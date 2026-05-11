Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și cine este iubitul ei

Valerie Lungu și iubitul ei formează una dintre cele nouă echipe de concurenți care participă la Asia Express 2026. Cei doi au acceptat provocarea producătorilor de la Antena 1 de a concura pe „Drumul Mătăsii”. Dar cine este tânăra și cu ce se ocupă? Află mai multe detalii despre ea, mama ei și iubitul alături de care concurează.

La finalul lunii martie 2026, nouă echipe de concurenți au plecat din România în China și Uzbekistan, cele două țări în care se filmează sezonul 9 al emisiunii. Competiția va fi cea mai solicitantă de până acum și probele se anunță a fi și mai dificile!

Cine este Valerie Lungu de la Asia Express

Tânăra s-a născut pe 13 mai 1994 la Chișinău, Republica Moldova, și este zodia Taur. În vârstă de 31 de ani, este un influencer de succes în România și formează un cuplu cu Alex Gîlcă de peste 3 ani. Cei doi au acceptat provocarea Asia Express pentru a ieși din cotidian.

Valerie Lungu provine dintr-o familie de artiști. Mama ei, Victoria Lungu, este o artistă de muzică populară și romanțe cunoscută în Republica Moldova. Când aceasta a avut o problemă gravă de sănătate și a fost imobilizată la pat o perioadă, fiica ei a avut grijă de ea. Apoi s-a mutat în București, pentru a avansa în carieră.

Mama ei s-a simțit datoare să își ajute fiica și a venit după ea în Capitală. Dar cele două au ajuns în punctul tragic de a nu-și mai vorbi deloc. Victoria Lungu a mărturisit în emisiunea „Întrebări și răspunsuri” că a intrat prea mult în intimitatea fiicei sale, dar a făcut-o din pură dragoste. Se pare că a fost prea mămoasă și a sufocat-o cu iubirea de mamă, după cum i-ar fi reproșat concurenta de la Asia Express.

De ce Valerie Lungu nu a vorbit cu mama ei

În cadrul unei postări de pe Instagram, tânăra a mărturisit de la ce au pornit problemele cu mama sa. Valerie susține că nu suportă ca părintele care i-a dat viață să îi spună ce să facă. Cele două s-au certat atât de aprins încât concurenta de la Asia Express 2026 și-a dat mama afară din casă, în toiul nopții.

„Fiecare poveste are două părți și două opinii, eu sunt o persoană destul de privată și o să păstrez informațiile negative și lucrurile care se întâmplă în viața mea private! Eu am încercat tot ca să păstrez o relație calmă, să ajut când este nevoie, moral și financiar, să fac cadouri: vacanțe, mașini, casă… Cred că mi-am făcut datoria de fiică așa cum trebuie! Totul are un punct, fiecare om are o limită…’, a mărturisit Valerie Lungu pe InstaStory, în martie 2024.

Cearta pare că a pornit de la bani

În altă postare de pe rețelele sociale, Valerie Lungu a dat de înțeles că i s-ar fi impus ce să facă cu banii pe care îi câștigă din activitatea de influencer. Tânăra susține că are suficientă maturitate pentru a-și trăi viața așa cum dorește și să facă ce vrea cu banii pentru care muncește.

„Prefer să-mi conduc propria viață, având propriile mele viziuni și luând decizii în privința modului în care trăiesc, cu cine trăiesc, cum cheltuiesc banii și unde. La 30 de ani mă consider destul de matură pentru a lua decizii singură. Nu doresc să fiu controlată de „alții” sau să acționez conform dorințelor „lor”. Nu tolerez comportamentul negativ, amenințările sau minciunile pentru a-și valida puterea. Din aceste motive am decis să nu mai vorbesc cu acea persoană. Sper să fie apreciată această decizie, mai mult de atât nu pot să spun! Și așa am vorbit destul despre acest subiect!”, a scris ea pe Instagram.

Cine este iubitul Valeriei Lungu

Alexandru Gîlcă sau Alex Gilka, cum se recomandă în mediul online, este partenerul concurentei Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Cei doi și-au oficializat relația în cadrul unui eveniment monden din 2023, dar se pare că el a încercat să o cucerească înainte de „outing”. S-au cunoscut în timpul unei colaborări și el a plăcut-o mult.

A căutat-o insistent, ea a cedat greu și acum își clădesc un viitor împreună. Alex Gîlcă este și el un influencer și model. Se bucură de un real succes în mediul online, unde postează des ținute masculine și imagini din timpul călătoriilor sale. Este din Republica Moldova și a suferit un accident grav în 2024 – află mai multe detalii aici.

De ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu s-au căsătorit

Șatena a reușit să îl cucerească pe Alex cu frumusețea ei. Dar cu toate acestea, relația a fost presărată cu despărțiri surprinzătoare și împăcări mature. Cu toate că nu au făcut pasul cel mare, Valerie Lungu și Alex Gîlcă dețin împreună o afacere, un cățel și o casă.

Valerie a mărturisit că este de modă veche și așteaptă să fie cerută în căsătorie de Alex ca la carte, când acesta va simți că este momentul potrivit. Influencera a mărturisit că ultimii doi ani din viața ei au fost foarte grei, cu multe probleme de depășit și nu s-a gândit deloc la căsătorie.

„Sincer, în ultima perioadă am avut atâtea chestii de făcut că ultimul lucru pe care îl voiam era să fiu cerută. Nu vreau să fie un moment haos, pe grabă. A fost și accidentul lui Alex și abia și-a revenit el cât de cât. După aceea, a făcut a doua operație, după aceea am terminat casa, s-au întâmplat multe în viața personală. N-am vrut să ne grăbim. Și până la urmă, nu trebuie eu să zic ceva, că el singur știe când e momentul potrivit și îl simte” , ne-a declarat Valerie Lungu în ianuarie 2026.

S-au despărțit în 2024

Anul 2024 a fost greu pentru cei doi. Valerie și Alex au decis să ia o pauză pe la jumătatea anului, pentru ca în toamnă să se împace. În acel moment, au început și lucrările la casa pe care o visează. Relația lor a devenit mai matură după ce s-au mutat împreună și au discutat despre eventualitatea unui copil.

„Eu sunt de modă veche: întâi mă căsătoresc și apoi o să rămân însărcinată. Dacă ei vor să creadă asta, treaba lor, dar vor rămâne cu buza umflată. Aștept inelul, trebuie întâi să fiu cerută și apoi nunta”, a spus Valerie în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Valerie Lungu și Alex Gilka s-au mutat în casă nouă

După problemele pe care le-au avut în cuplu și după accidentarea lui Alex, soarele a ieșit pe strada celor doi. Influencerii și-au terminat casa și s-au mutat împreună, lucru care i-a bucurat enorm. Cei doi au mărturisit pentru CANCAN.ro că primele zile în noua lor locuință au venit cu o relaxare totală.

„Vibe-ul se schimbă când te muți într-o casă nouă. E sentimentul acela de liniște după multă furtună. Până acum am turuit, am muncit încontinuu și am zis „hai să ne relaxăm un pic”. Și, cumva, asta a fost, că hai să ne relaxăm un pic până o apucăm din nou, știi, cu altele”, a dezvăluit Valerie Lungu.

Câte animale a avut Valerie Lungu

Trecerea dintre ani a fost una dureroasă pentru Valerie Lungu. Influencera a mărturisit că, în noaptea de Revelion 2026, i-a murit unul dintre cei doi câini. Patrupedul avea 13 ani și nu a mai putut fi salvat. În prezent, are un Cocker Spaniel pe nume Daisy pe care l-a prezentat public în august 2025, pe contul de TikTok al lui Alex.

„De Revelion, s-a îmbolnăvit cealaltă cățelușă a mea care a și murit după două zile. Era pudelul pe care îl aveam de 13 ani. A fost greu. Noi o mai avem pe Daisy, dar pentru mama a fost teroare, ea stătea cel mai mult cu ea. Asta mică face toate ravagiile”, a mai spus ea.

Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express

Pentru că provine dintr-o familie de artiști, Valerie a fost pasionată de actorie încă din școala generală. Influencera a studiat Actoria la UNATC, dar a optat pentru o carieră în mediul online și TV. Prima ei apariție publică a avut loc la „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, în ediția din 2018. Apoi s-a axat pe crearea de conținut pe rețelele sociale.

Valerie Lungu a reușit, cu ajutorul pozelor și clipurilor video, să adune un public uimitor din România și de peste hotare:

are 300.000 de like-uri pe pagina de Facebook

are peste 1 milion de urmăritori pe Instagram

are peste 2,5 milioane de urmăritori pe TikTok

Împreună cu iubitul ei, Alex Gîlcă, Valerie Lungu a deținut un cont de travel influencer pe Instagram, dar pe care nu mai postează din iunie 2025. Cei doi obișnuiau să urce clipuri video din vacanțele lor, cu toate locurile interesante sau scumpe în care se cazau.

De ce a acceptat Valerie Lungu provocarea Asia Express

Potrivit unui scurt interviu acordat înainte de a pleca în marea aventură, cei doi influenceri au acceptat provocarea pentru a ieși din zona de confort. Se vor testa pe „Drumul Mătăsii”, unde sunt nevoiți să trăiască doar cu 1 euro pe zi, fără telefon mobil și fără mașină proprie. Își doresc să învingă fricile pe care le au și să își dea un reset.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, a declarat Valerie pentru Antena 1.

Ce o sperie pe Valerie la Asia Express

Influencera a oferit răspunsuri sincere în cadrul unui testimonial realizat înainte de a porni în Asia Express – „Drumul Mătăsii”. Aceasta susține că se enervează foarte repede și că o sperie cazarea. Își dorește ca ea și Alex să ajungă primii la Irina Fodor și preferă mâncarea ciudată în detrimentul celei picante.

Te enervezi sau rămâi calmă sub presiune?

Foarte, foarte, foarte repede. Ce obicei de acasă o să îți lipsească cel mai mult?

Dormitul și uitatul la seriale. Cazare sau autostop. Ce te sperie mai tare?

Cazarea. Să ajungeți primii sau să nu ajungeți ultimii?

Să ajungem primii, normal. Prima persoană care a știut că pleci în Asia Express?

Partenerul meu. Mâncare picantă sau mâncare ciudată, ce alegi?

Mâncare ciudată. Ce cuvânt crezi că o să repeți de o mie de ori pe zi?

Să îmi bag picioarele. Foame sau somn, ce te sperie mai tare?

Foame. Cel mai nefolositor lucru din rucsac?

N-am pus așa ceva. La ce mâncare de acasă o să te gândești cel mai des?

La tot ce face iubitul meu. Intuiție sau rațiune?

Intuiție. O probă fizică sau de logică?

Niciuna. Câștigarea cursei sau bucuria experienței?

Bucuria experienței.

Concurenții Asia Express 2026

