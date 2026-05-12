Andreea Tonciu, cadou de lux de ziua ei de naștere. Ce surpriză i-a făcut soțul

Andreea Tonciu a împlinit pe 12 mai 40 de ani, iar soțul i-a făcut o surpriză de proporții. Bruneta a primit un cadou foarte scump și nu a putut să se abțină să nu îl arate tuturor „cârcotașilor” din mediul online.

Andreea a decis ca anul acesta să își facă ziua în Antalya, la hotelul de lux Regnum The Crown, alături de soțul, sora și fiica ei. Bruneta s-a distrat și a fost răsfățată de familia ei exact ca o regină. În vacanță, ea a mâncat la cele mai scumpe restaurante, a dansat până i s-au „tocit” pantofii, s-a bronzat, a făcut poze incendiare și a admirat cu fiica ei un spectacol de circ.

Andreea Tonciu, cadou de lux de ziua ei

Andreea Tonciu a avut parte și de un cadou pe cinste, ca în fiecare an. Fosta asistentă TV a primit un buchet imens de trandafiri, o felicitare de la fiica ei, Rebeca, și un ceas Rolex.

„La mulți ani, mami! Te iubim.”, a scris fiica Andreei Tonciu în felicitare.

A vrut să divorțeze

Anul trecut s-a zvonit că bruneta divorțează de soțul ei, chiar dacă păreau mai fericiți ca niciodată în postările de pe social media. Ea a recunoscut că a fost la un pas să se despartă de bărbatul cu care are o fetiță și că nașa ei, Anamaria Prodan, a reușit să îi împace. Aceasta a spus că se ceartă des cu soțul său, dar că uită imediat.

„Nu există din punctul meu de vedere un cuplu perfect. Eram în pragul unei despărțiri. Atunci eu și soțul meu ne-am luat la ceartă dintr-o prostie. Până la urmă ne-am împăcat. Aia a fost singura ceartă aprinsă dintre noi. În rest, avem, certuri, dar minore. Nașa mea, Anamaria Prodan, ne-a împăcat. Am sunat-o pe nașa și i-am zis că vreau să plec de acasă, că sunt foarte supărată pe Daniel și să îi dau o lecție de viață, iar ea mi-a zis să mă duc la ea. Am aterizat pe la mare atunci. După două zile a venit cu codița între picioare, cu două buchete imense de flori, la nașa acasă. Iert cam multe, acum mă cert și în 10 minute îmi trece. (…) Știi ce ține în relația mea cu soțul? Imediat uităm. Acum ne certăm, peste 5 minute vorbim ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Nu țin ranchiună.”, a spus Andreea Tonciu.

