Argentina la sfârșitul lunii martie, unde au participat la o excursie de observare a păsărilor care avea să se dovedească fatală.

Cei doi, originari din Haulerwijk, un sat mic cu aproximativ 3.000 de locuitori din Țările de Jos, au fost identificați în necrologurile publicate în revista lunară a comunității lor.

Au fost coautori ai unui studiu despre gâsca cu picioare roz, publicat în revista olandeză de ornitologie Het Vogeljaar în 1984, și au continuat să călătorească în aventuri de observare a păsărilor în întreaga lume, inclusiv un tur privat de 12 zile în Sri Lanka, în 2013, pe care l-au descris drept „de neuitat”, dedicat faunei sălbatice.

Ce a făcut pacientul zero în Argentina

Când familia Schilperoord s-a întors în Argentina pe 27 martie, aceștia au vizitat o groapă de gunoi aflată la aproximativ 6,5 km de orașul Ushuaia. Locul, invadat de deșeuri, este evitat de localnici, însă a devenit un punct de „pelerinaj” pentru ornitologi din întreaga lume, în căutarea unei păsări rare — caracara cu gât alb, supranumită „caracara lui Darwin”, după celebrul biolog Charles Darwin, primul care a colectat exemplare ale speciei.

Groapa de gunoi din Ushuaia este locul unde autoritățile argentiniene suspectează că soții olandezi ar fi inhalat particule provenite din fecalele unor șoareci pitici de orez cu coadă lungă, rozătoare care pot purta temuta tulpină andină a hantavirusului, singura cunoscută care se poate transmite de la om la om.

„Este obișnuit ca ornitologii să viziteze gropile de gunoi, deoarece acolo se găsesc multe păsări. Este un munte de deșeuri care depășește astăzi cu mult limita stabilită inițial de autorități”, a declarat Gastón Bretti, fotograf și ghid local, pentru agenția Ansa Latina.

Când s-a îmbolnăvit Leo Schilperoord

Patru zile mai târziu, pe 1 aprilie, cuplul s-a îmbarcat pe nava MV Hondius din Ushuaia, alături de alte 112 persoane, multe dintre acestea fiind, de asemenea, ornitologi sau oameni de știință. Pe 6 aprilie, Leo a raportat simptome precum febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree. Acesta a murit la bordul navei cinci zile mai târziu.

Leo Schilperoord s-a îmbolnăvit la bord și a prezentat simptome compatibile cu infecția: probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree, înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Soția îl însoțise în călătorie. La întoarcere, și ea a dezvoltat simptome, suferind de dureri și vărsături. Evacuată în Africa de Sud, a murit două săptămâni mai târziu într-un spital din Johannesburg.

Pasagerii sunt trimiși în țările de origine

Ultimii 22 de pasageri aflați la bordul navei de croazieră MV Hondius, implicată într-un focar de hantavirus, urmează să fie evacuați luni cu un singur avion către Țările de Jos, după ce un zbor inițial programat cu destinația Australia a fost anulat.

Ministrul spaniol al Sănătății, Mónica García, a precizat că la bordul navei se mai află în total 54 de persoane. Dintre acestea, 22 vor fi debarcate și repatriate, în timp ce 32 de membri ai echipajului vor rămâne la bord, nava urmând să își continue deplasarea către Țările de Jos.

„Sunt 54 de persoane la bordul navei, dintre care 22 vor debarca şi 32 (membrii echipajului – n.r.) vor rămâne pe navă, care va pleca în direcţia Ţările de Jos”, a declarat ministrul spaniol al Sănătății într-o conferință de presă.

Potrivit autorităților, zborul către Australia a fost anulat din cauza întârzierii aeronavei în Insulele Canare.

