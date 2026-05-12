Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat intenționat accidentul mortal

Apar noi detalii în cazul accidentului rutier petrecut în Alexandria, unde un bărbat ar fi intrat intenționat într-o mașină de pe contrasens, având-o pe propria fiică în autoturism. Acesta și-ar fi amenințat fosta soție că nu își va mai vedea copilul niciodată. Impactul a fost devastator, însă fetița de 5 ani a supraviețuit.

Accidentul rutier pe drumul DN 52, între Alexandria și Furculești. Potrivit informațiilor din anchetă, Ionuț, un bărbat de 34 de ani, s-a urcat la volanul împreună cu fiica sa, în vârstă de 5 ani. La un moment dat, acesta ar fi intrat intenționat pe constrasens și s-a izbit frontal de un autoturism BMW condus de o femeie de 41 de ani, medic rezident.

Bărbatul de 34 de ani a vrut să-și pună capăt zilelor

Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul de 34 de ani a murit pe loc. Potrivit martorilor, copila de 5 ani a fost găsită în partea din față a mașinii, la picioarele scaunului din dreapta șoferului, speriată și strigând în repetate rânduri după mama sa. Femeia de 41 de ani a fost încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului, însă salvatorii au reușit să o extragă din mașină cu ajutorul echipamentelor de descarcerare.

Din primele informații, se pare că, înainte de accident, bărbatul de 34 de ani și mama fetiței s-ar fi certat, iar el ar fi luat copilul și ar fi plecat de acasă cu intenția de a-și pune capăt zilelor. În acea noapte, femeia chiar ar fi primit un mesaj pe telefon în care fostul ei soț îi spune că nu va mai vedea niciodată fiica. Accidentul a avut loc în jurul orei 23:10, iar mesajul ar fi fost trimis în jurul orei 22:00.

„Ți-am zis să nu îmi iei copilul că nu pot trăi fără el. Acum să să te văd cum trăiești tu fără fetiță”, i-ar fi scris bărbatul fostei sale partenere înainte de accident.

