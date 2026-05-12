Ramona Olaru și-a găsit alt iubit, după despărțirea de Steve Ant. Dar nici el n-a fost să fie. Ce i-a făcut bărbatul de 47 de ani

Ramona Olaru pare că nu are prea mult noroc în dragoste. A crezut că și-a găsit fericirea în brațele lui Steve Ant, însă relația nu a durat prea mult. După despărțire nu a stat mult pe tușă, însă nici de această dată nu a fost să fie. Și-a găsit un nou pretendent, însă a dezamăgit-o rapid. Ce i-a făcut bărbatul de 47 de ani.

După câteva eșecuri în dragoste, Ramona Olaru părea că și-a găsit fericirea alături de Steve Ant, un artist de origine greacă, stabilit de mai mulți ani în România. Însă, se pare că relația celor doi totuși nu a fost menită să reziste și au ajuns la despărțire. Însă, vedeta nu se lasă descurajată, așa că a început tatonările cu un nou partener. Dar și de această dată dezamăgirea a venit rapid.

Ramona Olaru și-a găsit alt iubit, după despărțirea de Steve Ant

Cum este o femeie curtată, Ramona Olaru are de unde alege atunci când vine vorba de bărbați. După relația eșuată cu Steve Ant a încercat din nou, însă noul pretendent a dezamăgit-o chiar de la prima întâlnire. Cu o singură replică a făcut-o pe matinala de la Antena 1 să înțeleagă că nu e potrivit pentru ea.

Mai exact, bărbatul a făcut-o pe Ramona Olaru să își piardă interesul imediat cum aceasta a înțeles că el este preocupat foarte mult de rețelele sociale. La 47 de ani, acesta a făcut un gest pueril care i-a dat imediat de înțeles Ramonei Olaru cu cine are de-a face.

„Ce replică mă face să ies din scenă? Ce m-a făcut să ies din scenă chiar acum de curând, la ultimul date. Am vorbit o săptămână. Hai să ne vedem! Între timp, în ultima zi înainte de date a zis: «păi hai să-ți dau follow pe Instagram». Și îi zic da, dă-mi follow pe Instagram. Și, în fine, mi-a dat follow și a doua zi ne vedem. Și zice: «arăți mult mai bine în realitate». Și zic, da, mulțumesc. Zice: «dar nu te-am văzut niciodată fără make-up». Și am zis: păi uite-te la mine, pe story, că dimineața mă postez mereu înainte de machiaj și abia trezită. Și a zis: «Păi ți-am dat unfollow». Păi de ce? «Pentru că nu mi-ai dat și tu follow». Și am zis, ok, mulțumesc, mie mi-e somn, trebuie să merg acasă, mă trezesc de dimineață. Și am ieșit din scenă. La 47 de ani…”, a mărturisit Ramona Olaru, în cadrul unui podcast.

