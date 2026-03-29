Ce planuri au Mirela Retegan și fiica ei cu premiul de 35.000 de euro, dacă vor câștiga Asia Express 2026: „Suntem prietene până într-un punct”

Sezonul cu numărul nouă Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută inovativă ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe. Nouă echipe și-au făcut bagajele și au pornit în aventura vieții lor, iar printre perechi se numără și Mirela Retegan și fiica ei, Maya. Înainte de a se îmbarca, fondatoarea Găștii Zurli și fata ei, în vârstă de 25 de ani, au oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în care au dezvăluit ce temeri au înainte de competiție, cum și-au împărțit sarcinile, dar și ce vor face cu marele premiu în cazul în care vor câștiga.

Cu doar câteva ore înainte de startul noului sezon Asia Express- Drumul Mătăsii, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, s-au oprit pentru câteva minute pentru a vorbi cu noi. Entuziasmate, dar totodată pline de întrebări, pionierul divertismentului pentru copii din România și fata ei au dezvăluit ce atuuri au în competiție, dar și ce ar putea să le dea peste cap. Se pare că unul dintre minusuri (sau plusuri, depinde din ce unghi privești) ar fi tendința fondatoarei Găștii Zurli de a se opri pentru a interacționa cu localnicii pe care să-i învețe cântecele: „A ram sam sam!”

Fondatoarea Găștii Zurli și fiica ei, emoționate înainte de a pleca în Asia Express: „Îmi arog de pe acum acest rol!”

CANCAN.RO: Mai sunt câteva ore și se pleacă în Asia Express. Ce emoții vă încearcă acum?

Mirela Retegan: Toate! Am grijă totuși la machiaj. Eu îmi arog de pe acum acest rol, de emoționala grupului. Dacă vă întrebați cine va plânge în această ediție, eu m-am înscris. Este luat, adjudecat acest rol.

Maya: Eu sunt cea un pic mai serioasă, dacă plâng eu înseamnă că este grav.

CANCAN.RO: Aveți desenate niște inimi pe mâini.

Mirela Retegan: Da, sunt inimioarele de putere. Noi avem un obicei la Zurli, la finalul fiecărui spectacol, eu rămân în foaier până la ultimul copil. Se pune un pupic pe mână și apoi se desenează inimioara atunci când copilul pleacă de lângă cei dragi ca să simtă că ia putere cu el. I-am făcut-o și Mayei când era mică. Este pentru prima dată când primesc eu inimioară de putere.

CANCAN.RO: De ce vă este teamă în cadrul competiției?

Mirela Retegan: Mie îmi este teamă de accidentări pentru că am 55 de ani și chiar dacă se spune că vârsta este doar o cifră, eu nu cred asta. După 50 de ani fiecare an contează, și chiar dacă sunt o persoană extrem de activă acolo riscurile sunt foarte mari. Deci de accientări îmi este cel mai teamă.

Maya: Mie îmi este teamă de cazare, de cazările în care nu sunt condițiile foarte bune, dar pentru asta m-am pregătit și mi-am luat o față de pernă. Știu că dacă am pe ce să-mi pun capul e ok, pot să dorm îmbrăcată, îmi pun geaca pe mine în loc de pătură și sunt ok.

CANCAN.RO: Mayei am înțeles ce nu-i lipsește. Ție, Mirela, ce nu-ți lipsește din bagaj? Ce a trebuit musai să iei cu tine?

Mirela Retegan: Foarte multe lucruri. În primul rând un mp3 pe care fostul meu coleg de la Național FM, Florin Alexe, l-a găsit. A săpat efectiv în casă și a găsit un mp3 de acum 25 de ani pe care l-a umplut cu muzică românească. Eu am Holograf, Compact, Vița de vie, toată muzica românească.

Maya: Iar Emanuel Mirea, profesorul meu de canto, mi-a pus pe mp3 lui Bad Bunny, Taylor Swift și Miley Cyrus.

Mirela Retegan: Noi nu ascultăm aceeași muzică, suntem generații diferite. Mie nu îmi lipsește din geantă bicarbonatul de sodiu. Am luat vreo cinci pachete de bicarbonat pentru că îmi este groază de ceea ce urmează să mâncăm. Eu am avut foarte mare grijă la ceea ce am mâncat în ultimii ani și dacă îmi este frică de ceva, îmi e frica să nu îmi dau peste cap metabolismul și sistemul digestiv.

CANCAN.RO: Să înțeleg că la probele acelea în care se mănâncă balut sau alte lucruri, ai tras paiul scurt, Maya.

Maya: Nu, am hotărât eu pentru că ea este mama mea pe care o iubesc și o respect, iar eu am 25 de ani. Ar fi cazul totuși să nu o pun pe ea să mănânce și o să mănânc eu, asta este.

Ce impedimente vor avea Mirela Retegan și fiica ei: „Maya va trebui să tragă de mine”

CANCAN.RO: Și în legătură cu probele fizice, v-ați făcut vreun plan, vreo strategie?

Maya: Nu, amândouă suntem ok cu ele, dar dacă este de alergat, sigur o să mă duc eu.

Mirela Retegan: Oricum va trebui să ajungem amândouă la destinație, așa că o să ajungă înainte, o să stea, o să mă aștepte. Încercăm să nu lăsăm fricile să ne strice bucuria experienței. Să mergem acolo și să le luăm pe rând. Aș vrea să stăm cât mai mult ca să înțelegem cât mai mult din ce se întâmplă acolo. Știi ce va fi cel mai greu?! Faptul că eu sunt fascinată de cultură, de locurile acelea, de obiceiuri, iar Maya va trebui să tragă de mine.

Maya: O să-i spun mereu: „Hai, mama! Avem o probă, pleacă de lângă toți copiii aceștia pe care îi înveți A ram sam sam”. Face asta peste tot.

Mirela Retegan: Am fost în India la o școală și am scos toți copiii din școală în curte și i-am învățat pe toți: „A ram sam sam” și „Am o căsuță mică”. Maya mi-a spus că dacă mă prinde că mă joc cu copiii în loc să fac probele, nu știe. Până la urmă e un concurs.

Maya: Dacă se ambiționează îi învață să cânte în română.

CANCAN.RO: Cred că pentru asta va trebui să stați până în finală. Ce veți face cu banii în cazul în care veți câștiga?

Mirela Retegan: Eu m-am gândit ca partea mea de bani să o direcționez către campania „Mesaje de iubire pentru copiii cu branule”. E o campanie la care țin foarte tare, sunt nouă spitale și o mie de copii și părinți.

Maya: Eu nu m-am gândit, probabil o să și donez, dar sigur sunt două genți pe care mi le doresc foarte tare și nu am avut curaj să i le cer mamei, așa că o să le cumpăr. Eu nu am fost genul de copil care să risipească, așa că prefer să strâng bani și să-mi cumpăr singură genul acesta de genți. Sau le cer cadou de Crăciun sau de ziua mea. Am primit de Crăciun o geantă pe care mi-o doresc de trei ani.

CANCAN.RO: Nu sunteți prima echipă formată dintr-un părinte și un copil. Va exista acea autoritate dintre părinte-copil sau veți fi prietene pe parcursul competiției?

Mirela Retegan: Să știi că noi suntem prietene până într-un punct. Maya este un adult și am foarte mare încredere în alegerile ei și, cu siguranță că o să-i las spațiu.

