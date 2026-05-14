Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”: „Voi aţi putea să stați cu unul care vă fugărește toată ziua cu..?”

În ultima perioadă, viața personală a Ramonei Olaru a ajuns din nou în centrul atenției, alimentată atât de aparițiile ei de la TV, cât și de zvonurile tot mai dese despre schimbările din plan sentimental.

Asistenta de la Neatza este una dintre cele mai urmărite figuri din showbiz, iar publicul reacționează imediat la orice gest, orice mesaj sau orice declarație care pare să ofere indicii despre starea ei emoțională. Fie că postează o glumă, un videoclip cu subînțeles sau apare în platou cu o energie diferită, totul devine rapid subiect de discuție.

Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”

Pe acest fond, momentul în care Ramona a vorbit în direct despre situația ei sentimentală a atras atenția tuturor. Cu stilul ei caracteristic, a ales să răspundă presiunii publice printr-o replică savuroasă:

„Bună dimineața, minunaților! M-aţi înnebunit toţi! “De ce v-ați despărțit?” Ce întrebare e asta? Voi ați putea să stați cu cineva care va leargă toată ziua cu parul? Nici el n-a putut!”.

Iar acest comentariu a fost suficient ca să aprindă din nou interesul și să confirme că, indiferent de situație, Ramona preferă sinceritatea ambalată în umor.

În spatele acestei glume se află însă o perioadă agitată. Relația ei cu artistul grec Steve Ant, începută intens și vizibil promițător, s-a stins la fel de repede cum a început. Cei doi au fost văzuți împreună în vacanțe, în oraș, în ipostaze tandre, iar la început păreau perfect compatibili.

După întoarcerea din Tenerife, lucrurile s-au schimbat brusc: aparițiile comune au dispărut, interacțiunile online s-au oprit, iar Ramona a început să iasă doar cu prietenele, în timp ce el era surprins singur în zonele de fițe ale Capitalei.

Aceasta a refuzat să comenteze ruptura, spunând doar:

„Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”.

După această despărțire, Ramona a încercat să dea o șansă unui alt bărbat, un pretendent de 47 de ani, dar povestea s-a încheiat ridicol. Bărbatul i-a dat unfollow pentru că ea nu i-a dat follow înapoi, iar Ramona a povestit că a plecat imediat de la întâlnire, dezamăgită de reacția copilăroasă.

„La 47 de ani…”, a spus ea, lăsând restul să se înțeleagă.

În paralel, colegii ei au făcut glume cu subînțeles în direct, iar Ramona a răspuns ferm că elimină orice factor negativ „pe loc”. Totodată a postat și un videoclip cu replici despre gelozie și despărțiri, interpretat de mulți ca o aluzie directă la fostul ei iubit. Mai mult, a refuzat să participe la un eveniment unde urma să fie prezent și Steve, spunând că „nu e disponibilă” și că trebuie să își protejeze energia.

