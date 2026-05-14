Răzvan Botezatu, primele declarații despre iubitul lui. Familia bărbatului nu știe de relația cu fostul prezentator de la Antena Stars

De: Denisa Crăciun 14/05/2026 | 22:19
Răzvan Botezatu despre relația sa/ sursa foto: social media
Răzvan Botezatu este foarte deschis atunci când vine vorba despre orientarea sa sexuală. Cu toate acestea, abia de curând a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu iubitul său. Deși familia fostului prezentator l-a cunoscut pe bărbat, nu putem spune același lucru despre părinții partenerului său de viață.

Răzvan Botezatu a fost unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din lumea showbizului românesc. Acesta s-a focuzat în ultima perioadă pe activitatea sa din online și deși și-a recunoscut în urmă cu mai mulți ani orientarea, abia de curând a oferit mai multe detalii despre relația sa.

Bărbatul are un partener de ceva timp și recunoaște că iubitul său nu știa cu ce se ocupa înainte, ba mai mult, că dacă ar fi știut probabil nu ar fi acceptat o relație cu Răzvan. De asemenea, relația este ținută departe de ochii familiei partenerului, însă cu toate acestea, mama influencerului îl cunoaște pe misteriosul iubit și chiar au o legătură strânsă.

El când s-a cuplat cu mine, el nu știa că am lucrat în televiziune, că sunt o persoană publică, care a lucrat în televiziune. A aflat pe parcurs. Ar fi știut dinainte, a zis că nu se băga și nu mergea spre zona asta. Dar odată ce a intrat în horă cu mine, cam greu o părăsești, a spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, primele declarații despre iubitul său

Răzvan Botezatu s-a retras în urmă cu mai mulți ani din lumea televiziunii și s-a concentrat pe proiectele online. Acesta și-a asumat orientarea sa sexuală și deși a fost mereu judecat, a trecut peste și a fost în continuare sincer despre relațiile sale. Chiar dacă identitatea partenerului este și acum ascunsă, bărbatul nu s-a ferit și în cadrul unui podcast la care a fost invitat recent a vorbit pentru prima dată despre relație.

El a explicat că iubitul lui nu știa cu ce se ocupa înainte, dar pe parcurs a aflat. Totodată, fostul prezentator TV a explicat că dacă ar fi știut mai devreme, probabil relația nu ar fi mers mai departe. Totuși, în prezent nu îl mai deranjează aparițiile sale în mediul online sau ce ține de trecut.

Am avut foarte multe discuții la început. Eu sunt foarte zăpăcit, berbec!, a mai adăugat el.

De asemenea, a precizat că părinții partenerului nu știu despre legătura dintre ei. Pe de altă parte, mama lui Răzvan l-a cunoscut și îl place pe bărbat.

Nu știe familia lui de el. Mama îl cunoaște, da. Îl iubește! Și el pe ea, pentru că se plânge mereu la ea, când mai fac eu câte ceva. Și mama îl susține. Îți dai seama, că trăiesc cu mama în casă, a declarat Răzvan Botezatu.

