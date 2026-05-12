Scandal de proporții la Chefi la cuțite. Un concurent a ieșit din platou: „Ești varză"

De: Emanuela Cristescu 12/05/2026 | 11:57
Chefi la cuțite. Sursa foto Facebook
Sebi, concurent în echipa gri de la „Chefi la cuțite”, a avut o reacție greu de ignorat în ediția de luni seară. Tânărul a fost salvat la limită, însă vestea nu i-a adus deloc liniște, ci a declanșat un moment de furie neașteptat în platou.

Totul a pornit de la nemulțumirea față de preparatul său, evaluat în cadrul duelului. Deși a primit șansa de a continua în concurs, Sebi a reacționat impulsiv imediat după anunț. Vizibil tensionat, acesta a refuzat să mai discute cu jurații sau cu Irina Fodor, s-a ridicat brusc și a părăsit zona de jurizare într-un mod agresiv, trântind ușa și lăsând în urmă un val de șoc în platou.

„Nu există! Eu sunt salvat? Chef…chef…sunt varză! Sunt varză! Varză, băi! Băga-mi-aș…E bine, dar nu-i bine”, a spus Sebi, vizibil afectat.

Momentul nu a trecut neobservat nici de jurați. Chef Orlando Zaharia a spus că nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva la „Chefi la cuțite”.

„Mi-a luat cuvintele din gură! Da, ești varză!”, i-a zis chef Orlando Zaharia.

După ce spiritele s-au mai calmat, Sebi a încercat să explice izbucnirea. Acesta a recunoscut că totul a fost un amestec de nervi și presiune acumulată, mai ales în contextul duelurilor individuale, unde spune că nu reușește să-și gestioneze emoțiile așa cum și-ar dori.

„Eram foarte nervos pe mine. Ziceam și în gândul meu: Băi, chiar așa de slab să fiu? Ce Dumnezeu? ”, a explicat tânărul.

Sebi, Chefi la cuțite. Sursa foto Captură video

„Asta rămâne în istorie”

Chef Orlando Zaharia a fost însă tranșant, spunând că reacția concurentului ridică semne de întrebare. El a spus că nu este normal ca un concurent să se poarte așa, indiferent de rezultat.

„Este clar o neputință acolo, se vede că îl afectează eșecul. Nu îmi place deloc direcția în care merge atitudinea lui”, a transmis juratul.

Și chef Richard Abou Zaki a rămas șocat. El a spus că acesta a fost unul dintre cele mai intense moment din sezon. Acesta este de părerea că ieșirea nervoasă a lui Sebi ar putea rămâne în istoria competiției.

„Mamă, ce ieșire spectaculoasă! Asta rămâne în istorie”, a spus Richard Abou Zaki.

Știri
Știri
Mediafax
Gandul.ro
Prosport.ro
Adevarul
Digi24
Mediafax
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prosport.ro
Ciao.ro
Click.ro
Digi 24
Digi24
Promotor.ro
Râzi cu lacrimi
go4it.ro
Descopera.ro
Go4Games
Gandul.ro
