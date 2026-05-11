Acasă » Știri » Cine a fost pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră și cum s-ar fi îmbolnăvit. A fost identificat de autorități

Cine a fost pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră și cum s-ar fi îmbolnăvit. A fost identificat de autorități

De: Daniel Matei 11/05/2026 | 17:55
Cine a fost pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră și cum s-ar fi îmbolnăvit. A fost identificat de autorități
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un ornitolog olandez în vârstă de 70 de ani, Leo Schilperoord, a fost identificat de autorități drept presupusul „pacient zero” al focarului de hantavirus asociat navei de croazieră MV Hondius, potrivit unor surse citate de presa internațională.

Cazul este legat de un focar care a provocat mai multe îmbolnăviri și decese în rândul pasagerilor și echipajului, pe fondul unei anchete epidemiologice aflate în desfășurare, potrivit New York Post.

Pacientul zero al focarului de hantavirus

Bărbatul în vârstă de 70 de ani și soția sa, Mirjam Schilperoord, în vârstă de 69 de ani, se aflau într-o călătorie de cinci luni în America de Sud. Aceștia au ajuns pentru prima dată în Argentina pe 27 noiembrie, călătorind ulterior prin Chile și Uruguay, iar apoi s-au întors în Argentina la sfârșitul lunii martie, unde au participat la o excursie de observare a păsărilor care avea să se dovedească fatală.

Cei doi, originari din Haulerwijk, un sat mic cu aproximativ 3.000 de locuitori din Țările de Jos, au fost identificați în necrologurile publicate în revista lunară a comunității lor.

Au fost coautori ai unui studiu despre gâsca cu picioare roz, publicat în revista olandeză de ornitologie Het Vogeljaar în 1984, și au continuat să călătorească în aventuri de observare a păsărilor în întreaga lume, inclusiv un tur privat de 12 zile în Sri Lanka, în 2013, pe care l-au descris drept „de neuitat”, dedicat faunei sălbatice.

Ce a făcut pacientul zero în Argentina

Când familia Schilperoord s-a întors în Argentina pe 27 martie, aceștia au vizitat o groapă de gunoi aflată la aproximativ 6,5 km de orașul Ushuaia. Locul, invadat de deșeuri, este evitat de localnici, însă a devenit un punct de „pelerinaj” pentru ornitologi din întreaga lume, în căutarea unei păsări rare — caracara cu gât alb, supranumită „caracara lui Darwin”, după celebrul biolog Charles Darwin, primul care a colectat exemplare ale speciei.

Groapa de gunoi din Ushuaia este locul unde autoritățile argentiniene suspectează că soții olandezi ar fi inhalat particule provenite din fecalele unor șoareci pitici de orez cu coadă lungă, rozătoare care pot purta temuta tulpină andină a hantavirusului, singura cunoscută care se poate transmite de la om la om.

„Este obișnuit ca ornitologii să viziteze gropile de gunoi, deoarece acolo se găsesc multe păsări. Este un munte de deșeuri care depășește astăzi cu mult limita stabilită inițial de autorități”, a declarat Gastón Bretti, fotograf și ghid local, pentru agenția Ansa Latina.

Când s-a îmbolnăvit Leo Schilperoord

Patru zile mai târziu, pe 1 aprilie, cuplul s-a îmbarcat pe nava MV Hondius din Ushuaia, alături de alte 112 persoane, multe dintre acestea fiind, de asemenea, ornitologi sau oameni de știință. Pe 6 aprilie, Leo a raportat simptome precum febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree. Acesta a murit la bordul navei cinci zile mai târziu.

Leo Schilperoord s-a îmbolnăvit la bord și a prezentat simptome compatibile cu infecția: probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree, înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Soția îl însoțise în călătorie. La întoarcere, și ea a dezvoltat simptome, suferind de dureri și vărsături. Evacuată în Africa de Sud, a murit două săptămâni mai târziu într-un spital din Johannesburg.

Pasagerii sunt trimiși în țările de origine

Ultimii 22 de pasageri aflați la bordul navei de croazieră MV Hondius, implicată într-un focar de hantavirus, urmează să fie evacuați luni cu un singur avion către Țările de Jos, după ce un zbor inițial programat cu destinația Australia a fost anulat.

Ministrul spaniol al Sănătății, Mónica García, a precizat că la bordul navei se mai află în total 54 de persoane. Dintre acestea, 22 vor fi debarcate și repatriate, în timp ce 32 de membri ai echipajului vor rămâne la bord, nava urmând să își continue deplasarea către Țările de Jos.

„Sunt 54 de persoane la bordul navei, dintre care 22 vor debarca şi 32 (membrii echipajului – n.r.) vor rămâne pe navă, care va pleca în direcţia Ţările de Jos”, a declarat ministrul spaniol al Sănătății într-o conferință de presă.

Potrivit autorităților, zborul către Australia a fost anulat din cauza întârzierii aeronavei în Insulele Canare.

CITEȘTE ȘI:

Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are ”pacientul zero”

Ce se întâmplă cu nava unde s-a depistat focarul de Hantavirus. Se pregătește o operațiune de amploare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Programul Litoralul pentru toți a început. Cât costă cea mai ieftină cazare
Știri
Programul Litoralul pentru toți a început. Cât costă cea mai ieftină cazare
O adolescentă de 14 ani a fost găsită moartă în Vrancea. Descoperirea care a șocat întreaga comunitate
Știri
O adolescentă de 14 ani a fost găsită moartă în Vrancea. Descoperirea care a șocat întreaga comunitate
Ai cartonașe Pokémon vechi? S-ar putea să deții o mină de aur, dar există și un risc
Mediafax
Ai cartonașe Pokémon vechi? S-ar putea să deții o mină de aur, dar...
Germania se teme că Rusia ar putea organiza diversiuni și asasinate cu ajutorul mafiei ruse
Gandul.ro
Germania se teme că Rusia ar putea organiza diversiuni și asasinate cu ajutorul...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe internet. Controversele stârnite de imagine
Adevarul
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
Mediafax
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Click.ro
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Germania se teme că Rusia ar putea organiza diversiuni și asasinate cu ajutorul mafiei ruse
Gandul.ro
Germania se teme că Rusia ar putea organiza diversiuni și asasinate cu ajutorul mafiei ruse
ULTIMA ORĂ
Programul Litoralul pentru toți a început. Cât costă cea mai ieftină cazare
Programul Litoralul pentru toți a început. Cât costă cea mai ieftină cazare
O adolescentă de 14 ani a fost găsită moartă în Vrancea. Descoperirea care a șocat întreaga comunitate
O adolescentă de 14 ani a fost găsită moartă în Vrancea. Descoperirea care a șocat întreaga comunitate
Emmanuel Macron s-a enervat grav în timpul unui eveniment organizat la Nairobi. Pe cine a apostrofat ...
Emmanuel Macron s-a enervat grav în timpul unui eveniment organizat la Nairobi. Pe cine a apostrofat imediat: „Este o totală lipsă de respect”
O româncă stabilită în Italia și-a ucis partenerul cu 24 de ani mai mare decât ea
O româncă stabilită în Italia și-a ucis partenerul cu 24 de ani mai mare decât ea
Românii pot investi din nou în Tezaur. Dobânzile ajung la 7,40%, iar câștigul nu se taxează
Românii pot investi din nou în Tezaur. Dobânzile ajung la 7,40%, iar câștigul nu se taxează
Tatăl Alisiei, fata de 18 ani ucisă în Bihor spune că a încercat până în ultima clipă să se ...
Tatăl Alisiei, fata de 18 ani ucisă în Bihor spune că a încercat până în ultima clipă să se salveze. Bărbatul a sunat de mai multe ori la 112
Vezi toate știrile