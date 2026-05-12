Cine este Valentina, senatoarea care a uluit publicul cu coafura sa. Internauții spun că seamănă cu Marge Simpson

Mulți politicieni din întreaga lume devin faimoși pentru unele decizii controversate sau pentru că vin cu soluții pentru probleme sociale sau economice. În Rusia, însă, o senatoare a devenit celebră dintr-o cauză total diferită.

Fosta senatoare Valentina Petrenko, care a reprezentat Republica Hakasia între 2001 și 2018, a revenit recent în atenția rețelelor sociale după ce fotografii cu aparițiile sale oficiale au fost redistribuite masiv pe X, Reddit și Instagram.

Cine este Valentina Petrenko

Motivul? Tunsoarea ei spectaculoasă, descrisă de internauți drept „o construcție arhitecturală”, „o cască din păr” sau chiar „o provocare la adresa gravitației”, scrie Newsweek.

Părul voluminos, aranjat într-o formă aproape pătrată și ridicat impresionant deasupra capului, a transformat-o într-un personaj recognoscibil inclusiv pentru oamenii care nu urmăresc politica rusă. În ultimii ani, imaginile cu Petrenko au devenit meme internaționale, iar numeroși utilizatori au comparat-o cu personaje din filmele James Bond sau cu Marge Simpson din celebrul serial „The Simpsons”.

I’ve been enjoying this Russian politician’s hair this afternoon. pic.twitter.com/WBO3NybaAw — Jimmy Pop (@jimmypop) October 12, 2022

Coafura fostei senatoare a devenit o sursă de fascinație

Buclele Valentinei Petrenko, ridicate spectaculos deasupra capului, au fost de-a lungul timpului o adevărată sursă de fascinație. În 2015, prezentatoarea TV și scriitoarea rusă Tatiana Tolstaia a mărturisit că a invitat-o pe politiciana rusă în emisiunea sa de dezbateri, „School of Scandal”, doar pentru că era obsedată de coafura ei.

„După ce am studiat fotografiile de pe internet, m-am convins că Valentina a avut dintotdeauna un păr fin și creț, însă în anii tinereții sale, pe vremea comitetului regional sovietic, își ținea sub control podoaba capilară rebelă și purta o coafură destul de normală, asemănătoare unui stup de albine. Dar, pe măsură ce cariera ei a evoluat, a evoluat și părul creț al senatoarei, lucru care, desigur, poate stârni invidie, până când capul ei a ajuns să semene cu o căciulă din blană de astrahan… Înălțimea coafurii varia, însă forma ei extravagantă rămânea neschimbată”, a comentat Tatiana Tolstaia.

La rândul ei, Petrenko declara într-un interviu că s-a săturat să fie întrebată despre părul care i-a adus celebritatea online.

„M-am săturat să răspund la aceste întrebări. Pur și simplu am părul creț. Îl ridic cu niște agrafe, asta e tot”, spunea ea într-un interviu radio acordat în 2015.

Este considerată o eroină în Rusia

Dincolo de imaginea devenită virală, cariera sa politică este una impresionantă. Născută în Kazahstanul sovietic, Petrenko a avut funcții importante atât în perioada URSS, cât și după destrămarea acesteia. Unul dintre cele mai cunoscute episoade din viața sa a avut loc în 1993, când a participat la negocierile pentru eliberarea unor copii luați ostatici în sudul Rusiei. La acel moment, ea s-a oferit chiar să devină ostatic în locul copiilor, gest pentru care a primit ulterior distincția „Pentru Curaj Personal”.

Cu toate acestea, pentru publicul din afara Rusiei, numele ei rămâne legat aproape exclusiv de celebra coafură. Presa internațională a scris despre ea de ani buni, iar imaginile continuă să circule online și astăzi.

