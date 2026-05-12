Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cine este Valentina, senatoarea care a uluit publicul cu coafura sa. Internauții spun că seamănă cu Marge Simpson

Cine este Valentina, senatoarea care a uluit publicul cu coafura sa. Internauții spun că seamănă cu Marge Simpson

De: Daniel Matei 12/05/2026 | 12:03
Cine este Valentina, senatoarea care a uluit publicul cu coafura sa. Internauții spun că seamănă cu Marge Simpson
Sursa foto: Hepta
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mulți politicieni din întreaga lume devin faimoși pentru unele decizii controversate sau pentru că vin cu soluții pentru probleme sociale sau economice. În Rusia, însă, o senatoare a devenit celebră dintr-o cauză total diferită.

Fosta senatoare Valentina Petrenko, care a reprezentat Republica Hakasia între 2001 și 2018, a revenit recent în atenția rețelelor sociale după ce fotografii cu aparițiile sale oficiale au fost redistribuite masiv pe X, Reddit și Instagram.

Cine este Valentina Petrenko

Motivul? Tunsoarea ei spectaculoasă, descrisă de internauți drept „o construcție arhitecturală”, „o cască din păr” sau chiar „o provocare la adresa gravitației”, scrie Newsweek.

Părul voluminos, aranjat într-o formă aproape pătrată și ridicat impresionant deasupra capului, a transformat-o într-un personaj recognoscibil inclusiv pentru oamenii care nu urmăresc politica rusă. În ultimii ani, imaginile cu Petrenko au devenit meme internaționale, iar numeroși utilizatori au comparat-o cu personaje din filmele James Bond sau cu Marge Simpson din celebrul serial „The Simpsons”.

Coafura fostei senatoare a devenit o sursă de fascinație

Buclele Valentinei Petrenko, ridicate spectaculos deasupra capului, au fost de-a lungul timpului o adevărată sursă de fascinație. În 2015, prezentatoarea TV și scriitoarea rusă Tatiana Tolstaia a mărturisit că a invitat-o pe politiciana rusă în emisiunea sa de dezbateri, „School of Scandal”, doar pentru că era obsedată de coafura ei.

„După ce am studiat fotografiile de pe internet, m-am convins că Valentina a avut dintotdeauna un păr fin și creț, însă în anii tinereții sale, pe vremea comitetului regional sovietic, își ținea sub control podoaba capilară rebelă și purta o coafură destul de normală, asemănătoare unui stup de albine. Dar, pe măsură ce cariera ei a evoluat, a evoluat și părul creț al senatoarei, lucru care, desigur, poate stârni invidie, până când capul ei a ajuns să semene cu o căciulă din blană de astrahan… Înălțimea coafurii varia, însă forma ei extravagantă rămânea neschimbată”, a comentat Tatiana Tolstaia.

La rândul ei, Petrenko declara într-un interviu că s-a săturat să fie întrebată despre părul care i-a adus celebritatea online.

„M-am săturat să răspund la aceste întrebări. Pur și simplu am părul creț. Îl ridic cu niște agrafe, asta e tot”, spunea ea într-un interviu radio acordat în 2015.

Sursa foto: Hepta

Este considerată o eroină în Rusia

Dincolo de imaginea devenită virală, cariera sa politică este una impresionantă. Născută în Kazahstanul sovietic, Petrenko a avut funcții importante atât în perioada URSS, cât și după destrămarea acesteia. Unul dintre cele mai cunoscute episoade din viața sa a avut loc în 1993, când a participat la negocierile pentru eliberarea unor copii luați ostatici în sudul Rusiei. La acel moment, ea s-a oferit chiar să devină ostatic în locul copiilor, gest pentru care a primit ulterior distincția „Pentru Curaj Personal”.

Cu toate acestea, pentru publicul din afara Rusiei, numele ei rămâne legat aproape exclusiv de celebra coafură. Presa internațională a scris despre ea de ani buni, iar imaginile continuă să circule online și astăzi.

CITEȘTE ȘI:

Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”

Ce chirie colosală plătește Dan Bilzerian pentru conacul din Los Angeles în care organizează petreceri. De unde provin banii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț
Showbiz internațional
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut…
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Showbiz internațional
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
Mediafax
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare...
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas șocați când am venit”
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în...
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a...
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Parteneri
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Click.ro
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să...
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor ca să se alăture Statelor Unite
Digi 24
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor...
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
Digi24
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei...
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum din lume”
Promotor.ro
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate ...
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate + Semnele ignorate până acum
Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce valoare au anul acesta și cine le primește
Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce valoare au anul acesta și cine le primește
(P) NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
(P) NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Volodimir Zelenski vine la București alături de soție. Ce program vor avea Olena Zelenska și Mirabela ...
Volodimir Zelenski vine la București alături de soție. Ce program vor avea Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru
Ce ritual a făcut Deea Maxer înainte de cununia cu Constantin Cataramă: „O zi specială care de ...
Ce ritual a făcut Deea Maxer înainte de cununia cu Constantin Cataramă: „O zi specială care de acum îmbină două sărbători”
Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat ...
Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat intenționat accidentul mortal
Vezi toate știrile