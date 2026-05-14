Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”

Ramona Olaru este iubitoare de pisici, însă în urmă cu doar câteva luni una dintre animalele sale de companie a murit. În memoria ei, asistenta TV a făcut un gest impresionant și anume a ținut ca cenușa pisicii să rămână cu ea pentru totdeauna.

Ramona Olaru a trecut prin momente grele. Pe lângă despărțirea de iubitul grec, Steve Ant, aceasta și-a pierdut pisica. Cu toate acestea, ea a rămas puternică și a avut o idee deosebită. Concret, asistenta de la Neatza a vrut să păstreze vie amintirea animalului de companie, așadar dorința sa a devenit realitate cu ajutorul unui vecin care a făcut totul posibil. De asemenea, fiind mereu o persoană care împărtășește totul cu fanii săi, a postat și aceste momente în mediul online.

Gestul emoționant făcut de Ramona Olaru

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate prezențe din televiziune și mediul online. Aceasta împărtășește totul cu urmăritorii săi și asta a făcut și acum. În luna noiembrie a anului trecut, vedeta a suferit după pierderea pisicii sale. Ea s-a ținut puternică și a trecut peste momentele dificile. Totuși, și-a dorit să fie alături de felina ei pentru totdeauna, așa că a incinerat-o și a păstrat cenușa, până în prezent.

Acesteia i-a venit o idee inedită și anume să planteze un măr dulce, iar în acel loc a îngropat și recipientul cu cenușa pisicii sale. Ea a recunoscut în mediul online că așa îi păstrează amintirea vie, iar în acest mod îi arată respectul și dragostea pe care o are față de regretatul animal de companie.

Pe pisi l-am pierdut în noiembrie! Am așteptat primăvara să pot planta un măr dulce să stea la rădăcinile lui, toată viața! Mereu mi-au plăcut merele verzi, dulci! I will always love you, pisi! Abia aștept să ne revedem în următoarea viață, a scris Ramona Olaru pe Instagram.

Cu ce se ocupă Ramona Olaru în afară de televiziune

Vedeta are un succes deosebit în lumea televiziunii. Pe de altă parte, nu este singurul domeniu în care a activat sau pe care și-ar dori să îl urmeze. Aceasta are propriul brand care pare să meargă mai bine ca niciodată, dar face în prezent și cursuri de actorie.

Sunt mai multe lucruri, pentru că m-am apucat de multe chestii. Pe lângă faptul că funcționez foarte bine și în online, care oricum e o bază foarte mare, mai am și brand-uri la care lucrez ca nebuna. Și mai lucrez la ceva ce o să fie foarte curând. Eu nu stau deloc. După câte vezi, fac și niște cursuri de actorie. Fac lucruri în toate domeniile care îmi plac, ca să le am bază acolo. Nu mi-e frică de treaba asta, când vine vorba de televiziune și atât. Nu mi-e frică deloc, pentru că știu că pot orice, oricând, a declarat Ramona Olaru.

