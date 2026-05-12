Acasă » Știri » Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat intenționat accidentul mortal

Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat intenționat accidentul mortal

De: Irina Vlad 12/05/2026 | 12:17
Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat intenționat accidentul mortal
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Apar noi detalii în cazul accidentului rutier petrecut în Alexandria, unde un bărbat ar fi intrat intenționat într-o mașină de pe contrasens, având-o pe propria fiică în autoturism. Acesta și-ar fi amenințat fosta soție că nu își va mai vedea copilul niciodată. Impactul a fost devastator, însă fetița de 5 ani a supraviețuit. 

Accidentul rutier pe drumul DN 52, între Alexandria și Furculești. Potrivit informațiilor din anchetă, Ionuț, un bărbat de 34 de ani, s-a urcat la volanul împreună cu fiica sa, în vârstă de 5 ani. La un moment dat, acesta ar fi intrat intenționat pe constrasens și s-a izbit frontal de un autoturism BMW condus de o femeie de 41 de ani, medic rezident.

Bărbatul de 34 de ani a vrut să-și pună capăt zilelor

Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul de 34 de ani a murit pe loc. Potrivit martorilor, copila de 5 ani a fost găsită în partea din față a mașinii, la picioarele scaunului din dreapta șoferului, speriată și strigând în repetate rânduri după mama sa. Femeia de 41 de ani a fost încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului, însă salvatorii au reușit să o extragă din mașină cu ajutorul echipamentelor de descarcerare.

Din primele informații, se pare că, înainte de accident, bărbatul de 34 de ani și mama fetiței s-ar fi certat, iar el ar fi luat copilul și ar fi plecat de acasă cu intenția de a-și pune capăt zilelor. În acea noapte, femeia chiar ar fi primit un mesaj pe telefon în care fostul ei soț îi spune că nu va mai vedea niciodată fiica. Accidentul a avut loc în jurul orei 23:10, iar mesajul ar fi fost trimis în jurul orei 22:00.

„Ți-am zis să nu îmi iei copilul că nu pot trăi fără el. Acum să să te văd cum trăiești tu fără fetiță”, i-ar fi scris bărbatul fostei sale partenere înainte de accident.

Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. Din păcate salvatorii nu l-au putut resuscita

Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri de nuntă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce valoare au anul acesta și cine le primește
Știri
Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce valoare au anul acesta și cine le primește
(P) NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Știri
(P) NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
Mediafax
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare...
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas șocați când am venit”
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în...
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a...
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Parteneri
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Click.ro
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să...
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor ca să se alăture Statelor Unite
Digi 24
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor...
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
Digi24
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei...
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum din lume”
Promotor.ro
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate ...
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate + Semnele ignorate până acum
Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce valoare au anul acesta și cine le primește
Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce valoare au anul acesta și cine le primește
(P) NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
(P) NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Volodimir Zelenski vine la București alături de soție. Ce program vor avea Olena Zelenska și Mirabela ...
Volodimir Zelenski vine la București alături de soție. Ce program vor avea Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru
Ce ritual a făcut Deea Maxer înainte de cununia cu Constantin Cataramă: „O zi specială care de ...
Ce ritual a făcut Deea Maxer înainte de cununia cu Constantin Cataramă: „O zi specială care de acum îmbină două sărbători”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Fostul fotbalist al roș-albaștrilor analizează situația delicată ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Fostul fotbalist al roș-albaștrilor analizează situația delicată a campioanei
Vezi toate știrile